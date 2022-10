Menaces contre des médecins : un homme de Windor fait face à des accusations à Ottawa

REMARQUE : Une partie du langage utilisé dans cette histoire est offensante.

La police d’Ottawa a émis un mandat d’arrêt contre un Windsor, en Ontario. homme après que des menaces antisémites ont été proférées contre un médecin de famille local.

Le Dr Nili Kaplan-Myrth dit qu’elle a été la cible de messages antisémites et de menaces de mort pour son travail d’administration des vaccins COVID-19 et de défense des protections de la santé publique pendant la pandémie. Les menaces ont été amplifiées après une apparition à l’émission The Agenda de TVO au début de septembre au cours de laquelle elle portait un masque tout en parlant en ondes depuis sa clinique d’Ottawa. Kaplan-Myrth a partagé un message sur son compte Twitter peu de temps après son apparition à la télévision pour dire que sa clinique avait reçu un appel téléphonique contenant une insulte antisémite.

Nous avons reçu un appel téléphonique à mon bureau ce matin d’un homme qui m’a traité de “putain de juif Kike” pour avoir parlé @L’agenda en tant que médecin de famille sur l’importance des masques et autres #COVID-19[FEMININE mesures de santé publique. J’ai signalé à la police un crime haineux. Ce n’est PAS la société civile. — Nili Kaplan-Myrth MD PhD (@nilikm) 7 septembre 2022

« La police d’Ottawa m’a suggéré de changer le numéro de téléphone de mon bureau. Ouais, non », a-t-elle dit, indiquant qu’elle avait signalé l’appel en vertu du projet de loi C-3, qui érige en infraction pénale le harcèlement des médecins.

Dans un communiqué de presse, la police d’Ottawa affirme qu’un mandat a été émis contre Louis Mertzelos, 58 ans, de Windsor, pour des accusations de communications de harcèlement motivées par la haine, de harcèlement par des communications répétées, de méfaits et d’intimidation des services de santé en lien avec de multiples menaces proférées. par téléphone. Quiconque sait où il se trouve a été prié d’appeler la police d’Ottawa au 613-236-1222.

Kaplan-Myrth a déclaré sur Twitter jeudi que c’est la première fois qu’un Canadien fait face à une accusation en vertu du projet de loi C-3.

« Je ne plaisantais pas quand j’ai dit qu’il n’y avait aucune tolérance pour le harcèlement d’un médecin ou la haine antisémite (ou toute forme de racisme/sectaire). Il s’agit de tenir pour responsables les personnes haineuses et menaçantes », a-t-elle déclaré.

RUPTURE : La cour a approuvé un mandat d’arrestation (la police d’Ottawa publiera sa déclaration momentanément). Pour la première fois, un Canadien est accusé en vertu de notre nouvelle loi contre l’intimidation des travailleurs de la santé et comme crime haineux. Avec cela, nous avons créé un précédent. #Trop c’est trop #antisémitisme #détester — Nili Kaplan-Myrth MD PhD (@nilikm) 13 octobre 2022

Kaplan-Myrth a exprimé son soutien aux protections contre le COVID-19, y compris les masques et la vaccination tout au long de la pandémie. Elle a dirigé plusieurs cliniques « Jabapalooza », qui ont administré des milliers de doses de vaccins COVID-19 aux résidents.

La menace faisant l’objet d’une enquête policière n’est pas la seule qu’elle ait reçue. Kaplan-Myrth a également partagé un enregistrement audio d’un message vocal qui, selon elle, provenait d’un indicatif régional de Toronto dans lequel un homme peut être entendu crier et utiliser des insultes misogynes.

Kaplan-Myrth est également candidat à un poste de conseiller scolaire auprès du conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton lors des élections municipales du 24 octobre.