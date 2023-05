Menahem Pressler, pianiste et fondateur du Beaux Arts Trio, décède à 99 ans

Menahem Pressler, un pianiste américain d’origine allemande qui a été co-fondateur du Beaux Arts Trio en 1955 et est resté avec l’ensemble acclamé jusqu’à ce qu’il se sépare plus d’un demi-siècle plus tard, est décédé le 6 mai à Londres. Il avait 99 ans et il avait continué à jouer des concertos et des récitals en solo ces dernières années.

L’université de l’Indiana, où il a passé une grande partie de sa vie en tant que professeur de musique, a confirmé le décès dans un communiqué. Aucun autre détail n’a été donné.

Le Beaux Arts Trio a été formé à l’invitation du violoniste Daniel Guilet, qui avait été le violon solo de la NBC Symphony d’Arturo Toscanini de 1951 à 1954. Bernard Greenhouse, un violoncelliste très admiré qui avait été l’un des seuls étudiants à long terme de Pablo Casals, s’était lié d’amitié avec M. Pressler et lui avait proposé de compléter le groupe.

C’était une décision inspirée, car le Beaux Arts Trio allait donner plus de 4 000 concerts à travers le monde tout en enregistrant pratiquement tout le répertoire standard du trio.

Le travail d’équipe n’a pas toujours été facile. « Guilet était un bourreau, un terrible bourreau », a déclaré M. Pressler au Philadelphia Inquirer en 2008. « Chaque deuxième mot de la répétition était une insulte. Je ne l’ai pas ressenti autant que Greenhouse. Il a réagi violemment. Mais pendant la performance, la chimie et l’inspiration étaient quelque chose dont nous étions reconnaissants et heureux.

Le groupe fait ses débuts à Tanglewood en 1955 et fait ses adieux américains au même endroit en août 2008 avant de présenter son dernier concert à Lucerne le mois suivant. À ce moment-là, le Beaux Arts Trio comptait cinq violonistes différents et trois violoncellistes.

Tout au long de ces 53 années. M. Pressler était la seule constante – et il connaissait sa valeur. « Le pianiste dans un trio est un premier parmi ses pairs », a-t-il déclaré au New York Times en 1987. « Il est le battement de cœur du trio ; c’est comme ça que les partitions sont écrites.

De nombreux compositeurs distingués au cours des siècles ont écrit des trios avec piano, mais la forme reste un défi pour les compositeurs et les musiciens, car le piano est un instrument beaucoup plus sonore que tout autre instrument avec lequel il peut être associé ; en effet, il peut souvent être entendu sur un orchestre complet. Il a donc été laissé à M. Pressler de jouer plus doucement que d’habitude pour un pianiste de concert, tout en conservant l’autorité artistique.

Lorsque le Beaus Arts Trio s’est produit au Mostly Mozart Festival de New York en 1990, le critique Allan Kozinn a écrit dans le Times que « le jeu cristallin et chantant de M. Pressler était le centre de gravité ».

Menahem Pressler est né à Magdebourg, en Allemagne, le 16 décembre 1923, de parents propriétaires d’un magasin de vêtements. Ils ont fui l’Allemagne après que les attentats antisémites de la nuit de cristal dirigés par l’État en novembre 1938 aient détruit des maisons, des entreprises et des lieux de culte juifs.

M. Pressler, 14 ans, ses parents et ses frères et sœurs sont arrivés sous mandat britannique pour la Palestine. Son père a ouvert une épicerie en plus d’un magasin de vêtements près de leur domicile à Tel Aviv et a repris leur vie, leur fils se concentrant sur son intérêt déjà prodigieux pour la musique. De nombreux membres de sa famille élargie qui sont restés en Europe ont péri dans des camps de concentration.

Selon M. Pressler, il était un « naufrage psychologique » après l’odyssée en Palestine et, un jour, il s’est évanoui pendant une leçon de piano alors qu’il jouait la Sonate n° 31 de Beethoven en la bémol op. 110.

« Je suis sûr que c’était ma réaction émotionnelle à ce magnifique travail qui résumait ce que je ressentais, tout ce qui s’était passé », a-t-il déclaré au Guardian en 2008. « Il a de l’idéalisme, il a de l’hédonisme, il a du regret, il a quelque chose qui se construit comme une fugue. Et à la toute fin, chose très rare dans les dernières sonates de Beethoven, c’est triomphant, ça dit : « Oui, ma vie vaut la peine d’être vécue », et c’est ce que je ressens.

Dès lors, M. Pressler a commencé un régime de pratique de plusieurs heures par jour, régime qu’il a maintenu pour le reste de sa vie. Il y avait des années où il se couchait tôt le soir, se réveillait, s’entraînait pendant trois heures, puis continuait son sommeil.

« J’adore la pratique, car c’est là que se déroule la recherche de la musique », a-t-il déclaré au New York Times en 1996. « Les moments profonds de l’épiphanie musicale sont presque toujours dans la pratique. »

M. Pressler, dont le principal tuteur en Palestine avait été l’éminent professeur de musique Leo Kestenberg, s’est installé aux États-Unis en 1946. Cette année-là, il a remporté le concours international de piano Debussy à San Francisco, qui lui a valu 1 000 $ en prix et a conduit à un début sponsorisé avec l’Orchestre de Philadelphie sous la direction du chef d’orchestre Eugene Ormandy.

Un début au Carnegie Hall a suivi en décembre 1947, avec le critique musical du Times Olin Downes louant l’interprétation par M. Pressler du Concerto pour piano de Schumann en la mineur op. 54.

« Il est l’un des rares jeunes pianistes à considérer son instrument comme l’agent d’une chanson glamour et pas simplement comme un engin de fils et de touches », a écrit Downes. « Ceci, en effet, était le jeu d’un artiste libre, sûr de son droit d’aînesse. »

M. Pressler a ensuite été engagé pour une tournée de concerts qui l’a emmené dans une grande partie de l’Amérique. Il s’est installé dans un emploi à l’Université de l’Indiana et est resté avec l’institution alors qu’elle devenait l’un des conservatoires les plus respectés du pays. Il a également donné des master classes à travers le monde, influençant des milliers d’étudiants.

M. Pressler a été marié à Sara Scherchen, l’une de ses étudiantes israéliennes, de 1949 jusqu’à sa mort en 2014. Les survivants incluent sa compagne et manager de longue date, Annabelle Whitestone ; deux enfants de son mariage, Ami Pressler et Edna Pressler.

Après la séparation du Beaux Arts Trio, M. Pressler est revenu à la performance solo. À 90 ans, il a joué la célébration du Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Berlin dans un concert télévisé sous la direction de Simon Rattle. Une semaine plus tard, il se trouvait au Massachusetts General Hospital de Boston, où il a subi une intervention chirurgicale pour retirer un anévrisme de l’aorte. M. Pressler s’est reposé pendant plusieurs semaines puis a repris ses activités.

La plupart des enregistrements du Beaux Arts Trio ont été réalisés pour le label Philips, et la société a publié un ensemble de 60 CD en 2015 pour honorer le groupe à l’occasion du 60e anniversaire de sa fondation.

Il n’a jamais envisagé de prendre sa retraite. « Quand je joue, je n’ai pas l’impression d’avoir plus de 50 ans », a-t-il déclaré au Times of Israel en 2016. « Quand j’enseigne, je n’ai pas l’impression d’avoir plus de 40 ans.