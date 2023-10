MEMRI donne au Hamass la chance de nous dire exactement qui il est… croyez-le – Twitchy

« Quand quelqu’un vous montre qui il est, croyez-le du premier coup. » — #MayaAngelou pic.twitter.com/7rks11m11C – Maya Angelou (@DrMayaAngelou) 12 juin 2015

Ainsi, aujourd’hui, ils nous donnent l’occasion d’entendre « Ali Baraka, haut responsable du Hamas ». Selon le Counter Extremism Project, il est à la tête des relations nationales du Hamas à l’étranger, ce qui donne l’impression d’être une personne dont le travail consiste à faire tourner les choses pour les sauvages. Un type Bagdad Bob. Ou peut-être comme Karine Jean-Pierre, sans véritable mot à dire sur la politique, mais c’est son travail d’essayer d’être la porte-parole de son gouvernement.

(Avant que certains gauchistes ne s’énervent, nous ne disons pas que Karine Jean-Pierre leur ressemble moralement. Évidemment, être porte-parole du président est un calcul moral très différent de celui d’être porte-parole des bouchers.)

Dans cette vidéo, il participe à un petit talk-show sur la version arabe de Russia Today, alias la Télévision d’État russe. Cela ressemble à une émission d’information tout à fait ordinaire, comme on en voit en Amérique, sauf qu’ils parlent calmement de meurtres gratuits, de viols massifs et de décapitations de bébés. L’intervieweur sourit même parfois :

Ali Baraka, haut responsable du Hamas : Nous planifions secrètement l’invasion depuis deux ans ; La Russie sympathise avec nous et profite de l’implication des États-Unis dans cette guerre ; Tout accord d’échange devrait inclure les prisonniers du Hamas en Europe et aux États-Unis #Hamas #Russie #Israël_sous_attaque pic.twitter.com/JNGQotkKg5 – MEMRI (@MEMRIReports) 11 octobre 2023

Vous devez comprendre que ce type représente les fous racistes du Hamas et que ce qu’il dit est calculé pour parvenir à leurs fins. Il peut encore baisser sa garde ici et là, mais vous devez garder à l’esprit que son objectif n’est pas de dire la vérité, mais de dire les choses qui, selon lui, aideront sa cause.

La première chose à noter est qu’il a essentiellement menacé Joe Biden, disant que Biden est contre les Palestiniens et qu’il « doit en payer le prix ».

Deuxièmement, il suggère à plusieurs reprises que la Russie est dans une certaine mesure de leur côté. La Russie a demandé ce qu’elle faisait après l’attaque, selon ce porte-parole d’une organisation qui massacre les bébés. La Russie a exprimé sa sympathie, a déclaré le porte-parole du boucher bébé. Le plus étrange, c’est quand cet homme qui n’a pas honte de représenter les violeurs de masse a déclaré qu’ils avaient obtenu une prétendue licence pour fabriquer des balles de Kalachnikov. Peut-être que nous ignorons quelque chose, mais craignaient-ils que s’ils n’obtenaient pas cette licence, quelqu’un en Russie les poursuivrait en justice ? « Bien sûr, nous décapiterons les petits bébés, mais nous ne pouvons pas violer les droits de propriété intellectuelle de quelqu’un !

Écoutez, la Russie est dirigée par un dictateur qui pourrait y voir un avantage en augmentant l’instabilité mondiale. Et Poutine est certainement heureux que nous nous concentrions sur Israël et non sur l’Ukraine. Mais dans le même temps, le Hamass préférerait probablement que nous nous concentrions également sur l’Ukraine et a donc toutes les raisons de dire tout ce qu’il a à dire, pour maintenir autant de colère que possible dirigée contre la Russie. Ils sont donc incités à mentir et à nuire à la Russie. Mais cela ne veut pas dire que ce qu’il a dit est un mensonge.

Mais il ne nous échappe pas que c’est le cas La Russie d’aujourd’hui. Il faut supposer que vous ne verrez rien sur leur réseau à moins qu’ils pensent que cela plaira largement aux pouvoirs en place en Russie. Y compris, apparemment souriant alors que nous discutons de viols massifs et de décapitations de bébés.

Troisièmement, ils ont indiqué que le Hezbollah avait rejoint le combat. Ce qui concerne une histoire sur laquelle nous travaillons au moment où nous parlons.

Mais pour nous, le plus important, c’est quand ils se décrivent. Nous avons souvent utilisé ce dessin (réalisé par quelqu’un d’autre) pour résumer la différence entre Israël et ses ennemis :

Et bien, ce porte-parole du Hamas est d’accord, disant :

Les Israéliens sont connus pour aimer la vie. De notre côté, nous nous sacrifions. Nous considérons nos morts comme des martyrs. Ce que tout Palestinien désire le plus, c’est être martyrisé pour l’amour d’Allah, en défendant sa terre.

Et d’un certain point de vue, cela a du sens – vous savez, si vous êtes sociopathe. Les bébés palestiniens meurent en martyrs, ils vivent au paradis pour l’éternité et contribuent à marquer des points de propagande pour la cause. C’est malsain, et cela suggère que si nous, les gens normaux, ne voulons pas voir le Hamas mettre en danger les civils palestiniens, alors peut-être devrions-nous arrêter de leur donner la victoire de propagande qu’ils en tirent normalement. En d’autres termes, arrêtez de blâmer Israël lorsque le Hamass cache ses armes et ses combattants dans les écoles, les mosquées et les hôpitaux…

« Pourquoi le Hamas stocke ses armes dans les hôpitaux, les mosquées et les écoles »https://t.co/kBgAzc81hq – Karnak 🏴 (@IamKarnak) 10 octobre 2023

… et Israelis ne peut les détruire qu’en détruisant ces bâtiments. Commencez par reprocher au Hamass d’avoir fait de ces bâtiments des cibles militaires en premier lieu.

Hé! Nous venons de le faire !

« Les Israéliens sont connus pour aimer la vie. Nous, en revanche, nous nous sacrifions. Nous considérons nos morts comme des martyrs. » Le Hamas est une secte de la mort. https://t.co/HrK3VRFtll – Bari Weiss (@bariweiss) 11 octobre 2023

Est-ce une preuve suffisante du soutien direct de l’Iran, ou non ? https://t.co/7ou1lRWXO8 – Margot Cleveland (@ProfMJCleveland) 11 octobre 2023

Hé, laissons l’Iran se doter d’armes nucléaires !

/sarcasme désactivé

Pendant *deux ans*, le Hamas « leur a délibérément fait croire qu’il était occupé à gouverner Gaza et qu’il voulait se concentrer sur les 2,5 millions de Palestiniens », tout en étant complètement obsédé par l’augmentation de sa capacité à réorienter l’armée israélienne et à mutiler et tuer des familles israéliennes. https://t.co/DuNqewJBE5 – Maçon (𝕏/acc) (@webdevMason) 11 octobre 2023

C’est ce qu’on appelle la hudna, qui est une fausse paix. Ils demandent la paix, afin d’avoir le temps de rassembler leurs forces pour davantage de guerre.

Un responsable du Hamas cite l’échange de prisonniers de Biden avec l’Iran comme raison pour laquelle le Hamas attend la même chose des États-Unis. Le Hamas a assassiné au moins 22 Américains et un nombre indéterminé a été pris en otage. https://t.co/xEloRlGLT7 pic.twitter.com/14TNkQVYCQ – KSLawWolf (@KSLawWolf) 11 octobre 2023

Ils nous disent exactement ce qu’ils font. https://t.co/bFhTWLu4Nx – Fred Wellman (@FPWellman) 11 octobre 2023

Quand les gens se demandent pourquoi les habitants de Gaza ont les mêmes conditions de vie, voici pourquoi : le Hamas, qu’ils ont élu, se soucie bien plus de détruire Israël et de tuer des Juifs que de construire Gaza et de donner du pouvoir aux Gazaouis. Arrêtez de prétendre qu’ils n’ont aucune agence et qu’ils sont des victimes innocentes d’Israël. https://t.co/Z1JufWFaJC – Piège TAFKA (@TafkaTrap) 11 octobre 2023

האיש הזה חייב למות גם כן. N’hésitez pas à nous contacter. במקום לבנות עיר מדינה שמכוונת לחיים, הם התרכזו במוות. הוא אשכרה אומר את זה. אנחנו אוהבים את החיים, והם אוהבים את המוות. אז צריך לתת להם את מה שהם אוהבים. בקטאר, בטורקיה, כל אחד ואחד מהם בארגון הזה. https://t.co/RhwVPGCZSw -Reem Sherman (@ReemSherman) 11 octobre 2023

Selon Google, il a dit ceci en hébreu :

Cet homme doit mourir aussi. Et toutes les usines dont il parle dans la bande de Gaza doivent être détruites. Au lieu de construire une cité-État orientée vers la vie, ils se sont concentrés sur la mort. Il le dit vraiment. Nous aimons la vie et eux aiment la mort. Il faut donc leur donner ce qu’ils aiment. Au Qatar, en Turquie, chacun d’entre eux fait partie de cette organisation.

Il faut toujours hésiter à trop faire confiance à une traduction Google, mais nous pensons avoir une assez bonne idée de ce sentiment. Et même si nous ne souhaiterions jamais la mort à un simple opposant politique et désapprouverions quiconque le ferait, nous n’avons aucun problème à la souhaiter à des terroristes archi, à des dictateurs et à d’autres personnes profondément perverses.

Une fois de plus, il semble que l’Amérique et le peuple américain souffriront de notre soutien à Israël. J’ai du mal à voir les avantages ou les avantages à la hauteur du coût. « Seule la démocratie au Moyen-Orient », pourquoi devrais-je m’en soucier ? https://t.co/DVDkLYCUmw – Nuance frère (@NuanceBro) 11 octobre 2023

Parfois, il faut souffrir pour faire le bien.

C’est ce qui se produit lorsque vous échangez des civils innocents contre des criminels, des terroristes et des agents du renseignement endurcis. Les responsables du Hamas qui ont pris en otage des civils américains innocents estiment qu’ils devraient avoir droit à un échange de prisonniers. https://t.co/V8YB7y9DJe pic.twitter.com/6RDCh37ZPh -Alex Plitsas 🇺🇸 (@alexplitsas) 11 octobre 2023

Aucun but autre que de tuer des Juifs. Ils ont « fait semblant de se concentrer » sur leur propre peuple pendant deux ans pour pouvoir décapiter les bébés. Génocide prémédité.

Le mal pur ne prévaudra jamais.

Alerte spoiler : nous avons survécu à pire, et celui qui cherchait à nous attraper appartient à l’histoire. #HamasisISIS #hamasisHistoire https://t.co/lA0Fs67voe – Oren Paikowsky (@OrenPai) 11 octobre 2023

Le Hamas exige ici que les États-Unis libèrent les prisonniers du Hamas. Alors… admettent-ils enfin que la Holy Land Foundation était le Hamas ? https://t.co/hL4AcuLFW9 – Kyle Shideler (@ShidelerK) 11 octobre 2023

Donc… on dirait que la Troisième Guerre mondiale recule jusqu’en 2023. Qui avait investi dans le Hamas pour en être le catalyseur ? Je suis presque sûr que tout le monde le prédisait@POTUS était exactement la bonne personne pour nous y entraîner. –Adam Barr (@RevAdamTBarr) 11 octobre 2023

C’est l’autre crainte que nous avons. Nous pourrions facilement voir cela se transformer en Troisième Guerre mondiale. Attention, nous ne disons pas à Israël de se retenir. Nous pensons qu’un pays a le devoir de protéger ses citoyens, et si Israël ne fait pas de son mieux pour empêcher le Hamass de recommencer cela, il cesse d’être un gouvernement légitime. Mais nous sommes toujours inquiets de savoir où cela pourrait nous mener.

Mais si vous ne savez pas qui sont les gentils dans ce domaine :

Après les avertissements de sortir, le Hamas dit aux civils de Gaza de ne pas quitter leurs maisons

https://t.co/vVnNC0be9c – Mairie.com (@townhallcom) 11 octobre 2023

Israël est sur le point de perdre des centaines de ses propres jeunes dans des combats urbains de maison en maison pour minimiser les pertes civiles palestiniennes au lieu de tirer sur Alep ou Grozny et de « faire rebondir les décombres » avec des frappes aériennes aveugles qui n’entraîneraient pratiquement aucune victime israélienne. — (((tedfrank))) (@tedfrank) 11 octobre 2023

Le troisième message dit :

S’ils possédaient un bouton sur lequel on pouvait appuyer et qui garantirait la mort atroce de chaque homme, femme et enfant de l’autre côté, y aurait-il le moindre doute après ce week-end que le Hamas appuierait joyeusement sur ce bouton ? Parce que nous *savons* qu’Israël ne ferait pas cela parce qu’il *a* déjà cette capacité militaire pour transformer Gaza en un enfer à 2000 degrés, et s’est abstenu de l’utiliser pendant des décennies malgré d’horribles provocations. Les Arabes ciblent et massacrent intentionnellement des écoliers juifs depuis des décennies, avant même l’existence d’Israël.

Les Israéliens, par leurs actions, nous disent aussi qui ils sont. Nous sommes convaincus qu’il y aura des gens qui feront des erreurs : aucun grand groupe de personnes n’est jamais parfait. Mais nous ne doutons pas non plus que, dans l’ensemble, les actions des Israéliens prouveront que les Israéliens aiment et valorisent la vie.

***

