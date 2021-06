Menace d’enquête sur l’utilisation par les ministres des e-mails privés à des fins officielles, après que les députés eurent déclaré que cela était autorisé

Boris Johnson fait face à la menace d’une enquête sur les ministres utilisant des e-mails privés pour des travaux officiels, après que le gouvernement a soudainement déclaré que la pratique était autorisée – en contradiction avec ses propres règles publiées.

Un ministre du Cabinet Office a provoqué la surprise en affirmant que les comptes personnels sont autorisés, après que des minutes divulguées ont suggéré que Matt Hancock et son adjoint considéraient des contrats Covid lucratifs de cette manière.

La déclaration a été faite malgré le fait que le secrétaire à la Justice ait convenu que l’utilisation d’appareils privés est un « énorme problème de sécurité » – mais des heures après que le Premier ministre a refusé de nier l’avoir fait lui-même.

Les travaillistes ont protesté contre une tenter de réécrire les directives, qui stipule que toutes les informations gouvernementales doivent être « accessibles », par exemple « en les copiant sur une adresse e-mail du gouvernement ».

Le numéro 10 a rejeté les appels à une enquête sur les actions de M. Hancock avant sa démission du week-end – y compris la nomination de son amie puis amante, Gina Coladangelo, en tant que directrice non exécutive du département de la santé.

Mais la commissaire à l’information a révélé qu’elle envisageait une enquête, arguant que le public craignait vraiment que des informations vitales ne soient cachées.

« C’est un principe important de transparence et de responsabilité du gouvernement que des registres officiels soient conservés pour les actions et décisions clés », a déclaré Elizabeth Denham.

« J’examine attentivement les informations qui ont été révélées au cours des derniers jours et j’examine les mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour répondre aux préoccupations qui m’ont été signalées. »

L’avertissement est venu alors que Julia Lopez, la ministre du Cabinet, a affirmé que les ministres pouvaient utiliser des comptes de messagerie personnels pour les affaires du gouvernement – ​​à condition qu’aucune information classifiée ne soit transmise.

« Il est important de comprendre que les directives du gouvernement sont que les appareils officiels, les comptes de messagerie et les applications de communication doivent être utilisés pour communiquer des informations classifiées », a-t-elle déclaré aux députés.

« D’autres formes de communication électronique peuvent être utilisées dans le cadre de la conduite des affaires du gouvernement. »

Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, a déclaré que la réclamation allait à l’encontre des directives officielles, sur le site Web du Cabinet Office, concernant l’utilisation des e-mails privés.

Auparavant, le n ° 10 avait nié que M. Hancock – ou Lord Bethell, un ministre de la Santé des Lords – avait utilisé des comptes privés, malgré des documents obtenus par Les temps du dimanche suggérer le contraire.

Ils ont révélé qu’un haut fonctionnaire du ministère de la Santé avait averti que M. Hancock ne traitait « que » avec son bureau privé « via un compte Gmail » – et, extraordinairement, qu’il « n’avait pas » de boîte de réception électronique officielle.

Pendant ce temps, Lord Bethell, « utilise régulièrement sa boîte de réception personnelle et la majorité des [approvals for contracts] aurait été initié à partir de cette boîte de réception », indique le procès-verbal.

Le porte-parole de M. Johnson a affirmé que les comptes privés n’avaient été utilisés que pour « des choses comme les acceptations de journal », déclarant: « Les règles d’utilisation des e-mails privés sont clairement définies.

« L’ancien secrétaire à la Santé et Lord Bethell comprennent les règles concernant l’utilisation des e-mails personnels et n’ont jamais mené d’affaires gouvernementales que via leurs adresses e-mail départementales. »

Mme Rayner a déclaré qu’une enquête était nécessaire pour établir « qui dit la vérité », exhortant également le gouvernement à se référer au commissaire à l’information.

« Nous avons besoin d’une enquête publique entièrement indépendante pour faire la lumière sur les ministres utilisant leurs comptes de messagerie privés pour discuter et convenir de contrats gouvernementaux, qui ont abouti à la distribution de l’argent des contribuables aux donateurs conservateurs et à leurs amis », a-t-elle affirmé.

Dominic Cummings, l’ancien assistant en chef de M. Johnson, a qualifié la déclaration du n ° 10 de « non-sens », tweetant: « Je peux le prouver avec des captures d’écran de mon téléphone ».

Ils comprenaient des exemples de M. Hancock utilisant WhatsApp pour « discuter des problèmes d’approvisionnement » avec des donateurs conservateurs et avec des responsables de Downing Street, a-t-il affirmé.

Lors de la campagne électorale partielle à Batley et Spen, le Premier ministre n’a pas nié avoir utilisé son adresse e-mail personnelle pour mener des affaires officielles, déclarant : « Je ne commente pas la façon dont je mène les affaires du gouvernement.

Il a également suggéré qu’il avait limogé Matt Hancock pour avoir enfreint les règles de Covid samedi – malgré, un jour plus tôt, avoir refusé de le licencier et déclaré l’affaire « close ».

« J’ai lu l’histoire vendredi et nous avons un nouveau secrétaire à la santé en poste samedi et je pense que c’est à peu près le bon rythme pour procéder en cas de pandémie », a-t-il soutenu.

En quelques minutes, son porte-parole a reconnu que M. Hancock avait démissionné, déclarant: « Le Premier ministre a convenu avec l’ancien secrétaire à la Santé qu’il avait eu raison de présenter sa démission. »

Le numéro 10 a également précisé que l’ancien secrétaire à la Santé ne ferait pas l’objet d’une enquête et a confirmé qu’il avait personnellement nommé Mme Coladangelo, tout en insistant sur le fait que « sa nomination a suivi la procédure correcte ».

Pendant ce temps, le président de la Chambre des communes a lancé un examen de sécurité après que la fuite de la vidéosurveillance embrassant son assistant ait provoqué sa chute – laissant les députés choqués qu’il ait été filmé.

Les ministres ont insisté sur le fait que la caméra montée au plafond dans son bureau de Whitehall n’était pas « secrète », ni reproduite dans d’autres bureaux départementaux – et Sajid Javid, le nouveau secrétaire à la Santé, a déclaré qu’elle avait été « désactivée ».