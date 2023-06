Menace pour la société : quantité de drogues illicites disponibles dans l’UE alors que de nouvelles substances puissantes émergent

BRUXELLES (AP) – De nouvelles drogues illicites nocives inondent un marché florissant pour les trafiquants au milieu de la violence et de la corruption qui frappent les communautés locales à travers l’Europe, a déclaré vendredi l’agence européenne de surveillance des drogues et de la toxicomanie.

La sombre découverte faisait partie du rapport annuel de l’agence. Il a également déclaré que les consommateurs de drogue en Europe sont désormais exposés à un plus large éventail de substances de haute pureté, car le trafic et la consommation de drogue dans la région sont rapidement revenus aux niveaux d’avant la pandémie de COVID 19.

Le cannabis reste la substance illicite la plus consommée en Europe, a constaté l’agence, avec quelque 22,6 millions d’Européens de plus de 15 ans en ayant consommé au cours de l’année écoulée. Les saisies de cocaïne sont « historiquement élevées » et de nouvelles drogues de synthèse dont les effets sur la santé sont peu documentés inquiètent les responsables.

En 2022, 41 nouveaux médicaments ont été signalés pour la première fois par l’agence.

« Je résume cela avec la phrase: » partout, tout, tout le monde « », a déclaré Alexis Goosdeel, directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

« Les drogues illicites établies sont désormais largement accessibles et de nouvelles substances puissantes continuent d’émerger », a ajouté Goosdeel. « Presque tout ce qui a des propriétés psychoactives peut apparaître sur le marché de la drogue. »

Parmi les nouvelles substances populaires, la kétamine et le protoxyde d’azote – le soi-disant gaz hilarant – suscitent des inquiétudes concernant les cas signalés de problèmes de vessie, de lésions nerveuses et de lésions pulmonaires associés aux utilisateurs. Parallèlement à la grande disponibilité de l’héroïne sur le continent, les opioïdes synthétiques sont en augmentation et ont été liés à des décès par surdose dans les pays baltes.

Le rapport indique que la situation des opioïdes en Europe n’est pas comparable à la situation dramatique en Amérique du Nord, où les surdoses causées par le fentanyl et d’autres opioïdes ont alimenté une crise de la drogue. Mais l’agence a averti que ce groupe de médicaments est une menace pour l’avenir, avec un total de 74 nouveaux opioïdes synthétiques identifiés sur le marché depuis 2009.

« Je suis profondément préoccupée par le fait que les substances consommées en Europe aujourd’hui peuvent être encore plus nocives pour la santé que par le passé », a déclaré Ylva Johansson, la commissaire européenne aux affaires intérieures.

Les nouveaux produits à base de cannabis tels que le cannabinoïde HHC produisent de forts effets psychoactifs et posent une autre source de préoccupation, d’autant plus qu’ils peuvent être trouvés légalement dans plusieurs pays du bloc des 27 en raison de lacunes législatives. La France, par exemple, ne l’a ajouté à la liste des substances interdites qu’en début de semaine.

Pendant ce temps, des quantités record de cocaïne sont saisies en Europe, avec 303 tonnes interceptées par les pays membres de l’UE en 2021. Selon le rapport, 75 % de cette quantité ont été saisies en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne, avec les ports d’Anvers et de Rotterdam. aujourd’hui les principales portes d’entrée des cartels latino-américains de la cocaïne sur le continent.

L’OEDT a déclaré que la quantité de cocaïne saisie à Anvers, deuxième port maritime d’Europe, est passée à 110 tonnes contre 91 en 2021, selon des données préliminaires.

En outre, les pays de l’UE ont signalé la destruction de 34 laboratoires de cocaïne ainsi que d’importantes saisies d’un précurseur nécessaire à la production de cocaïne, confirmant que « des étapes de production de cocaïne à grande échelle ont lieu dans l’Union européenne ».

L’expansion du marché de la cocaïne s’est accompagnée d’une montée de la violence et de la corruption dans l’UE, avec une concurrence féroce entre trafiquants entraînant une augmentation des homicides et des intimidations.

En Belgique, les autorités fédérales affirment que le trafic de drogue pénètre rapidement dans la société alors que les organisations criminelles étrangères se sont profondément enracinées dans le pays, entraînant leurs opérations violentes et impitoyables.

Aux Pays-Bas, les tueries frappent de plus en plus de personnalités, tandis que le trafic à Anvers a entraîné une recrudescence de la violence ces dernières années, avec des fusillades et des attaques à la grenade qui se produisent régulièrement. A Bruxelles, le ministre de la justice a été placé l’an dernier sous haute protection à la suite de l’arrestation de quatre présumés trafiquants de drogue soupçonnés d’avoir participé à un complot visant à l’enlever.

« Mes récentes visites dans les ports maritimes européens et en Amérique latine ont mis en évidence que les trafiquants de drogue continuent d’infiltrer les chaînes d’approvisionnement, d’exploiter les travailleurs et d’avoir un impact négatif sur les communautés par la violence et la corruption », a déclaré Johansson. « Il est crucial que l’UE coopère avec les pays tiers dans la lutte mondiale contre le trafic de drogue. »

Samuel Petrequin, The Associated Press