Menaces et justice de rue : Comment la violence transforme la vie en Équateur | Actualités sur la criminalité

Quito, Équateur – Maria ne pouvait pas prévoir que sa vie allait changer à cause d’un appel téléphonique.

Habitante de Guayaquil, ville portuaire de l’Équateur, âgée de 48 ans, elle avait déjà vu son quartier bouleversé par la présence du crime organisé : des commerces avaient fermé, des voisins s’étaient éloignés et des bandes criminelles commençaient à s’affronter dans les rues. .

Mais elle ne s’attendait pas à ressentir directement les effets du crime. Cela a changé lorsque son téléphone a sonné il y a quelques mois.

« Un homme m’a dit que si je ne lui payais pas 500 dollars dans quelques heures, il kidnapperait mes enfants », a déclaré Maria, qui a demandé à utiliser un pseudonyme, à Al Jazeera.

Elle a finalement payé les frais. Craignant de nouvelles menaces, elle a néanmoins envoyé ses enfants vivre chez des parents dans une autre région du pays. « J’ai pleuré et je n’ai pas mangé pendant presque trois semaines, mais je n’avais pas d’autre choix », a déclaré Maria.

Les expériences comme la sienne sont devenues de plus en plus courantes. Depuis 2018, l’Équateur est aux prises avec la violence alors que le crime organisé se propage et que son économie vacille.

Autrefois surnommé « l’île de paix », le pays abrite désormais l’un des taux d’homicides les plus élevés d’Amérique latine. Rien qu’en 2023, il y a eu 46,5 meurtres pour 100 000 personnes.

Plus tôt ce mois-ci, une nouvelle vague de violence a secoué le pays. Des émeutes se sont emparées de ses prisons. Les chefs criminels se sont évadés. Et des hommes armés masqués ont pris d’assaut une émission télévisée en direct à Guayaquil, prenant des employés en otages.

En l’espace de 17 jours, du 9 au 25 janvier, l’armée et la police ont arrêté 3 611 personnes, dont 237 ont été accusés de terrorisme. Le président Daniel Noboa, nouvellement investi, a déclaré l’état d’urgence à l’échelle nationale pour lutter contre la criminalité croissante.

Mais entre-temps, la situation sécuritaire délabrée en Équateur a transformé la vie des habitants comme Maria, en particulier ceux des villes durement touchées comme Guayaquil.

Avec une population d’environ 2,5 millions d’habitants et un port international animé, Guayaquil est devenu un foyer d’activités illégales. En 2023, la province de Guayas, où se trouve la ville, représentait près de la moitié des meurtres totaux du pays.

Maria se souvient que sa communauté de Guayaquil était paisible avant 2023. Il y avait du trafic de drogue, mais les habitants pouvaient faire des promenades nocturnes sans crainte, a-t-elle déclaré.

Mais tout a changé au début de l’année lorsque deux gangs ont commencé à se battre pour le contrôle du territoire.

Pays relativement petit niché entre la Colombie et le Pérou – les deux plus grands producteurs mondiaux de cocaïne – l’Équateur n’est que récemment devenu une plaque tournante majeure du trafic de drogue.

Selon l’Observatoire équatorien du crime organisé, des opérations internationales de trafic de drogue comme Sinaloa et le cartel nouvelle génération de Jalisco ont profité de l’économie affaiblie de l’Équateur pour conclure des accords avec des gangs locaux et recruter des jeunes au chômage.

« Ils venaient tous de notre quartier », a déclaré Maria à propos des nouveaux membres du gang. « Nous les avons vu grandir depuis qu’ils étaient enfants. Ensuite, ils se sont retrouvés piégés là-dedans.

Elle a ajouté que les gangs locaux ont commencé à faire chanter les entreprises et les vendeurs ambulants, exigeant 100 dollars de frais. « De nombreuses familles qui vivaient de la vente de poisson ou de bananes dans la rue ont dû fermer leur commerce, voire parfois quitter leur domicile. »

Sécurité privée pour ceux qui peuvent se le permettre

De l’autre côté du fleuve Guayas, à l’est de Guayaquil, se trouve Duran, un centre industriel animé de 300 000 habitants. Au cours des 15 dernières années, les entreprises locales ont connu un essor grâce à la situation géographique favorable de Duran : les expéditions peuvent facilement remonter le fleuve jusqu’à l’océan Pacifique.

Selon la banque centrale de l’Équateur, la ville possède désormais le cinquième produit intérieur brut (PIB) du pays.

Mais Duran est devenu le champ de bataille de deux gangs en guerre : les Chone Killers et les Latin Kings. Les homicides locaux sont passés de 119 en 2022 à 407 en 2023, faisant de Duran la ville la plus violente d’Équateur.

“Les entrepreneurs ont dû faire appel à des services de sécurité privés et blinder leurs propres voitures pour se protéger des enlèvements”, a déclaré un porte-parole du groupe d’entreprises de Duran qui représente les intérêts industriels. Il a demandé à rester anonyme.

Selon le groupe d’entreprises, il y a eu au moins six enlèvements au cours de l’année dernière. “Un de nos membres vient d’être menacé de bombardement d’une centrale électrique à côté de son usine”, a ajouté le porte-parole.





Il a expliqué que ceux qui souffrent le plus sont les propriétaires de petites et moyennes entreprises, car ils ne peuvent pas se permettre le coût d’une sécurité supplémentaire.

Les membres de gangs ont également ciblé les opérations de transport maritime ces derniers mois. Renato Gomez, coordinateur de la Fédération nationale équatorienne des transports lourds, a déclaré que la situation des chauffeurs routiers s’est aggravée depuis le début de 2021.

« Ils ont commencé à voler notre cargaison. Ensuite, ils ont pris des véhicules entiers, et finalement ils ont kidnappé les conducteurs, leur amputant les doigts, voire les mains, et envoyant des vidéos à leurs familles », a déclaré Gomez à Al Jazeera.

Au plus fort de la crise, huit à dix chauffeurs de camion étaient enlevés quotidiennement pour avoir refusé de payer des frais d’extorsion, qui variaient souvent entre 4 000 et 20 000 dollars, a déclaré Gomez. Au cours des deux dernières années seulement, 30 conducteurs ont été assassinés dans tout le pays.

Gomez a expliqué qu’il soutenait l’état d’urgence de Noboa, même s’il impose un couvre-feu aux citoyens ordinaires et suspend d’autres libertés civiles.

Depuis la déclaration d’urgence, Gomez a déclaré qu’il n’y avait plus eu d’enlèvements. « Nous avons décidé de mettre notre flotte de camions à la disposition des forces armées car c’est le combat de chaque Équatorien. »

La peur s’étend au-delà des foyers de violence

Même si une grande partie de la violence reste concentrée le long des zones côtières, ainsi que dans les provinces adjacentes comme Los Rios, ses effets ont été généralisés.

Dans la capitale Quito, par exemple, les habitants ont déclaré avoir pris des précautions supplémentaires. Nancy, une vendeuse de produits alimentaires locale qui a demandé à être mentionnée uniquement par son prénom, a même ajusté son calendrier de vente.

Habituellement, elle parcourt Carolina Park dans son camion, vendant des fruits aux habitants qui se rassemblent pour se détendre ou jouer au volley-ball sur les terrains en plein air.

« Avant, je restais ici pour vendre des mangues également la nuit, mais maintenant j’arrête au plus tard à 18 heures à cause de l’insécurité », a-t-elle déclaré à Al Jazeera. Ses ventes ont chuté de près de moitié.

Certains arrondissements de la capitale ont également eu recours au maintien de l’ordre, au point même de recourir à la violence pour protéger leurs communautés.

Lower Carcelen, un quartier populaire du nord de Quito, a une longue tradition d’organisation populaire : son réseau électrique et son système d’égouts sont le produit de « minga », un mot autochtone qui signifie « travail collectif ».

En avril, cependant, un membre de la communauté de Lower Carcelen a été assassiné. Simon, un habitant du quartier qui a demandé à être appelé par un pseudonyme, a déclaré que des rumeurs se sont rapidement répandues dans le quartier selon lesquelles la victime, un propriétaire d’entreprise locale, avait soit refusé de payer des frais d’extorsion, soit résisté à un vol.

Indignés, les voisins ont mis en place des discussions de groupe pour organiser une réponse. Lorsque trois extorsionnistes présumés sont arrivés pour menacer une autre entreprise, les résidents étaient prêts et attendaient, a déclaré Simon.





« Tout le monde est descendu dans la rue et s’est emparé d’eux. Quelqu’un a poussé à les brûler vifs, mais en fin de compte, la majorité a refusé de se transformer elle-même en tueurs », a-t-il expliqué.

Il a ajouté que ses voisins avaient toutefois battu les membres présumés du gang. Le journal El Comercio, basé à Quito signalé que les résidents ont frappé une femme avec « des bâtons, des coups de poing et des coups de pied » pendant que deux suspects s’enfuyaient.

La police est finalement arrivée pour disperser la foule, qui se comptait par centaines, et arrêter les suspects.

Depuis lors, Simon a déclaré qu’il n’avait entendu parler d’aucune autre tentative d’extorsion de fonds contre les habitants de Lower Carcelen. Mais il est au courant d’autres activités illicites.

De nombreux habitants de Lower Carcelen sont peu instruits et travaillent comme vendeurs ambulants informels. Simon a souligné que certains mènent néanmoins une vie opulente – un fait qu’il attribue aux activités illégales. « Comment peuvent-ils construire des maisons à quatre étages en vendant des pommes de terre dans la rue ?

Alors que le gouvernement équatorien fait face à de fortes pressions pour réprimer les activités illégales, l’enseignante et chercheuse en sciences sociales Blanca Rivera critique les politiques de « mano dura » ou de « main de fer ».

Elle a étudié certaines des zones les plus négligées de Guayaquil et estime qu’une meilleure solution serait d’investir dans les services sociaux et l’éducation. De cette façon, les adolescents auraient des alternatives aux gangs.

“Il y a des quartiers entiers qui n’ont même pas accès à l’eau”, a déclaré Rivera.

Mais l’état d’urgence a assuré une présence militaire dans des quartiers comme celui de Maria. Elle a dénombré deux perquisitions dans son quartier, qui ont donné lieu à une vingtaine d’arrestations, depuis l’annonce de l’état d’urgence le 8 janvier.

Pourtant, Maria a accepté les changements. « Je n’ai vu plus de meurtres ni de fusillades. Je peux enfin à nouveau marcher dans les rues de ma communauté », a-t-elle déclaré. « Nous aurons besoin de soldats dans la rue pour toujours. »