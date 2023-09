Menaces de tornades et davantage de pluie frappant une Nouvelle-Angleterre déjà détrempée

LEOMINSTER, Massachusetts (AP) — Les menaces de tornades et d’orages devraient maintenir la Nouvelle-Angleterre en alerte mercredi soir, alors que les habitants du Massachusetts et du Rhode Island ont passé une grande partie de la journée à nettoyer les dégâts causés par les inondations et à se préparer à l’arrivée de l’ouragan Lee.

Le National Weather Service a déclaré qu’il étudiait les rapports faisant état de vents violents qui ont renversé des arbres et renversé des lignes électriques dans le Rhode Island et le Connecticut, mais il est incapable de dire s’ils étaient le résultat de tornades. Un avertissement de tornade a été prolongé jusqu’à 17 h 45 pour plusieurs comtés du Massachusetts.

Rob Megnia, un météorologue du service météorologique, a déclaré avoir reçu des rapports faisant état d’environ 20 arbres tombés à Killingly, dans le Connecticut, ainsi que d’arbres et de lignes électriques tombés à Foster, dans le Rhode Island.

« En général, nous devrions faire une enquête pour déterminer s’il s’agit d’une tornade, à moins qu’il n’y ait une confirmation visuelle, mais nous ne l’avons pas encore », a déclaré Megnia.

Des sirènes d’urgence ont pu être entendues mercredi après-midi dans certaines parties de Providence, Rhode Island, alors que les téléphones portables sonnaient avec une alerte de tornade. En début de soirée, le service météorologique a déclaré qu’un violent orage capable de produire des tornades se déplaçait rapidement vers l’est en direction de la frontière du Massachusetts, depuis Cumberland, Rhode Island.

Tard mardi, la gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a décrété l’état d’urgence à la suite des « inondations soudaines catastrophiques et des dommages matériels » dans deux comtés et d’autres communautés. Les 10 pouces (25 centimètres) de pluie sur six heures plus tôt dans la semaine étaient un « événement de 200 ans », a déclaré Matthew Belk, météorologue au National Weather Service de Boston.

Healey a déclaré mercredi que même s’il n’était pas prévu d’appeler la Garde nationale, l’agence de gestion des urgences de l’État surveillait de près la météo et était prête à offrir son aide.

Elle a déclaré que l’État surveillait l’état des barrages dans de nombreuses communautés et a exhorté les habitants à prendre au sérieux tout avertissement d’inondation potentielle et à rester à l’écart des routes lorsque cela leur est ordonné.

« Quelque chose qui semble assez mineur peut, en quelques heures seulement, se transformer en quelque chose de très grave, potentiellement mortel et très, très destructeur », a déclaré Healey.

La pluie a créé plusieurs gouffres à Leominster, dans le Massachusetts, dont un chez un concessionnaire où plusieurs voitures ont été englouties. À Providence, Rhode Island, des averses ont inondé un parking et certaines parties d’un centre commercial. Les pompiers ont utilisé des canots pneumatiques pour secourir plus d’une vingtaine de personnes bloquées dans des voitures.

Les parkings de plusieurs entreprises sont brièvement devenus des lacs à Leominster et à North Attleborough, et de nombreuses cours avant étaient encore partiellement recouvertes d’eau. Pendant une deuxième journée, les familles étaient occupées à évaluer les dégâts et à retirer les débris endommagés par les inondations. Le bruit des générateurs remplissait l’air dans de nombreux quartiers, tandis que les habitants s’efforçaient d’évacuer l’eau de leurs sous-sols.

John DeCicco, un professeur à la retraite de Leominster, a déclaré que les habitants qui avaient commencé la journée avec crainte et appréhension face à la prévision de pluies supplémentaires se sentaient plus optimistes plus tard dans la journée. Il a déclaré que les habitants de cette communauté très unie s’entraidaient pour nettoyer et ouvraient leurs maisons à d’autres personnes dont les résidences sont inhabitables.

« Nous allons surmonter cette épreuve ensemble », a déclaré DeCicco, qui a prêté deux générateurs à ses voisins pendant l’inondation pour faire fonctionner leurs pompes à eau.

DeCicco a déclaré qu’il avait vécu le blizzard de 1978 qui avait déversé 30 pouces de neige et une tempête de verglas en 2008, mais il a déclaré que l’intensité de l’orage électrique et des torrents de pluie avaient été un choc.

« Vous pouvez appeler les chasse-neige pour pousser la neige, mais vous ne pouvez pas appeler les chasse-neige pour pousser l’eau », a-t-il déclaré.

Dawn Packer, qui dirige une école maternelle à domicile à North Attleborough, a regardé de l’autre côté de la rue lundi soir pour voir un camion UPS flotter dans plusieurs pieds d’eau. Bientôt, son jardin fut inondé.

« Tout d’un coup, la porte s’est ouverte. L’eau était si puissante. Il a juste brisé la porte et s’est déversé à l’intérieur, 4 pieds », a-t-elle déclaré. « Le réfrigérateur s’est envolé et est tombé sur le côté. C’était horrible.

Après une journée sèche, il a recommencé à pleuvoir à Leominster mercredi après-midi. Certaines parties du Massachusetts et du Rhode Island étaient soumises à un avertissement de crue soudaine. Plus tôt dans la journée, de fortes averses ont eu lieu à Danbury, dans le Connecticut, où les autorités ont déclaré avoir dû secourir plusieurs personnes se trouvant dans des véhicules coincés dans les eaux de crue.

La pluie de l’ouragan Lee n’a pas contribué aux inondations du début de la semaine. Mais cela pourrait inonder certaines parties de la côte nord-est au cours du week-end, ont indiqué les prévisionnistes. Lee se dirige vers le nord et pourrait toucher terre en Nouvelle-Écosse, au Canada, peut-être sous la forme d’une tempête tropicale, ont indiqué les prévisionnistes.

« Le sol est saturé. Cela n’en peut plus », a déclaré Dean Mazzarella, maire de Leominster, lors d’une conférence de presse mercredi dans la ville située à environ 65 kilomètres au nord-ouest de Boston. Mais il a déclaré que la ville disposait de ressources d’urgence prêtes « à faire face à toutes les conditions météorologiques ».

Mazarella a déclaré que jusqu’à 300 personnes avaient été évacuées mardi matin dans la ville, qui n’avait pas connu de dégâts aussi importants depuis l’ouragan de 1936. La plupart des immeubles du centre-ville ont été inondés et certains se sont effondrés. Le service ferroviaire a également été perturbé.

Mazzarella a déclaré que la ville essayait d’aider les propriétaires et les entreprises qui ont subi des dommages. Il a déclaré que les premières estimations des projets de restauration des infrastructures urbaines pourraient se situer entre 25 et 40 millions de dollars.

Le directeur de la gestion des urgences de Leominster, Arthur Elbthal, a déclaré que deux barrages sur 24 dans la ville avaient subi des dommages. Ils ont tenu, et la ville les renforce.

La Nouvelle-Angleterre a connu son lot d’inondations cet été, notamment une tempête qui a déversé jusqu’à deux mois de pluie en deux jours dans le Vermont en juillet, faisant deux morts. Les scientifiques découvrent que les tempêtes partout dans le monde se forment dans une atmosphère plus chaude, ce qui rend les précipitations extrêmes plus fréquentes désormais. Un monde qui se réchauffe ne fera qu’empirer la situation.

___

Cette histoire a été mise à jour pour corriger l’orthographe du nom de famille de Dawn Packer dans un cas, celui de Packard, et pour corriger les éléments temporels dans la partie de l’histoire où Packer est inclus.

___

McCormack a rapporté de Concord, New Hampshire. Les rédacteurs d’Associated Press Holly Ramer dans le New Hampshire, Steve LeBlanc et Rodrique Ngowi dans le Massachusetts, David Sharp dans le Maine, Lisa Rathke dans le Vermont et David Lieb dans le Missouri ont contribué à ce rapport.

Michael Casey et Kathy McCormack, Associated Press