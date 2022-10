Mendicino défend le programme canadien de rachat d’armes

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré mardi à un comité de la Chambre des communes que le projet de loi C-21, le projet de loi visant à restreindre davantage l’accès aux armes de poing au Canada, est essentiel pour mettre fin à la violence armée.

Dans son témoignage devant le Comité de la sécurité publique, Mendicino a été spécifiquement interrogé à plusieurs reprises sur la question de savoir si la partie du projet de loi sur le rachat d’armes à feu était le moyen le plus efficace de réduire les cas de violence armée actuellement en hausse.

S’il est adopté, le projet de loi C-21 introduirait un «gel» national des armes de poing sur les ventes, les achats ou les transferts d’armes de poing, introduirait des lois «drapeau rouge», augmenterait les peines maximales pour certaines infractions liées aux armes à feu et mettrait en œuvre un programme de rachat de plus de 1 500 armes à feu « d’assaut » qui ont été interdites dans le pays en 2020.

“Il est clair où que vous soyez assis, quel que soit le côté de l’allée ou la bande partisane, que le statu quo ne suffira pas”, a déclaré Mendicino au comité. “Et chaque fois que je rencontre quelqu’un qui a perdu un être cher ou qui a été blessé par la violence … nous lui devons de faire plus.”

Les opposants au projet de loi affirment que le programme de rachat est trop coûteux et qu’il punit les propriétaires d’armes à feu respectueux des lois, au lieu de réduire efficacement la violence armée en empêchant la contrebande d’armes illégales à la frontière.

La députée conservatrice et porte-parole en matière de sécurité publique Raquel Dancho a longuement interrogé Mendicino sur le coût du programme, affirmant que les agents de la GRC sont déjà épuisés dans de nombreuses régions du pays.

Elle a fait valoir que le rachat enlèverait de l’argent à la protection de la communauté et à l’application des frontières.

« Veiller à ce que les services de police qui opèrent à l’intérieur des frontières provinciales disposent des ressources nécessaires pour appliquer les lois afin d’assurer la sécurité de notre communauté n’est pas mutuellement exclusif au rachat de fusils d’assaut, et la raison est simple : ces armes ont été conçues dans un seul but et c’est tuer », a déclaré Mendicino.

“Je pense que c’est imprudent et qu’ils mettront davantage en danger nos communautés”, a déclaré Dancho au ministre, auquel Mendicino a répondu qu’il “n’était pas d’accord avec le respect”.

Des responsables de l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan ont déclaré qu’ils ne soutiendraient pas le programme de rachat du gouvernement fédéral et qu’ils ne détourneraient pas les responsables de l’application de la loi vers cette tâche, une position que Mendicino a qualifiée d'”imprudente” lors d’une interview à la période des questions de CTV la semaine dernière.

Mendicino a déclaré au comité qu’il n’avait pas de “plan B” si les Prairies refusaient de soutenir le programme, et qu’il se concentrait actuellement sur le “plan A”.

« De l’avis de ce gouvernement, la promotion d’un programme de rachat équitable qui indemnisera les propriétaires d’armes à feu respectueux des lois pour les fusils d’assaut qu’ils ont initialement achetés légalement est compatible avec la sécurité de notre communauté, et nous collaborerons toujours avec nos gouvernements provinciaux et territoriaux. partenaires », a déclaré Mendicino.