Mendel.ai lance un chatbot axé sur les dossiers médicaux et davantage d’annonces numériques sur la santé

Mendel.aiune startup qui utilise l’intelligence artificielle pour aider à structurer les informations médicales, a annoncé le lancement d’Hypercube, une plateforme basée sur l’IA qui intègre des données textuelles structurées et non structurées, démocratise l’analyse et permet à un utilisateur de poser des questions en texte libre et de recevoir des résultats de données spécifiques. données des patients.

Karim Galil, cofondateur et PDG de Mendel.ai, a annoncé la nouvelle offre lors de HLTH 2023.

Galil a déclaré que trois essais cliniques ont été menés avec une cohorte de 1 000 patients en oncologie avec la faculté de médecine de l’Université de Pennsylvanie pour comparer Hypercube, ChatGPT 4 et LLaMA de Facebook.

« Nous savions que nous allions les surpasser, mais la question qui ne nous a pris que quelques secondes a pris quatre heures à ChatGPT », a déclaré Galil. « Ce que nous avons fait à Mendel, c’est que nous avons constitué une équipe de médecins que, au cours des quatre dernières années, nous les avons formés à penser comme des scientifiques en IA et nous avons constitué une équipe de scientifiques en IA et nous les avons formés à penser comme des médecins. Le résultat de ces deux éléments est un système hybride doté d’un grand modèle de langage formé sur les dossiers médicaux (pas sur Reddit, ni sur Internet), et nous le coupleons à un système symbolique qui comprend la corrélation entre les choses.

Plateforme sur la santé mentale des adolescents BeMe Health a annoncé la Croix Bleue du Kansas en tant que nouvel investisseur stratégique dans l’entreprise, ainsi que le lancement d’une nouvelle offre permettant aux adolescents de se connecter à leur réseau communautaire.

« Nous utilisons des médias de soutien et nous les combinons avec un réseau de confiance où les adolescents peuvent partager avec leurs amis et leurs parents leur humeur », a déclaré le Dr Nicki Tessler, PDG et cofondatrice de BeMe Health, lors de l’annonce.

« Ce que cela permet, c’est que nous avons désormais une connexion. Maintenant, nous avons une idée de comment ils vont, mais aussi ce sentiment de communication et de connexion avec leurs parents et avec leurs amis de confiance. »

Entreprise de soins musculo-squelettiques numériques Hinge Health étend la portée de sa technologie TrueMotion à chacun de ses programmes en janvier et lance un programme de prévention des chutes.

« Notre nouveau programme offre aux seniors de plus de 65 ans une expérience sur mesure pour améliorer leur équilibre, leur force et leur mobilité. » Daniel Perez, PDG et cofondateur de Hinge Health, a déclaré. « Nous commençons par une évaluation initiale pour obtenir leurs données de base, suivie d’une visite vidéo avec l’un de nos physiothérapeutes à temps plein. Nous nous concentrons particulièrement sur les personnes les plus à risque de chute. »

L’entreprise développe également une capacité conçue pour améliorer la capacité à effectuer une double tâche. La double tâche consiste à essayer d’effectuer une tâche physique et cognitive en même temps. Le risque de chute augmente lorsqu’un individu effectue une double tâche, a déclaré Perez.

Entreprise de perte de poids numérique Noom a annoncé l’expansion de son offre d’entreprise numérique, Noom for Work, pour inclure la solution clinique de gestion de l’obésité Noom Med.

Noom Med comprend des outils psychologiques, un soutien et du contenu communautaires, ainsi qu’un accès à des cliniciens formés aux soins de l’obésité qui proposent des plans de perte de poids personnalisés et un soutien aux patients pour réduire leur dépendance aux médicaments GLP-1. Ce sont des médicaments qui aident à gérer la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2.

« Lorsque nous avons des utilisateurs de faible acuité, ceux-ci sont triés vers notre offre de gestion du poids basée sur la psychologie, Noom Weight. Les besoins plus modérés sont triés vers notre programme de prévention du diabète, Noom DPP. Enfin, nos membres cliniques les plus aigus seront envoyés vers des soins cliniques contre l’obésité. via Noom Med », a déclaré Linda Anegawa, chef du service médical de Noom.