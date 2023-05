Ménage de printemps pour Boucherie Road à West Kelowna

La route sera fermée entre 17 h 30 et 23 h le mercredi 17 mai.

Les équipes nettoieront les puisards et les médianes, répareront les lignes d’irrigation, suspendront les paniers de fleurs, répareront les nids-de-poule et balayeront les rues et les trottoirs du chemin Boucherie entre les chemins Hayman et Stuart. (Ville de West Kelowna)

L’entretien printanier annuel fermera le chemin Boucherie entre les chemins Hayman et Stuart.

La fermeture est prévue entre 17h30 et 23h00 mercredi 17 mai.

Les équipes nettoieront les puisards et les terre-pleins, répareront les conduites d’irrigation, suspendront les paniers de fleurs, répareront les nids-de-poule et balayeront les rues et les trottoirs.

Les travaux nécessitent une fermeture complète de la route, des pistes cyclables et des trottoirs aux automobilistes, cyclistes et piétons.

Les automobilistes peuvent utiliser l’autoroute 97 et les chemins Hudson ou Hayman et Stuart comme voie de détour.

Les équipes maintiendront l’accès pour les véhicules d’urgence, les résidents vivant dans les environs immédiats, les autobus et les usagers du transport en commun.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de West Kelownaspring