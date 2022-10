Menace sur les retraites alors que Jeremy Hunt déchire les plans économiques de Liz Trus

L’avenir de la protection du “triple verrouillage” pour les pensions de l’État a été mis en doute ce soir après que le nouveau chancelier Jeremy Hunt a refusé de s’engager à la conserver.

Les associations caritatives de retraités ont exprimé leur inquiétude face aux propos du chancelier, qui contrastent fortement avec les promesses précédentes de Liz Truss et du prédécesseur de M. Hunt, Kwasi Kwarteng, de maintenir le verrouillage, ce qui garantit que les pensions augmenteront avec l’inflation, les revenus ou 2,5% les plus élevés.

Age UK a déclaré que les Britanniques plus âgés aux moyens modestes sont confrontés à “de profondes difficultés cet hiver, contrairement à tout ce que la plupart d’entre nous ont vu auparavant”.

Cela s’est produit alors que M. Hunt a considérablement réduit de deux ans à six mois le programme de soutien du gouvernement pour les factures d’énergie, qui devraient maintenant atteindre une moyenne de 4 000 £ en avril.

Dans une déclaration de choc, la chancelière a déchiré les lambeaux restants des politiques économiques de Mme Truss en lambeaux, abandonnant son projet de réduire d’un sou le taux de base de l’impôt sur le revenu.

Et le Premier ministre a été plongé dans des pourparlers désespérés pour sauver son poste de Premier ministre chancelant, alors que le Parti travailliste a déclaré qu’elle n’avait plus “aucune crédibilité, aucun mandat, aucune autorité” et les députés conservateurs ont averti qu’elle n’avait que quelques semaines pour les persuader qu’elle devrait rester à Non 10.

Mme Truss a raté une discussion à la Chambre des communes sur l’effondrement de sa politique économique afin de rencontrer Sir Graham Brady, le président du puissant comité d’arrière-ban de 1922, qui décidera si les règles doivent être modifiées pour permettre aux députés de l’expulser.

La n ° 10 a insisté sur le fait que la réunion était «pré-planifiée», mais on pense que les inquiétudes des députés concernant son leadership ont été soulevées. L’absence du Premier ministre à la Chambre des communes pour répondre à une question urgente de Sir Keir Starmer, a forcé Penny Mordaunt – envoyée pour la remplacer – à nier que Truss se “cachait sous son bureau”.

Apparaissant aux côtés de M. Hunt peu de temps après sur le banc du gouvernement, Mme Truss est apparue pâle et presque abasourdie, bougeant à peine ou émettant un son avant de sortir de la chambre après 30 minutes.

La chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré que le Premier ministre ne pouvait pas parler des plans de sa chancelière “avec une once de crédibilité, étant donné que la survie de ce gouvernement dépend de la destruction en miettes de tout ce qu’elle représente”.

“Ce n’est pas simplement impossible, c’est absurde”, a déclaré Mme Reeves aux députés. “Le Premier ministre est à peine en poste et elle n’est certainement pas au pouvoir.”

Mme Truss s’est ensuite adressée aux conservateurs modérés du groupe One Nation avant d’organiser une réception pour les ministres du Cabinet dans ce qui a été considéré comme faisant partie d’une offensive de charme pour rallier le soutien.

Les marchés financiers ont semblé rassurés par l’annonce de M. Hunt selon laquelle il déchirait la majorité des mesures de réduction d’impôts restantes du mini-budget malheureux du 23 septembre de M. Kwarteng, trois jours seulement après avoir été nommé pour remplacer l’ancien chancelier limogé.

Mordaunt insiste sur le fait que Truss ne se “cache pas sous le bureau” ou ne “se recroqueville pas” alors que le PM esquive les questions

La livre s’est redressée face au dollar américain et les rendements des gilts – en fait le coût pour l’État des emprunts – ont diminué après son émission télévisée tôt le matin.

Seuls l’inversion de la hausse de 1,25% de l’assurance nationale de Rishi Sunak et l’augmentation des seuils à taux zéro pour le droit de timbre survivent au paquet Kwarteng, M. Hunt économisant 32 milliards de livres sterling en limitant les cadeaux fiscaux.

Mais le chancelier a averti qu’il y avait des “décisions d’une difficulté époustouflante” à venir dans son plan budgétaire à moyen terme du 31 octobre, dans lequel il présentera une combinaison de hausses d’impôts et de réductions de dépenses pour rétablir l’équilibre des livres nationaux.

Et il a suscité l’inquiétude en refusant de confirmer que le triple verrouillage – introduit par le gouvernement de coalition de David Cameron et crédité d’améliorer le niveau de vie des retraités – survivra.

“Je ne prends aucun engagement dans aucun domaine politique individuel”, a déclaré M. Hunt aux députés. “Mais chaque décision que nous prendrons sera prise à travers le prisme de ce qui compte le plus pour les plus vulnérables.”

Mme Truss a promis à plusieurs reprises de maintenir le triple verrouillage lors de la course à la direction des conservateurs de cet été, et pas plus tard que le 29 septembre, M. Kwarteng a déclaré que lui et le Premier ministre étaient “absolument déterminés” à le maintenir.

Avec chaque augmentation d’un point de pourcentage de la pension d’État ajoutant 1 milliard de livres sterling à la facture annuelle de 100 milliards de livres sterling, les ministres réfléchissent depuis longtemps à la manière de mettre fin à un engagement, ce qui signifie inévitablement que les retraités deviennent progressivement plus à l’aise financièrement par rapport à d’autres parties de la société.

Des sources du Trésor ont déclaré que la chancelière signalait simplement que “rien n’est sur la table”. Mais Age UK a déclaré que sa réticence à respecter les promesses précédentes du gouvernement ne pouvait que provoquer de l’anxiété.

“Il a été difficile de suivre tous les changements de politique budgétaire ces derniers jours, mais ils semblent nous laisser maintenant dans une position où rien n’est garanti et où le gouvernement met de plus en plus en garde contre des” choix difficiles à venir “”, a déclaré le directeur de l’association. Caroline Abrahams.

“Cette perspective effrayante sera une énorme préoccupation pour notre population âgée, seuls les plus sains et les plus riches étant capables d’envisager l’avenir avec sérénité.”

Mme Abrahams a exhorté les ministres à augmenter les prestations en fonction de l’inflation et à rétablir le triple verrouillage en avril 2023.

Et elle a prévenu : « Sans plus de soutien d’ici au printemps, les perspectives des retraités aux revenus faibles et modestes et sans épargne sont sombres, et nous ne voyons pas comment ils pourront se permettre d’acheter ne serait-ce que l’essentiel.

“Sans plus d’aide, il semble certain que certains sombreront dans de profondes difficultés cet hiver, contrairement à tout ce que la plupart d’entre nous ont vu auparavant.”

L’annonce par M. Hunt d’une révision du soutien énergétique a laissé des millions de familles dans l’incertitude, avec l’espoir qu’il sera remplacé par un régime beaucoup moins généreux sous condition de ressources à partir d’avril.

Becca Lyon, responsable de la pauvreté des enfants au Royaume-Uni pour Save the Children, a déclaré: «Les familles aux revenus les plus bas se sentaient déjà incroyablement anxieuses à propos des mois à venir, mais maintenant il n’y a aucune clarté sur le soutien aux factures d’énergie qui pourrait être en place après avril 2023.

“Le chancelier doit établir un plan clair sur la manière dont il ciblera le soutien aux factures d’énergie à toutes les familles à faible revenu, et il devrait confirmer l’augmentation des prestations promises.”

L’un des plus éminents critiques conservateurs d’arrière-ban du mini-paquet budgétaire, le président du comité du Trésor, Mel Stride, a déclaré que la démolition « franche et audacieuse » du plan Kwarteng par M. Hunt semblait avoir stabilisé les marchés « à très court terme au moins ».

Mais d’autres députés conservateurs ont déclaré que Mme Truss n’avait peut-être gagné qu’un sursis temporaire à l’exécution, car de nouveaux sondages suggéraient que les travaillistes avaient conservé une avance écrasante de 36 points, ce qui indique un anéantissement des conservateurs lors des élections de 2024.

L’ancien ministre Steve Double a déclaré L’indépendant: “Il y a encore d’énormes questions sur ce que cela laisse au Premier ministre, car toute sa campagne à la direction était basée sur des politiques économiques qui ont maintenant été mises de côté.

“Nous avons besoin d’entendre d’elle bientôt ce qu’elle représente maintenant. Elle doit démontrer qu’elle a les qualités dont nous avons besoin pour nous faire avancer. Elle a une très courte fenêtre d’opportunité pour le faire – quelques semaines, maximum.

Le député d’arrière-ban Sir Charles Walker a déclaré que sa position était “extrêmement précaire”, a déclaré à BBC Radio 4 Monde à un: « S’il y avait des élections législatives demain, nous serions un parti plus petit que le SNP.

“Lorsque vous êtes dans ce genre de position, je pense que vous devez vous attendre à ce que le parti ne le tolère pas pendant un certain temps – certainement pas des semaines.”

Mais le député vétéran Sir Roger Gale a dit L’indépendant que Mme Truss pourrait encore retrouver sa position si les mesures de M. Hunt parviennent à calmer les marchés.

“Le pouvoir réside désormais clairement dans le n ° 11 plutôt que dans le n ° 10 en termes d’économie”, a déclaré Sir Roger. «Mais donnez une chance à la dame. L’hiver se transforme en printemps et en été.

Avertissant des dommages que la poursuite de l’instabilité causera au pays et au parti, il a déclaré: «Il se peut qu’elle soit allée trop loin et qu’elle soit forcée de démissionner. Mais s’il était juste de retirer Johnson, je ne suis pas sûr qu’il serait juste de retirer Truss à moins que nous ayons une alternative unanimement soutenue pour nous emmener aux élections générales.