Memphis, Tennessee, un homme condamné pour le meurtre du rappeur Young Dolph

Justin Johnson a été reconnu coupable du meurtre du rappeur Young Dolph jeudi après que le jury a entendu le témoignage d’un coaccusé selon lequel le meurtre faisait partie d’une querelle entre des maisons de disques rivales.

Les jurés ont délibéré pendant un peu moins de quatre heures avant de déclarer Johnson coupable de meurtre, de complot en vue de commettre un meurtre et de possession d’une arme à feu. La juge Jennifer Mitchell du tribunal pénal du comté de Shelby a condamné Johnson à la prison à vie.

Cornelius Smith a témoigné que le frère du rappeur Yo Gotti, Anthony « Big Jook » Mims, avait sorti un hit de 100 000 $ américains sur Young Dolph et avait également mis à prix tous les artistes du label de Young Dolph, Paper Route Empire. Smith a déclaré que lui et le co-accusé Johnson étaient partis le matin du 17 novembre 2021, « à la recherche de quelqu’un » et « ne savaient pas qui nous allions attraper ».

Ils savaient que Young Dolph et certains de ses artistes participaient à une distribution de dinde pour Thanksgiving, alors ils se dirigeaient dans cette direction lorsqu’ils aperçurent la voiture de Young Dolph. Ils l’ont suivi jusqu’à une boutique de biscuits à Memphis et ont ouvert le feu en plein jour, a déclaré Smith. Le jeune Dolph a été touché 22 fois et est décédé sur le coup.

Le procureur adjoint Paul Hagerman, dans ses déclarations liminaires, a déclaré aux jurés que Young Dolph, de son vrai nom Adolph Thornton Jr., était déterminé à réussir seul en tant qu’artiste, ainsi qu’avec son propre label.

« Essayer de réussir seul peut créer des ennemis », a déclaré Hagerman.

Young Dolph se produit sur scène au Staples Center le 24 juin 2017 à Los Angeles. Le rappeur a été abattu en 2022. (Bennett Raglin/Getty Images)

Il a noté que Cocaine Muzik Group (maintenant connu sous le nom de Collective Music Group), un label rival fondé par Yo Gotti, voulait que Young Dolph travaille pour eux, mais il a refusé. Young Dolph a ensuite écrit des morceaux dissidents destinés au label, à ses artistes et à son « numéro deux », Big Jook. Big Jook a été tué par balle devant un restaurant plus tôt cette année.

En plus du témoignage de Smith, les procureurs ont présenté une montagne de preuves circonstancielles, notamment celles provenant de caméras de surveillance et du téléphone portable de Johnson.

Johnson avait plaidé non coupable et l’avocat de la défense Luke Evans a déclaré dans ses conclusions finales que les vidéos prouvent seulement que quelqu’un portant des vêtements similaires à Johnson avait tiré sur Young Dolph. Evans a déclaré au jury que Smith dirait n’importe quoi pour tenter de se sauver.

Un autre suspect accusé de meurtre

« Cornelius Smith ment du début à la fin », a déclaré Evans.

Smith est également accusé de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre et a plaidé non coupable.

Evans a également noté que les empreintes digitales de Smith avaient été trouvées dans la voiture de fuite, mais pas celles de Johnson. Et il a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve que Justin Johnson avait reçu un centime », tandis que Smith a déclaré avoir reçu 800 dollars avant son arrestation et que son avocat de la défense avait ensuite reçu 50 000 dollars supplémentaires.

Hagerman a rétorqué que les preuves vidéo et téléphoniques corroboraient l’histoire de Smith. Ils comprenaient des appels entre Smith et Johnson peu de temps avant le meurtre et un appel entre Johnson et Big Jook immédiatement après.

Jermarcus Johnson a également témoigné, qui a plaidé coupable en juin 2023 à trois chefs d’accusation de complicité après le meurtre en aidant Smith et Justin Johnson, son demi-frère. Jermarcus Johnson a reconnu avoir aidé les deux hommes à communiquer par téléphone portable alors qu’ils fuyaient les autorités. Il n’a pas été condamné.

Hernandez Govan, que Smith a identifié comme un intermédiaire avec Big Jook, a plaidé non coupable d’avoir organisé le meurtre.

Young Dolph a débuté sa carrière en sortant de nombreuses mixtapes, à commencer par celle de 2008. Campagne de la route du papier. Ses multiples albums studio incluent son premier album en 2016 Roi de Memphis. Il a également collaboré à d’autres mixtapes et albums avec d’autres rappeurs Key Glock, Megan Thee Stallion, TI, Gucci Mane, 2 Chainz et d’autres.

Young Dolph a fait en sorte que trois albums atteignent le top 10 du Billboard 200, dont celui de 2020. Riche esclave culminant au n ° 4.