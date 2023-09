Menaces récemment révélées contre des militants sikhs au Canada et les États-Unis renforcent l’urgence de résoudre la mort de Nijjar

Le meurtre très médiatisé d’un citoyen canadien qui plaidait pour une patrie sikh indépendante a suscité des révélations de la part d’autres militants selon lesquels la police les avait mis en garde contre des menaces contre leur propre vie à la suite de sa mort.

Hardeep Singh Nijjar a été abattu à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin. Trois mois plus tard, le premier ministre Justin Trudeau a formulé une allégation explosive lorsqu’il a déclaré qu’Ottawa croyait que le gouvernement indien était impliqué dans le meurtre de Nijjar.

L’Inde a publiquement nié toute implication, provoquant une détérioration des relations entre les deux pays.

Depuis lors, des histoires ont émergé de la part de militants sikhs au Canada et aux États-Unis qui affirment que les forces de l’ordre les avaient avertis qu’ils étaient en danger après la mort de Nijjar. La source présumée des menaces n’a pas été identifiée.

« Un danger pour votre vie »

Au Canada, Gurmeet Singh Toor – décrit comme un proche collaborateur de Niijar – a été informé fin août que sa vie pourrait être en danger. Après la mort de Niijar, Toor a commencé à faire campagne activement pour obtenir des votes lors d’un vote non contraignant en Colombie-Britannique en faveur d’un État sikh indépendant, également connu sous le nom de Khalistan.

REGARDER | Les allégations canadiennes et la relation entre les États-Unis et l’Inde : Le secrétaire d’État américain soulèvera les allégations de Nijjar auprès du ministre indien des Affaires étrangères, selon le Canada Alors que le secrétaire d’État américain Anthony Blinken rencontre son homologue indien, le Canada affirme avoir reçu l’assurance que les États-Unis évoqueront la nécessité d’une coopération indienne concernant les allégations selon lesquelles ses agents seraient à l’origine du meurtre du Canadien Hardeep Singh Nijjar. Pendant ce temps, les Sikhs américains soulèvent eux aussi des préoccupations en matière de sécurité.

L’avertissement adressé à Toor par la police a été rendu public par Sikhs For Justice, un groupe militant pro-Khalistan.

Mercredi, Toor a confirmé l’information à CBC News. Il a déclaré que l’avertissement l’avait laissé inquiet pour sa sécurité et hyper vigilant à l’égard de son environnement.

Pritpal Singh, un militant vivant en Californie, a reçu son avertissement dans les jours qui ont suivi la mort de Nijjar via un appel téléphonique du FBI.

L’appel a été bref et a indiqué qu’il y avait « un danger pour votre vie », a déclaré Singh à CBC News dans une récente interview.

Il a ensuite rencontré deux agents du Federal Bureau of Investigation, qui ont réitéré l’avertissement et lui ont conseillé de garder la sécurité en tête.

Les agents n’ont pas précisé d’où provenait la menace, a déclaré Singh. Il a ajouté : « Nous n’avons aucune inimitié au niveau local ou quoi que ce soit du genre. »

Selon un article publié par The Guardian, le journaliste new-yorkais Amarjit Singh a également reçu un avertissement du FBI quelques jours après la mort de Nijjar.

«C’était un avertissement. Ils ont dit de ne pas voyager, restez simplement en sécurité. il a dit au journal.

Douglas C. Ligor, spécialiste du comportement et des sciences sociales à la RAND Corporation, a déclaré que lorsque les autorités américaines partagent ce type d’informations, elles doivent trouver un équilibre entre les intérêts de sécurité nationale et la nécessité de protéger les personnes menacées.

« Ils doivent s’assurer qu’ils ne divulguent pas les sources et les méthodes… sur la façon dont ils ont obtenu ces informations, qui pourraient mettre leurs opérations et leur personnel en danger », a déclaré Ligor, qui a auparavant travaillé comme avocat pour les États-Unis. Ministère de la Justice et Département américain de la Sécurité intérieure.

Mais il a dit que le FBI et d’autres membres de la communauté du renseignement américain ont le « devoir d’avertir » les individus — avec des exceptions limitées — lorsqu’une menace relativement imminente apparaît et pourrait entraîner un meurtre, des blessures graves ou un enlèvement.

Un besoin de « déterrer »

Ces histoires ont attiré l’attention de certains législateurs américains qui veulent des réponses sur ce qui s’est passé au Canada et sur les menaces auxquelles leurs propres citoyens pourraient être confrontés.

REGARDER | La question du Khalistan en Inde : Pourquoi les sikhs en Inde craignent que le soutien du Khalistan soit exagéré Dans les rues du Pendjab, de nombreux sikhs rejettent l’idée d’un Khalistan séparé et craignent que cette idée ne soit exagérée sur les réseaux sociaux. La correspondante de CBC en Asie du Sud, Salimah Shivji, explique pourquoi.

« Je suis préoccupé par les informations selon lesquelles le gouvernement indien cible les militants sikhs à l’étranger », a déclaré le représentant Eric Swalwell, démocrate de Californie. posté plus tôt cette semaine sur Xanciennement Twitter.

Swalwell a déclaré qu’il travaillerait avec les responsables concernés « pour garantir que les mesures nécessaires soient prises pour protéger la communauté sikh ».

David Valadao, membre républicain de la Chambre des représentants des États-Unis, a manifesté son soutien au gouvernement canadien et la nécessité d’enquêter de manière approfondie sur le meurtre de Nijjar.

Pritpal Singh souhaite que le gouvernement américain aide son voisin du Nord à « déterrer tout ça » – à découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à Nijjar sur le sol canadien.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré jeudi son homologue indien, le ministre des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar, à Washington, où se déroule l’affaire Niijar. a été soulevée.

Un porte-parole du Département d’État américain a déclaré vendredi que Blinken avait exhorté l’Inde à coopérer avec l’enquête canadienne sur la mort de Nijjar.