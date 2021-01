WASHINGTON – Les démocrates de la Chambre prévoient d’introduire un article de destitution dès lundi, alléguant que le président devrait être démis de ses fonctions quelques jours après qu’une violente foule pro-Trump a pris d’assaut le Capitole américain dans une émeute meurtrière.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a donné le feu vert au début du processus de destitution après une « conversation de plusieurs heures … pas comme les autres » avec son caucus.

«Les députés espèrent que le président démissionnera immédiatement. Mais s’il ne le fait pas, j’ai demandé au Comité du Règlement de se préparer à aller de l’avant avec … une motion de destitution », a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par son bureau vendredi soir.

Les leaders parlementaires discutent toujours de la meilleure façon de procéder contre Trump, qui serait le premier président à être destitué deux fois. En décembre 2019, la Chambre l’a destitué pour des accusations fondées sur ses efforts pour faire pression sur l’Ukraine pour l’aider à remporter la réélection contre le candidat de l’époque, Joe Biden.

Les démocrates pourraient présenter leur article sur la destitution dès lundi, selon une personne proche de l’effort.

Le véhicule le plus probable semble être un article de quatre pages alléguant une « incitation à l’insurrection » diffusé vendredi par des législateurs, dont le représentant David Cicilline, DR.I., et le représentant Ted Lieu, D-Californie, qui qualifie Trump de « menace pour sécurité, démocratie et Constitution. «

« C’est notre maison, et nous allons la protéger:Les législateurs se sont préparés à se battre ou à être tués alors que la foule de Trump attaquait le Capitole

L’article accuse Trump de se livrer à «de hauts crimes et délits en incitant volontairement à la violence contre le gouvernement des États-Unis». Il allègue qu’il a poussé des milliers de partisans lors d’un rassemblement près de la Maison Blanche mercredi à marcher vers le Capitole pour soutenir les législateurs qui tentent d’arrêter le décompte des votes des collèges électoraux reconnaissant Biden comme le vainqueur des élections du 3 novembre.

Le représentant Ilhan Omar, D-MN, a parrainé un article similaire de mise en accusation.

Pendant des semaines, Trump a qualifié l’élection que Biden a remportée de manière décisive comme lourde de fraudes généralisées – et par conséquent illégitimes. Mais les responsables électoraux de plusieurs États et des dizaines de décisions de justice n’ont trouvé aucune preuve pour étayer ses affirmations.

Le président et ses alliés ont vu le décompte cérémonial de mercredi au Congrès du collège électoral comme leur dernière chance d’arrêter l’ascension de Biden.

«Nous allons descendre, et je serai là avec vous. … Nous allons marcher vers le Capitole, et nous allons encourager nos courageux sénateurs et membres du Congrès et les femmes et nous ‘ re ne va probablement pas tellement applaudir pour certains d’entre eux », a-t-il déclaré à la foule. « Parce que vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse. Vous devez faire preuve de force, et vous devez être fort. »

Peu de temps après, des foules de manifestants sont entrés de force dans le bâtiment du Capitole, saccageant les bureaux, vandalisant des salles et forçant les législateurs à se précipiter pour se mettre en sécurité. Cinq personnes sont décédées, dont un manifestant abattu et un officier de la police du Capitole décédé des suites des blessures infligées par la foule. Trump ne les a jamais rejoints dans la marche.

« Le président Trump a gravement mis en danger la sécurité des États-Unis et de leurs institutions gouvernementales », lit-on dans l’article de la Chambre. « Il a menacé l’intégrité du système démocratique, a interféré avec la transition pacifique du pouvoir et mis en péril une branche coordonnée du gouvernement. Il a ainsi trahi sa confiance en tant que président, au préjudice manifeste du peuple des États-Unis. »

Plus:Le policier du Capitole Brian Sicknick, décédé après une émeute pro-Trump, était un vétéran et un critique de guerre

S’il est présenté lundi, la Chambre pourrait approuver l’article dès le milieu de la semaine. Il se dirigerait vers le Sénat pour un procès, où il faudrait au moins les deux tiers des membres votant pour la condamnation pour que Trump soit démis de ses fonctions.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, a critiqué cette décision vendredi.

«Comme l’a dit hier le président Trump, c’est le moment de la guérison et de l’unité en tant que nation», a-t-il déclaré. « Une mise en accusation politiquement motivée contre un président, qui a fait un excellent travail, avec 12 jours restants dans son mandat ne servira qu’à diviser davantage notre grand pays. »

Les deux principaux démocrates du Congrès, Pelosi et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, ont tous deux appelé le vice-président Mike Pence à utiliser le 25e amendement pour démettre Trump de ses fonctions. Pelosi a déclaré que si Pence ou le Cabinet n’agissait pas pour destituer Trump, le Congrès envisagerait la destitution.

« Il y a près de cinquante ans, après des années à habiliter leur président voyou, les républicains du Congrès ont finalement dit au président Nixon qu’il était temps de partir », a écrit Pelosi, en Californie, dans une lettre de ‘cher collègue’ publiée vendredi. Aujourd’hui, à la suite des actes dangereux et séditieux du président, les républicains du Congrès doivent suivre cet exemple et appeler Trump à quitter son bureau – immédiatement. Si le président ne quitte pas ses fonctions de manière imminente et volontaire, le Congrès poursuivra notre action.

Biden a déclaré vendredi que l’opportunité de destituer Trump avant la fin de son mandat le 20 janvier était «une décision à prendre par le Congrès».

«J’ai pensé pendant très, très longtemps que le président Trump n’était pas apte à occuper le poste. C’est pourquoi j’ai couru », a déclaré Biden. «Ce que le Congrès décide de faire, c’est pour eux de décider.»

La destitution ou l’utilisation du 25e amendement a recueilli jusqu’à présent peu de soutien républicain, avec un seul républicain de la Chambre, le républicain Adam Kinzinger, R-Ill., Appelant ouvertement à la destitution de Trump.

Mais le sénateur Ben Sasse, R-Neb., Parfois critique de Trump, a déclaré vendredi sur « CBS This Morning », que si la Chambre faisait avancer des articles de destitution, « je considérerai certainement les articles qu’ils pourraient proposer » parce qu’il pensait que Trump avait ignoré son serment d’office

Les démocrates ont destitué Trump pour la première fois en décembre 2019, alléguant qu’il avait abusé de ses pouvoirs pour faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu’il ouvre des enquêtes à motivation politique sur le fils de Biden, Hunter Biden. Le Sénat contrôlé par les républicains a voté l’acquittement de Trump des deux articles de destitution en février 2020.

Contribution: Bart Jansen, Michael Collins