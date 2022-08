Memu Aagamu Song : la collaboration d’Allu Arjun et Armaan Malik avec le gang de filles K-Pop TRI.BE est la meilleure chose sur Internet aujourd’hui [Watch Video]

Coke Studio est de retour et comment. Le nouveau single est chanté et composé par Armaan Malik. Il présente la star de Pushpa, Allu Arjun. Mais la vraie surprise est la présence du gang de filles coréennes, TRI.BE, qui fait une apparition. La chanson est assez énergique et Bunny tue avec ses mouvements. Les filles de TRI.BE ont de bonnes voix et des mouvements de danse propres. Cela devrait sûrement augmenter leur popularité en Inde. Armaan Malik montre à nouveau sa polyvalence en réunissant trois langues. En fait, le swag d’Allu Arjun nous rappelle des chansons comme Seeti Maar et Butta Bomma.