« Menace considérable pour la plupart des régions » : Taïwan ordonne à des milliers de personnes d’évacuer à l’approche du typhon Haikui

Le typhon Haikui devrait frapper Taiwan dimanche.

Des milliers de personnes ont été évacuées et les vols intérieurs annulés.

La tempête apporte des vents de 140 km/h.

Des milliers de personnes ont été évacuées à Taïwan avant le typhon Haikui, des centaines de vols ont été annulés et des entreprises ont été fermées alors que les autorités se préparaient dimanche à faire face à la première tempête tropicale qui frapperait directement l’île en quatre ans.

Haikui, qui avait déjà apporté de fortes pluies dimanche matin, devrait toucher terre vers 17h00 (09h00 GMT) à Taitung, un comté montagneux de l’est de Taiwan, moins peuplé.

La tempête se trouvait à environ 180 km à l’est de Taïwan peu avant 9h00, a déclaré le Bureau central météorologique de Taïwan lors d’une conférence de presse.

« Cela devrait constituer une menace considérable pour la plupart des régions de Taiwan avec les vents, les pluies et les vagues », a déclaré le directeur adjoint Fong Chin-tzu, appelant le public à être « sur ses gardes ».

« Elle a gagné en force depuis hier », a-t-il déclaré, ajoutant que la tempête se déplacerait vers l’ouest jusqu’au détroit de Taiwan d’ici lundi.

Le typhon soufflait avec des vents soutenus d’environ 140 km/h, les écoles et les entreprises du sud et de l’est de l’île étant fermées dimanche.

Plus de 200 vols intérieurs ont été annulés.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a déclaré :

Je rappelle aux gens de se préparer au typhon et de faire attention à leur sécurité, d’éviter de sortir ou de toute activité dangereuse.

Les autorités ont déclaré avoir évacué plus de 2 800 personnes dans sept villes, la majorité d’entre elles provenant du comté montagneux de Hualien, voisin de Taitung.

Les rues de Hualien étaient désertes dimanche matin, battues par des pluies torrentielles incessantes, tandis qu’un port de pêche de la côte nord-est du comté de Yilan a vu des vagues imposantes s’écraser contre le rivage.

Les gens regardent d’énormes vagues à Yilan alors que le typhon Haikui touche terre dans l’est de Taiwan. AFP I-Hwa Cheng/AFP

L’armée a mobilisé des soldats et du matériel – tels que des véhicules amphibies et des canots pneumatiques – autour des régions de Taiwan où l’Haikui devrait avoir le plus fort impact.

La dernière tempête majeure à avoir frappé Taiwan a été le typhon Bailu en 2019, qui a fait un mort.

Haikui devrait être moins grave que Saola, qui a contourné Taïwan mais a déclenché le niveau de menace le plus élevé dans les régions voisines de Hong Kong et du sud de la Chine avant de se transformer en tempête tropicale samedi.