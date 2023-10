Menard’s poursuit Waukesha pour évaluation | Waukesha Co. Actualités économiques

WAUKESHA — La société exploitant les magasins Menard’s a poursuivi la ville de Waukesha, alléguant que la ville avait mal estimé la valeur de sa propriété et, par conséquent, la taxe qu’elle devrait payer pour 2023.

Menard, Inc. a déposé une plainte contre la ville jeudi. Un appel au procureur de la ville, Brian Running, vendredi soir, n’a pas été renvoyé avant la date limite.

Selon la plainte déposée dans cette affaire, l’entreprise demande le remboursement des taxes excessives payées en 2023 pour son magasin de Bluemound Road. Pour 2023, la ville a évalué la propriété à 23,84 millions de dollars. La société a fait appel auprès du comité de révision de la ville, qui a renoncé à entendre l’objection de la société, rejetant ainsi sa demande. La société a donc intenté une action en justice.

La société affirme que la juste valeur marchande de la propriété au 1er janvier ne dépassait pas 9,66 millions de dollars et qu’elle aurait dû être évaluée à 7,58 millions de dollars au maximum. La société a fait valoir que sa facture fiscale ne devrait donc pas dépasser 152 179 dollars, mais elle est confrontée à une facture beaucoup plus importante qu’elle juge « excessive » étant donné que la ville a surévalué la propriété de 16,25 millions de dollars, selon la poursuite. Il demande que la facture fiscale soit basée sur l’évaluation de 9,66 millions de dollars et que tous les impôts payés en excédent soient remboursés avec intérêts.