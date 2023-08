Menace de Darwin Nunez, erreur d’Eddie Howe et raillerie prématurée de Jason Tindall – Ce que nous avons appris de la victoire de Liverpool à Newcastle

Un autre chapitre passionnant d’un match de Premier League qui tient si souvent ses promesses a été écrit lors de la dernière victoire de Liverpool contre Newcastle.

Les hommes de Jurgen Klopp semblaient morts et enterrés à mi-chemin de l’affrontement de St James’ Park avec Newcastle avec un but et un homme d’avance – Virgil van Dijk étant expulsé après qu’Anthony Gordon ait sorti l’impasse.

7 Liverpool est arrivé tard pour remporter une victoire improbable à St James’ Park Crédit : Getty

L’équipe adverse, qui semblait destinée à succomber à sa première défaite de la saison, a dû attendre la 81e minute pour son prochain tir cadré – mais elle a fait en sorte que cela compte.

Le remplaçant Darwin Nunez a profité de l’incapacité de Sven Botman à dégager un ballon gênant avant de fouiller dans le coin du filet depuis le poteau.

Et dans la troisième minute des arrêts de jeu, Nunez a de nouveau frappé, balayant le ballon devant Nick Pope pour donner à Liverpool une victoire 2-1, ce qui semblait des plus improbables 45 minutes plus tôt.

Sans surprise, la victoire spectaculaire de Liverpool à Tyneside a été riche en enseignements.

L’évolution de Darwin

Quel meilleur début que l’homme du moment de Liverpool, qui fait la une des journaux bien qu’il ne soit entré en jeu qu’à la 77e minute.

Les buts de Nunez étaient des finitions accomplies, des frappes dont des buteurs plus conventionnels comme Harry Kane ou Robert Lewandowski auraient été fiers – ce qui est en contradiction avec la forme erratique devant le but que nous avons vue de l’attaquant uruguayen lors de sa première saison à Anfield.

Il a dû être patient pour son temps de jeu cette saison avec des attaquants plus calmes comme Cody Gakpo et Diogo Jota préférés par Klopp, mais Gary Neville pense que Nunez a des armes que ses pairs ne possèdent pas autant.

« Je préfère jouer contre Gakpo. Je préfère jouer contre Jota, et ce sont tous les deux de très bons joueurs, mais je préfère jouer contre eux deux plutôt que contre Darwin Nunez », a déclaré Neville à Sky Sports.

7 Nunez n’a marqué que neuf buts en 29 matches de Premier League la saison dernière, mais a montré qu’il pourrait être plus productif devant le but cette saison. Crédit : Getty

« Il me ferait peur à mort en courant sur mon épaule. Sa vitesse, la façon dont il bouge toujours… mais si vous ne pouvez pas finir, vous n’avez pas toujours ce coup de poing pour assommer vos adversaires. .

« S’il ajoute du punch comme il l’a fait aujourd’hui, il deviendra un joueur vraiment intéressant pour Liverpool. »

Simplement le Beck-sed

Nunez mérite un énorme crédit pour l’impact qu’il a eu, mais sans le jeu splendide du gardien de Liverpool, le match aurait été terminé avant même que le héros aux deux buts n’entre sur le terrain.

Alisson Becker a réalisé sept arrêts dimanche après-midi, soit le record qu’il ait jamais réussi dans un match de Premier League.

7 Alisson était le meilleur joueur de Liverpool la saison dernière et était sans doute la star la plus remarquable dimanche. Crédit : Getty

Tous n’ont pas été terriblement difficiles, mais ont montré sa classe en refusant l’effort cinglant de Miguel Almiron à la fin de la première mi-temps – un arrêt que l’un des meilleurs gardiens de but de la Premier League a décrit comme un arrêt du prétendant de la saison.

« C’est probablement l’un des arrêts de la saison, et nous n’en sommes qu’à la troisième semaine », a déclaré l’ancien joueur de Newcastle Shay Given à Sky Sports.

« Il est de loin l’un des meilleurs au monde », a poursuivi Given. « Liverpool a connu du succès ces cinq dernières années, il en est l’un des principaux acteurs – lui et Van Dijk. L’ensemble de Liverpool s’est transformé et il en est l’une des principales raisons. »

Comment as-tu pu faire ça ?

Liverpool avait besoin de la main d’Alisson pour les maintenir dans le match, et peut-être que leur retour dans ce match était dû à un coup de main involontaire du manager de Newcastle.

7 Howe s’est-il trompé dans sa tactique de jeu ? Crédit : Getty

Le but de Newcastle était symptomatique de la misère que Gordon a infligée à l’arrière droit des Reds Trent Alexander-Arnold – l’ancien attaquant d’Everton profitant de l’incapacité de son compatriote Scouser à contrôler le ballon avant de se précipiter et de rentrer chez lui.

Gordon a porté un toast à Alexander-Arnold à certains points en première mi-temps et a forcé l’arbitre John Brooks à prendre une décision importante après avoir été renversé par l’homme de Liverpool après avoir passé le ballon devant lui.

Quelques minutes seulement avant l’égalisation de Liverpool, Eddie Howe a décidé d’injecter quelques nouvelles jambes dans l’attaque de Newcastle, accrochant Gordon ainsi qu’Alexander Isak et Sandro Tonali.

Le premier but de Nunez est sorti de rien, mais Newcastle n’était plus tout à fait le même après ces changements et ils pourraient être ceux que Howe peut maintenant regretter.

7 Gordon avait le numéro d’Alexander-Arnold pour une grande partie, mais le défenseur de Liverpool a bénéficié d’un répit inattendu. Crédit : AFP

Raillerie de Tindall

Au sujet des mains, un geste de l’assistant de Howe, Jason Tindall, en début de match reviendrait le mordre à temps plein.

Tindall a été photographié semblant faire taire Klopp, le patron de Liverpool apparemment contrarié par la façon dont le match se déroulait.

Klopp était celui qui souriait à la fin après que son équipe ait effectué un revirement époustouflant.

La photo de Tindall a plongé ceux qui voulaient le parodier sur les réseaux sociaux dans une frénésie et avec des caméras partout, peut-être qu’il pourrait repenser sa conduite future sur la ligne de touche.

7 Les caméras ont filmé Tindall semblant faire taire Klopp à mi-match, mais le patron de Liverpool célébrait à plein temps

Vivez-le

Vivre des victoires comme celles-ci est ce qui vaut la peine de soutenir votre équipe, Alexander-Arnold qualifiant cette victoire de résultat « pour les âges » d’après-match.

Mais malgré toute l’exaltation d’une victoire de dernière minute, il est clair qu’il y a encore beaucoup de trous du côté de Liverpool.

C’était un début complet à oublier pour Wataru Endo, qui était fréquemment dépassé au milieu du parc, tandis que Liverpool semblait tremblant à l’arrière – Van Dijk a été rattrapé par Alexander Isak avant de commettre la faute qui a envoyé le Néerlandais au bain tôt.

Les Reds ont fait face à de nombreux revers lors de la fenêtre de transfert et, à moins d’une semaine de la date limite, ils ressemblent toujours à une équipe qui est loin d’être une équipe qui peut sérieusement se battre pour les principaux prix cette saison.