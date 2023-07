menace-ukraine-russie – The Washington Post

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Les risques de sécurité nucléaire augmentent pour la première fois en dix ansselon un indice annuel publié mardi par la Nuclear Threat Initiative, une organisation à but non lucratif basée à Washington qui regarde au-delà des menaces nucléaires bien connues telles que la prolifération des armes, vers des problèmes moins largement pris en compte, tels que le stockage d’uranium de qualité militaire qui pourrait être exploité par des groupes terroristes ou la sûreté des sites nucléaires lors de conflits.

Les rapports marquent la première fois que l’indice de menace nucléaire de l’organisation, une tentative de reconstituer une vue d’ensemble de la menace nucléaire mondiale, constate que la sécurité s’est détériorée depuis l’origine de l’ensemble de données en 2012. Les nouveaux rapports surviennent au milieu d’une tension géopolitique croissante sur le conflit. à proximité de sites nucléaires en Ukraine et au blocage des efforts de non-prolifération et de réglementation internationale.

« Cet engagement décroissant à réduire les risques nucléaires est profondément troublant », écrit Ernest J. Moniz, directeur général de la Nuclear Threat Initiative et ancien secrétaire américain à l’Énergie dans l’administration Obama, dans une introduction à l’indice. Le monde est en train de « démêler les progrès durement acquis en matière de sécurité nucléaire remontant à la fin de la guerre froide », dit-il.

Le rapport coïncide avec un regain d’intérêt pour l’Armageddon nucléaire, suscité par les discussions sur les armes dans le contexte de la guerre en Ukraine et dans la culture populaire, y compris la sortie cette semaine du film « Oppenheimer » – un drame historique représentant un scientifique américain La quête de J. Robert Oppenheimer pour devenir « le père de la bombe atomique » et façonner son impact sur le monde.

Les événements récents en Ukraine ont également ajouté au drame. Le président Volodymyr Zelensky a averti à plusieurs reprises que les forces russes prépareraient un « acte terroriste » dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est occupée depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie l’année dernière.

Pourquoi le monde s’inquiète des armes nucléaires « tactiques » de la Russie

L’inquiétude renouvelée est compréhensible : certains responsables du Kremlin ont ouvertement suggéré que la Russie pourrait utiliser une forme d’arme nucléaire si elle était poussée trop loin dans le conflit, tandis que les troupes russes ont laissé le tristement célèbre site d’une catastrophe nucléaire de l’ère soviétique, Tchernobyl, dans un état dangereux. de mauvais état après une période d’occupation et de pillage de plusieurs mois l’année dernière.

Cependant, ces risques ne sont que les indications superficielles de la détérioration de la situation. Le Nuclear Threat Index a rapporté que les stocks de plutonium séparé augmentent rapidement dans la sphère civile.

Le plutonium séparé, ainsi que l’uranium hautement enrichi, est un type de matière nucléaire qui peut être utilisé pour fabriquer une arme telle qu’une « bombe sale » de faible technologie. L’indice a révélé que «depuis 2019, les stocks mondiaux de plutonium civil séparé ont augmenté de 17 000 kilogrammes [almost 19 tons]suffisamment de matériel pour plus de 2 100 armes nucléaires », principalement en raison du retraitement pour les centrales nucléaires commerciales.

La Grande-Bretagne, la France, l’Inde, le Japon et la Russie ont tous des niveaux élevés de plutonium séparé en raison de son utilisation dans les centrales nucléaires, tandis que les États-Unis ont également un approvisionnement élevé en raison des armes nucléaires démantelées, selon l’indice.

Au cours des 75 années qui ont suivi Hiroshima, les essais nucléaires ont tué des milliers de personnes

Le rapport a également souligné de graves lacunes dans la protection des matières nucléaires de qualité militaire, avec « peu de progrès » réalisés depuis 2020 vers l’amélioration de la sécurité et de la prévention des menaces dans les pays qui en disposaient. Il a été constaté que plus d’un tiers des pays et zones dotés d’installations nucléaires n’avaient pas mis en place de mesures réglementaires pour protéger ces installations lors d’une « catastrophe naturelle ou d’origine humaine » – malgré les expériences récentes en Ukraine.

L’Iran et la Corée du Nord, deux pays au centre des affrontements géopolitiques sur leurs programmes nucléaires, ont été classés derniers dans l’indice pour leur capacité à protéger les sites nucléaires contre le vol ou le sabotage. Le rapport a révélé que les environnements à risque s’étaient détériorés dans 12 des 22 pays disposant de matières nucléaires de qualité militaire, en grande partie en raison de l’aggravation de l’instabilité politique et de l’augmentation des activités illicites d’acteurs non étatiques.

Il y a des domaines où les efforts de sécurité s’améliorent. L’indice révèle que de nombreux pays du Sud ont amélioré leur classement, ce qui montre peut-être que la sécurité nucléaire est moins une question de richesse que d’effort et d’attention.

Ces dernières années ont vu un abandon soutenu de l’utilisation d’uranium hautement enrichi, l’un des matériaux qui pourraient être utilisés pour créer une arme nucléaire (la plupart des pays sont passés à l’utilisation d’uranium faiblement enrichi, bien qu’en 2021 l’Iran soit devenu le premier pays à produire près de deux décennies pour le produire – un autre point de données inquiétant).

Le rapport souligne l’importance de l’Agence internationale de l’énergie atomique, une organisation de surveillance liée à l’ONU qui existe depuis 65 ans et qui semble devenir de plus en plus pertinente. Sous la direction proactive du diplomate argentin Rafael Grossi, l’AIEA a joué un rôle de premier plan en Ukraine, où elle s’est efforcée d’assurer la sûreté nucléaire, tandis qu’elle continue de jouer un rôle important en Corée du Nord, en Iran et au lendemain de l’attentat du Japon. Catastrophe de Fukushima en 2011.

Mais l’indice note que le soutien au rôle de l’agence dans la sécurité nucléaire était « incohérent, alors même que les demandes d’attention et de ressources de l’AIEA augmentent et que les risques mondiaux évoluent ». Grossi a subi des pressions de toutes parts en Ukraine, Zelensky ayant apparemment rejeté ses appels à faire de la centrale électrique de Zapozhizhia une zone démilitarisée, selon des documents américains divulgués.

Un aspect remarquable de l’histoire de la bombe atomique est que ses premiers créateurs étaient profondément dévoués à l’examen de ses implications existentielles pour l’humanité dans les décennies et les siècles à venir. Oppenheimer lui-même a été l’une des premières voix dans le débat sur la politique nucléaire et un défenseur des inspections, des limites, de l’ouverture et d’autres approches qui n’ont gagné en popularité qu’après que la course aux armements de la guerre froide soit devenue incontrôlable. Ses convictions lui ont coûté cher à une époque de soupçons maccarthystes.

Dans un essai de 1953 pour les Affaires étrangères, Oppenheimer présageait qu’un temps viendrait bientôt pour la « discussion sérieuse de la réglementation des armements », date à laquelle « il y aura alors eu une vaste accumulation de matériaux pour les armes atomiques, et une marge gênante ». d’incertitude quant à sa comptabilité – très gênant en effet si nous vivons encore avec les vestiges de la suspicion, de l’hostilité et du secret du monde d’aujourd’hui.

Comme le montre l’indice, les gouvernements du monde ont un long chemin à parcourir pour sécuriser l’une des créations les plus propices aux calamités de l’humanité.