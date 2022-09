“Menace directe” La Russie pourrait utiliser des armes nucléaires tactiques en Ukraine nous amenant au bord de la Troisième Guerre mondiale, prévient le chef militaire

Il existe une menace DIRECTE que la Russie puisse utiliser des armes nucléaires tactiques en Ukraine, a déclaré le général en chef du pays.

Dans un avertissement effrayant, le général Valeriy Zaluzhnyi a déclaré que l’ordre de Vladimir Poutine d’utiliser des armes nucléaires pourrait alors nous mener au bord de la Troisième Guerre mondiale.

Des craintes ont été soulevées Vladimir Poutine pourrait ordonner l’utilisation d’armes nucléaires Crédit : Getty

Un missile russe Iskander à capacité nucléaire est tiré Crédit : AFP

La Russie étant incapable de vaincre l’Ukraine à l’aide d’armes conventionnelles et maintenant repoussée dans la guerre, les craintes grandissent que Poutine pourrait utiliser des armes nucléaires pour inverser la tendance sur le champ de bataille.

Dans une rare déclaration publique, Zaluzhnyi a utilisé un article écrit avec un député ukrainien pour exposer ses préoccupations en termes crus.

“Il existe une menace directe d’utilisation, dans certaines circonstances, d’armes nucléaires tactiques par les forces armées russes”, a déclaré Zaluzhnyi.

“Il est également impossible d’exclure complètement la possibilité d’une implication directe des principaux pays du monde dans un conflit nucléaire” limité “, dans lequel la perspective d’une troisième guerre mondiale est déjà directement visible.”

Le général a déclaré que l’Occident devait envoyer un avertissement au Kremlin qu’il risquait des représailles si des armes nucléaires étaient utilisées.

“Toute tentative russe d’étapes pratiques dans l’utilisation d’armes nucléaires tactiques doit être préemptée en employant tout l’arsenal de moyens à la disposition des puissances mondiales.

“Après tout, à partir de ce moment, la Fédération de Russie deviendra non seulement une menace pour la coexistence pacifique de l’Ukraine, de ses voisins et d’un certain nombre de pays européens, mais aussi un véritable État terroriste à l’échelle mondiale.”

L’avertissement de Zaluzhnyi sur la menace que la Russie utilise des armes nucléaires fait suite à celui du général britannique à la retraite Sir Richard Barrons.

Sir Richard a averti que Poutine utiliserait “probablement” des armes nucléaires tactiques s’il risquait d’être refoulé en Ukraine.

Le commandant décoré a expliqué que la doctrine russe accepte l’utilisation de petites armes nucléaires comme moyen de “coercition”.

“Ce serait la première utilisation d’armes nucléaires depuis 77 ans, brisant un énorme tabou, mais ce n’est pas inconcevable pour les Russes si la fin le justifie à leurs yeux”, écrivait-il dans le Sunday Times en août.

Zaluzhnyi a également révélé que l’Ukraine avait repris plus de 270 miles carrés de son territoire à l’est et au sud lors d’une contre-offensive éclair.

Les gains, s’ils sont confirmés et maintenus, seraient un coup dur pour la Russie, qui, selon les services de renseignement occidentaux, a subi d’énormes pertes.

Ils représenteraient également un grand coup de pouce pour Kyiv, qui tient à montrer à ses partisans occidentaux qu’il peut changer les faits sur le terrain par la force et mérite un soutien continu.