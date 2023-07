Memphis veut que le procès de 550 millions de dollars de Tire Nichols soit rejeté

Ces gens n’ont absolument aucune honte et aucun sens de la responsabilité. Pas étonnant que leurs policiers se soient déchaînés en tuant des personnes innocentes et non armées.

Tire Nichols a été assassiné par cinq policiers noirs portant des badges représentant la ville de Memphis, mais pour une raison quelconque, cette ville ne pense pas qu’elle soit coupable en ce qui concerne le comportement ou l’absence de comportement de leurs employés. Selon WREGla ville de Memphis a déposé une requête pour faire rejeter le procès pour mort injustifiée de 550 millions de dollars contre eux au motif qu’il n’y a aucune preuve pour les tenir légalement responsables.

Tuh !

Nous sommes en 2023, et sans même faire la recherche, il est assez sûr de deviner que les villes à travers l’Amérique ont payé des centaines de millions, voire des milliards de dollars aux familles qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence policière injuste. Qu’est-ce qui fait penser à Memphis qu’ils sont différents des autres ?

Mais voici la partie la plus folle…

Les documents judiciaires indiquent également que « la Cour devrait rejeter les réclamations contre la Ville et, respectueusement, porter toute son attention sur les personnes qui sont entièrement responsables de la mort de M. Nichols ».

La ville dit littéralement: « C’est sur eux » en référence à Taddarius Bean, Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin III et Desmond Mills Jr. Ces cinq « hommes » ont été embauchés puis licenciés par la ville de Memphis afin qu’ils sont clairement responsables de ceux qu’ils amènent dans le giron. Je ne peux pas gagner sur les deux tableaux. Est-ce « Oochie Wally » ou « One Mic » ?

Qu’ils le disent, ni Ben Crump ni les autres avocats n’ont prouvé qu’une politique officielle du département avait conduit à la mort de Nichols. Cependant, l’unité ENTIRE SCORPION a été dissoute. Une unité qui a été conceptualisée, promue et habilitée par le chef de la police de Memphis, Cerelyn « CJ » Davis.

En fin de compte, la ville de Memphis n’aura peut-être pas à débourser 550 millions de dollars, mais ils vont certainement chercher dans leurs poches et retirer de l’argent pour cette famille. Crois ça.