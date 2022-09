Menace pour les épaulards mise en évidence dans le cas d’un plongeur de la Colombie-Britannique qui s’est trop rapproché pour son confort

Un biologiste chercheur dont les photographies ont permis d’obtenir une amende de 12 000 $ contre un homme de la Colombie-Britannique accusé de s’être trop approché des épaulards affirme que de lourdes sanctions sont nécessaires pour protéger les magnifiques mammifères des humains curieux.

Karina Dracott a fourni aux enquêteurs des images utilisées pour identifier un groupe d’épaulards résidents du Nord dérangés par un plongeur autonome qui a placé son bateau directement sur leur chemin alors qu’ils traversaient le port de Prince Rupert en avril 2020.

Dracott – qui coordonne l’Initiative de recherche sur les cétacés de la côte nord – affirme que l’affaire met en évidence un problème qui va bien au-delà d’un incident isolé.

“Les gens s’approchent rapidement des mammifères marins et s’approchent trop près et font une tonne de bruit qui peut vraiment les déranger ou les stresser. Et ce n’est pas seulement l’impact d’un bateau. Mais imaginez combien de bateaux font ça. C’est donc l’intérêt cumulé de ce genre de perturbation », a déclaré Dracott à la CBC.

“Je pense que quelques amendes où les gens ne respectent vraiment pas la réglementation peuvent avoir un impact important.”

“Essayer de nager ou d’interagir avec les baleines”

Un juge de la Cour provinciale a infligé une amende à Thomas Gould en juillet après que l’homme de Prince Rupert ait plaidé coupable d’avoir enfreint les règlements de la Loi fédérale sur les pêches interdisant aux navires de s’approcher à moins de 200 mètres des épaulards. L’amende de 12 000 $ est la plus importante jamais imposée pour cette infraction.

La CBC a obtenu un enregistrement de l’instance – qui a vu une soumission conjointe de la Couronne et de l’avocat de Gould. L’affaire parle à la fois des menaces auxquelles sont confrontés les épaulards et des réglementations modifiées qui interdisent de nager, de plonger ou d’interagir avec les mammifères marins.

REGARDER | L’épaulard s’approche de près du bateau alors que le plongeur s’accroche:

Les preuves comprenaient des images de sécurité du port et une vidéo publiée sur Facebook de Gould en tenue de plongée complète accrochée à une échelle à l’arrière de son bateau – l’Ice Cube – alors que le groupe de sept épaulards traversait le port.

Le groupe – nommé A42 d’après la femelle aînée, également connue sous le nom de Sonora – était composé d’A42 et de cinq de ses descendants, dont un veau né en 2017. Le septième membre du groupe était un veau né d’une des filles d’A42 en 2018.

Le procureur fédéral Joshua Cramer a affirmé que Gould avait été pris dans “une tentative apparente de nager ou d’interagir avec les baleines”.

“La séquence vidéo montre le navire roulant le long des baleines, puis les rattrapant et se positionnant sur leur chemin”, a déclaré Cramer au juge.

“Pendant que M. Gould était dans l’eau, une grande baleine et son petit sont remontés à la surface très près… si près que la nageoire dorsale de la plus grande des baleines pouvait être vue dans la vidéo à proximité de la vaisseau dominant la timonerie de l’Ice Cube.”

“Vivre à la limite de la survie”

En 2020, il n’y avait que 310 épaulards résidents du Nord.

Une déclaration d’impact du ministère des Pêches et des Océans déposée auprès du tribunal a déclaré que le «stationnement sur le chemin» des baleines et le «saut de vitesse» pour placer un bateau devant une nacelle «ont un fort potentiel de modifier le comportement ou la direction de déplacement de la baleine et augmenter la probabilité de contact physique entre le navire et l’animal.”

Cette image d’une baleine résidente du Nord blessée par une hélice de bateau a été incluse dans une étude d’impact préparée par le ministère des Pêches et des Océans concernant un incident où un homme de la Colombie-Britannique a été condamné à une amende pour s’être trop approché d’une nacelle. (Ministère des Pêches et des Océans/G. Ellis)

Le rapport comprenait une photo d’une baleine résidente du Nord blessée par une hélice et indiquait que les approches rapprochées des navires peuvent perturber le repos, l’alimentation, la socialisation et l’allaitement des baleineaux.

“En tant qu’espèce menacée, ils vivent souvent à la limite de la survie”, a déclaré Cramer au juge.

L’étude d’impact a conclu que les activités de Gould “sont très susceptibles d’avoir perturbé ou perturbé le comportement des épaulards, en plus de les exposer à un risque accru de blessure”.

Une série de décisions ces dernières années ont vu une augmentation progressive des amendes liées à la perturbation de la vie marine.

Cramer a cité une décision de 2004 qui a condamné l’exploitant d’une entreprise d’observation des baleines à une amende de 6 400 $ pour s’être approché de trop près. La même année, un autre exploitant de bateau a été condamné à une amende de 3 000 $ après avoir paniqué lorsqu’il s’est soudainement retrouvé au milieu d’un groupe de baleines.

Une récente décision de la cour provinciale a condamné un homme qui avait enfreint à plusieurs reprises la Loi sur les pêches à une amende de 40 000 $ pour avoir placé des casiers à crevettes dans un récif d’éponges siliceuses.

‘M. Gould ne nageait pas’

L’avocat de Gould, Christopher Harvey, a rejeté l’affirmation selon laquelle son client tentait de nager avec les baleines.

“M. Gould ne nageait pas. Il était suspendu à la poupe du navire, essayant de voir s’il pouvait voir les baleines sous l’eau”, a déclaré Harvey au juge.

“Mais tout cela a été mal conçu dès le départ car, compte tenu de la turbidité du port de Prince Rupert, il serait impossible de voir des baleines à une telle distance.”

Une vidéo visionnée par les enquêteurs du ministère des Pêches et des Océans montre Thomas Gould en tenue de plongée à l’arrière de son bateau, l’Ice Cube, le 25 avril 2020. (Hiwaas Henry William Clifton Jr./Facebook)

Gould a un permis de pêche commerciale pour son bateau; Cramer a fait valoir que cela lui donnait une “responsabilité particulière” d’être au courant de la réglementation.

Mais Harvey a déclaré que la zone tampon de 200 mètres – qui est entrée en vigueur en 2018 – était un “amendement assez récent au règlement”.

“Ce n’est pas généralement connu, et je pense qu’il est un peu injuste de dire que parce que M. Gould avait un permis de pêche commerciale, on devrait dire qu’il avait une meilleure connaissance de la réglementation relative aux épaulards”, a déclaré Harvey.

“Parce qu’il n’y a pas de lien réel entre la pêche commerciale et les orques.”

Dracott, dont les recherches sont soutenues par le groupe de conservation Ocean Wise, a déclaré qu’elle pensait que les réglementations étaient bien connues. Elle a déclaré que son groupe avait rendu publiques les règles par le biais de panneaux et d’interviews.

Et s’ils n’étaient pas au courant des conséquences avant, elle pense que les gros titres entourant le cas de Gould feront la différence.

Harvey a déclaré que Gould est un jeune homme qui gagne sa vie en tant que plongeur mais qui a demandé à rejoindre la Marine.

“Cet événement et cette accusation ont certainement été un exercice d’apprentissage pour M. Gould”, a déclaré Harvey.

“Il est maintenant bien conscient qu’il y a une zone tampon de 200 mètres.”