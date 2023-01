Menaces et avantages vus dans la diminution de la population chinoise

Commentez cette histoire Commenter

BEIJING – Pendant sept décennies, le Parti communiste chinois a dirigé le pays le plus peuplé du monde. Alors que la population du pays augmente et commence à diminuer, selon les experts, il sera confronté à des défis allant du soutien aux personnes âgées au remplissage des rangs de son armée. La croissance démographique ralentit depuis des années, mais l’annonce mardi que la population du pays a chuté d’environ 850 000 en 2022 est intervenue plus tôt que les projections précédentes.

“Ces développements … pourraient bien alimenter les défis nationaux chez nous et les défis stratégiques à l’étranger. En bref, le Parti risque d’être malmené », a déclaré Mike Mazza, analyste de la modernisation militaire chinoise à l’American Enterprise Institute à Washington.

D’autres sont moins pessimistes.

« La Chine devient de plus en plus une nation de haute technologie, il est donc vital de se concentrer sur l’amélioration du système éducatif, en particulier dans les zones rurales pauvres, et même dans les villes. Il en va de même pour l’augmentation de la productivité. Les plus riches achèteront plus, ce qui augmentera également le PIB », a déclaré June Teufel Dreyer, spécialiste de la politique chinoise à l’Université de Miami.

La tendance devant se poursuivre, l’ONU estime que la population chinoise passera de 1,41 milliard à environ 1,31 milliard d’ici 2050 et continuera de diminuer à partir de là.

Pékin tentait auparavant de freiner sa croissance démographique. Les craintes que la population chinoise ne devienne trop importante l’ont incitée à adopter sa «politique de l’enfant unique» à la fin des années 1970. Pékin affirme que la politique a empêché 400 millions de naissances supplémentaires, mais les démographes ne sont pas d’accord sur la part de la baisse des taux de natalité qui est expliquée par la politique.

La politique de l’enfant unique s’est ajoutée aux changements sociétaux existants, notamment l’afflux de personnes pour vivre dans les villes pendant le boom économique, disent les démographes.

“Bien sûr, la politique de l’enfant unique a eu un effet”, a déclaré Sabine Henning, qui dirige la section des changements démographiques à la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique à Bangkok. « Mais les modes de vie ont changé. Les frais de subsistance ont augmenté, de sorte que les gens sont moins enclins à avoir des enfants. Tout cela a entraîné (…) une nouvelle baisse de la fécondité depuis l’arrêt de la politique de l’enfant unique.

L’expérience en Europe et au Japon montre à quel point il est difficile de changer les mentalités et d’inverser le déclin avec des incitations et des campagnes gouvernementales.

Face à un taux de natalité en chute libre, la politique a été abandonnée il y a sept ans, mais les efforts pour encourager les familles plus nombreuses ont été largement infructueux, comme des efforts similaires dans d’autres pays. L’Europe et le Japon ont également eu du mal à changer les mentalités et à inverser le déclin avec des incitations et des campagnes gouvernementales.

“Cela m’étonne de voir à quel point tout le monde semble s’accorder à dire que la planète compte déjà trop de personnes dont les demandes, même pour les éléments de base de l’existence comme la nourriture, l’eau et le logement, imposent des exigences intolérables à l’écosystème – pourtant, dès que la population d’un pays commence à déclin, son gouvernement réagit avec une quasi-panique », a déclaré Dreyer.

Le défi démographique le plus immédiat de Pékin est le vieillissement de la population : les chiffres de mardi montrent que près de 20 % de la population a maintenant 60 ans ou plus, et les estimations chinoises indiquent que ce nombre passera à 30 %, soit plus de 400 millions de personnes, d’ici 2035.

Des changements similaires ont pris des décennies en Europe.

“Ils ont eu plus de temps pour s’adapter, alors que cela se passe beaucoup plus vite en Asie”, a déclaré Srinivas Tata, directeur de la division du développement social à la commission de l’ONU à Bangkok.

Pour soutenir cette population de retraités, la Chine pourrait augmenter l’âge de la retraite, actuellement 50-55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes.

Les nouvelles démographiques surviennent alors que l’économie chinoise se remet encore de la lutte de trois ans contre le COVID-19, qui a non seulement frappé l’économie, mais a déclenché de rares manifestations antigouvernementales et antipartis.

Même avec une population en baisse, la Chine conserve des avantages économiques considérables par rapport à ses rivaux manufacturiers émergents tels que le Vietnam et l’Inde, qui devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé cette année. La Chine possède une infrastructure supérieure et des relations de longue date avec le secteur privé sur lesquelles elle peut compter pour les années à venir, a déclaré Mazza.

Le système politique chinois joue également un rôle, a déclaré Mary Gallagher, spécialiste de la politique chinoise à l’Université du Michigan.

« Devenir l’atelier du monde… nécessite un système politique qui puisse profiter de cette jeune main-d’œuvre bon marché sans trop se soucier des droits politiques et civils des travailleurs », a déclaré Gallagher.

Les sanctions économiques américaines et leurs efforts pour bloquer l’accès de Pékin aux processeurs de pointe et à la technologie de fabrication de puces compliquent davantage les efforts de reprise.

Le Parti est également confronté à un défi pour trouver des recrues qualifiées pour son armée, l’Armée populaire de libération, qui compte 2 millions de membres, selon les experts.

“Il est peu probable que l’APL obtienne les meilleurs et les plus brillants, étant donné que les familles qui en ont les moyens décourageront le service militaire”, a déclaré Daniel Blumenthal, directeur des études asiatiques à l’American Enterprise Institute et expert des questions de sécurité et d’Asie de l’Est. Relations américano-chinoises.

Blumenthal prévient cependant : “Cela dit, si Xi décide qu’il veut une guerre contre Taïwan, il ne sera pas dissuadé de se soucier des familles à enfant unique”.

Certains observateurs américains affirment que ces défis pourraient inciter Pékin à prendre des mesures agressives plus tôt. Avec le recentrage des États-Unis sur l’Indo-Pacifique, le ralentissement de l’économie chinoise et la diminution de la population, certains à Washington voient Pékin comme faisant face à une fenêtre rétrécie pour une action militaire contre l’île autonome qu’elle revendique comme son territoire.

Pourtant, les effets peuvent ne pas être connus avant un certain temps.

“Étant donné que les changements démographiques se produisent lentement, du moins au début du tournant, leur effet sur la position et l’influence de la Chine dans le monde prendra du temps”, a déclaré Steve Tsang, directeur de l’Institut chinois de la London University School of Oriental and African Studies. et un observateur de longue date des tendances politiques et sociales chinoises.