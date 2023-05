Mendicino appelle le SCRS alors que Trudeau refuse de dissiper la confusion sur l’affaire Chong

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a eu des mots forts pour le Service canadien du renseignement de sécurité vendredi lorsqu’il a affirmé que l’agence n’avait pas informé le Premier ministre d’un plan du gouvernement chinois visant à cibler la famille du député conservateur Michael Chong.

Ses commentaires interviennent à la fin d’une semaine qui a vu le gouvernement harcelé sur la façon dont il a traité les rapports de renseignement détaillant un complot du gouvernement chinois visant à cibler les députés, rapporté par le Globe and Mail.

« Ce que je dirais, c’est que c’est un grave problème qu’en juillet 2021, ni le Premier ministre ni le ministre de la Sécurité publique de l’époque n’aient été informés directement par le SCRS », a déclaré Mendicino vendredi après-midi depuis le congrès politique libéral à Ottawa.

« Mais nous corrigeons cela. »

Plus tôt dans la journée, on a demandé à plusieurs reprises au premier ministre Justin Trudeau d’expliquer pourquoi il avait dit aux Canadiens que les informations sur le complot du gouvernement chinois visant à cibler les députés n’avaient jamais été partagées en dehors du SCRS, malgré un rapport indiquant le contraire.

Mais le Premier ministre a refusé de répondre aux questions sur la source de la déconnexion des communications au sein de son gouvernement.

« Je reçois régulièrement des briefings de diverses sources. Je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet », a-t-il déclaré. « J’ai partagé les meilleures informations que j’avais à l’époque à la fois pour [Conservative MP Michael] Chong et aux Canadiens. »

Des journalistes pressent le Premier ministre pour obtenir des réponses sur la situation de Chong Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il avait partagé les « meilleures informations » dont il disposait avec les Canadiens mercredi, lorsqu’il a déclaré qu’un rapport sur les services de renseignement chinois cherchant à cibler les députés n’avait jamais quitté le SCRS.

Lundi, le Globe and Mail a publié un article citant un document top secret du SCRS de 2021 disant que l’agence de renseignement chinoise cherchait des informations sur les proches d’un député canadien anonyme « qui pourraient se trouver en RPC ». [People’s Republic of China]pour d’autres sanctions potentielles. »

Une source de la sécurité nationale aurait déclaré au Globe que le député visé était Chong et que Zhao Wei, un diplomate chinois au Canada, travaillait sur cette affaire.

Mercredi, Trudeau a déclaré que l’affaire n’avait pas été partagée en dehors du SCRS.

« Nous avons demandé ce qu’il était advenu de cette information, avait-elle jamais été informée par le SCRS? Ce n’était pas le cas », avait-il déclaré à l’époque.

« Le SCRS a déterminé que ce n’était pas quelque chose qui devait être élevé à un niveau supérieur parce que ce n’était pas une préoccupation suffisamment importante. »

Le député conservateur Michael Chong se lève pendant la période des questions sur la colline du Parlement à Ottawa le mercredi 3 mai 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Jeudi, Chong a déclaré à la Chambre des communes que le rapport du renseignement sur la question avait été partagé avec les départements concernés, y compris le conseiller du Premier ministre à la sécurité nationale et au renseignement au Bureau du Conseil privé. Le député de Wellington-Halton Hills a déclaré que l’actuel conseiller à la sécurité nationale, Jody Thomas, le lui avait dit.

« Ce rapport contenait des informations selon lesquelles moi-même et d’autres députés étions ciblés par le [People’s Republic of China], » il a dit.

Le ministre insiste sur le fait que les menaces présumées contre les députés n’ont « jamais été partagées avec lui » Le ministre de la Protection civile Bill Blair, qui était ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en juillet 2021, parle aux journalistes de sa connaissance d’un complot du gouvernement chinois visant à cibler les députés. « Il aurait été utile d’avoir cette information à l’époque », dit-il.

Vendredi, Trudeau a de nouveau insisté sur le fait que les informations du SCRS n’étaient pas partagées avec le niveau politique.

« Ils ont suivi leurs processus de la manière qu’ils estimaient être la bonne chose à faire », a-t-il déclaré.

« Il est également clair que l’information n’a jamais été transmise au niveau politique de mon bureau, à moi ou même au ministre de la Sécurité publique de l’époque. »

Cette personne, Bill Blair, a déclaré qu’il était au courant des inquiétudes concernant une interférence potentielle, mais qu’il n’avait pas été informé de noms spécifiques.

« Mon recul est aussi clair que celui de tout le monde. Il aurait été utile d’avoir cette information à l’époque, mais elle ne m’a jamais été partagée », a déclaré Blair, qui est maintenant ministre de la Protection civile.

« Ils ne m’ont pas dit qui ils informaient ou quand ils informaient ou de quoi il s’agissait. »

Le Canada devrait-il expulser le diplomate chinois accusé d’avoir ciblé Michael Chong? Le député conservateur Michael Chong demande des explications et des actions après des informations selon lesquelles lui et sa famille ont été ciblés par la Chine et l’un de ses diplomates vivant à Toronto. De plus, comment les libéraux envisagent-ils de redynamiser le parti ?

Blair a déclaré que les questions sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas été informé devraient être adressées au SCRS et aux chefs de département concernés.

Trudeau a déclaré qu’il avait ordonné à l’agence d’espionnage de partager plus d’informations avec le gouvernement fédéral sur les menaces contre les députés à la lumière de l’affaire Chong.

Un porte-parole du SCRS a déclaré vendredi que l’agence est limitée dans ce qu’elle peut dire, mais a ajouté que les évaluations du renseignement sont partagées avec le gouvernement.

« Les produits bruts du renseignement et des évaluations du renseignement sont partagés avec le gouvernement du Canada pour le conseiller sur les menaces à la sécurité nationale. Le SCRS continuera d’informer légalement le gouvernement du Canada et les Canadiens des menaces potentielles », a déclaré Eric Balsam.

« Le SCRS a une culture d’apprentissage et d’amélioration continus, ce qui inclut la manière dont les renseignements sont partagés et utilisés pour éclairer la prise de décision. »

Chong a déclaré qu’avant cette semaine, le SCRS ne lui avait donné qu’un « briefing défensif » – un terme que l’agence utilise pour un briefing éducatif – mais qu’il était de nature générale et ne contenait pas d’informations sur Zhao.

Balsam a déclaré plus tôt cette semaine que le SCRS avait rencontré Chong « pour discuter des menaces potentielles d’ingérence étrangère posées au député et à sa famille ».

Ian Brodie, alors chef de cabinet du premier ministre Stephen Harper, assiste au début d’une réunion du caucus du gouvernement sur la colline du Parlement le 5 mars 2008. (Tom Hanson/Presse canadienne)

Ian Brodie, qui a été chef de cabinet de l’ancien premier ministre Stephen Harper de 2006 à 2008, a déclaré à CBC Pouvoir & Politique que les commentaires de Trudeau sur le fait que le SCRS ne partageait pas d’informations n’avaient aucun sens.

« Il est naturel que le SCRS partage largement ses rapports de ce type avec d’autres services de sécurité et le bureau du Cabinet », a-t-il déclaré.

« D’après mon expérience, tout ce qui concerne un député ou toute personne au niveau politique serait automatiquement partagé avec le bureau du premier ministre et porté à l’attention du premier ministre le plus rapidement possible. »

Le sénateur Ian Shugart, qui a été greffier du Conseil privé d’avril 2019 à mars 2021, a convenu qu’une évaluation concernant un député aurait été soulevée politiquement.

Ian Shugart a remplacé Michael Wernick au poste de greffier du Conseil privé le 19 avril 2019. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

« Je pense qu’il est important que nous comprenions que chaque cas est différent et qu’il peut y avoir des détails sur un cas qui justifient qu’il soit traité d’une manière différente », a-t-il déclaré à l’hôte David Cochrane.

« Mais d’une manière générale, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un député ou d’un parlementaire, j’aurais pensé qu’il y aurait un transfert d’informations plus rapide. »

Lorsque le rapport du SCRS – daté du 20 juillet 2021, selon le Globe – a été assemblé, le bureau du conseiller à la sécurité nationale et au renseignement était en pleine mutation.

Vincent Rigby a pris sa retraite et a quitté le poste fin juin.

Selon un porte-parole du BCP, Dave Morrison, le sous-ministre des Affaires étrangères, a agi en tant que conseiller jusqu’à ce que Thomas soit nommé au début de 2022. Mais pendant la fenêtre du 16 juillet au 3 août 2021, Mike MacDonald remplaçait.

« M. MacDonald ne se souvient pas avoir vu de documents concernant des menaces contre des députés pendant cette période. Par conséquent, aucun document décrivant de telles menaces n’a été communiqué au cabinet du premier ministre », a déclaré le porte-parole du BCP dans un courriel.

Brodie, maintenant professeur au département de sciences politiques de l’Université de Calgary, a déclaré que tout changement au sommet ne devrait pas affecter le travail des dizaines de personnes qui travaillent au bureau du conseiller à la sécurité nationale.

« Ce ne sont pas des problèmes où il y a une personne qui passe une mauvaise journée ou qui est absente à un rendez-vous chez le médecin et où le système s’effondre », a-t-il déclaré.

« Je suppose que la question est alors pourquoi le gouvernement a-t-il envoyé le message à ses agences de sécurité qu’il n’a pas pris au sérieux le défi de l’ingérence politique chinoise dans le processus politique canadien? »

Demande au Canada d’expulser un diplomate

Chong a appelé le gouvernement à expulser Zhao et a accusé le gouvernement d’envoyer le mauvais signal aux adversaires étrangers en n’agissant pas plus rapidement et de manière décisive face à l’ingérence étrangère.

« Nous installons essentiellement un panneau d’affichage géant pour tous les États autoritaires du monde qui dit que nous sommes ouverts aux activités de menace d’ingérence étrangère sur le sol canadien ciblant les citoyens canadiens, et vous pouvez mener ces activités sans aucune conséquence », a déclaré Chong lors d’un comité houleux. réunion jeudi.

Trudeau dit qu’une « attention particulière » est nécessaire sur la décision d’expulser un diplomate Le premier ministre Justin Trudeau s’entretient avec des journalistes pour savoir si le gouvernement expulsera un diplomate chinois accusé d’ingérence.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le gouvernement avait convoqué l’ambassadeur de Chine et envisageait les ramifications de l’expulsion d’un diplomate.

Shugart a déclaré qu’expulser un diplomate est plus facile à dire qu’à faire. Un facteur dont le gouvernement doit tenir compte, a-t-il dit, est ce qui se passera si des diplomates canadiens sont expulsés en représailles et que le Canada se retrouve sans yeux ni oreilles sur le terrain.

« C’est le genre de choses qui entreront dans cette décision et elles sont prises avec une combinaison d’objectifs politiques et de ce qui est la bonne chose à faire en termes, par exemple, de la position que ce gouvernement a prise contre les otages diplomatie Ainsi que les implications réelles pour ce pays et ses citoyens de prendre certaines mesures », a-t-il déclaré.

Trudeau a déclaré vendredi qu’une décision serait prise « en temps voulu ».