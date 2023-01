Memphis se prépare à la diffusion de la vidéo de l’arrestation de Tire Nichols

La ville de Memphis et la nation attendaient vendredi la publication d’une vidéo de la police montrant cinq officiers battant violemment Tire Nichols, un homme noir dont la mort a provoqué des accusations de meurtre contre les officiers et l’indignation face au dernier cas de brutalité policière dans le pays.

Les officiers ont été inculpés jeudi de meurtre et d’autres crimes dans le meurtre de Nichols, un automobiliste décédé trois jours après une confrontation avec les officiers lors d’un contrôle routier le 7 janvier.

Le directeur du FBI américain, Christopher Wray, a déclaré vendredi qu’il avait visionné la vidéo capturant la violente confrontation avant la diffusion de la vidéo par les autorités locales.

Wray et le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, appellent à une réponse pacifique et non violente lorsque la vidéo de Nichols, décédé plus tard des suites de ses blessures, est rendue publique.

“Ce qui s’est passé à Memphis est évidemment tragique. J’ai moi-même vu la vidéo et je vais vous dire que j’ai été consterné”, a-t-il déclaré.

Le procureur du district du comté de Shelby, Steve Mulroy, a déclaré lors d’une conférence de presse que bien que les officiers aient chacun joué un rôle différent dans le meurtre, “ils sont tous responsables”.

Arrêt de la circulation dit “douteux”

Les officiers, qui sont tous noirs, font chacun face à des accusations de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, d’enlèvement aggravé, d’inconduite officielle et d’oppression officielle.

Les membres de la famille de Nichols et leurs avocats ont déclaré que les images montrent des agents battant sauvagement le travailleur de FedEx âgé de 29 ans pendant trois minutes lors d’une agression que l’équipe juridique a comparée au tristement célèbre passage à tabac de la police de 1991 contre l’automobiliste de Los Angeles Rodney King.

La directrice de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a décrit les actions des policiers comme “odieuses, imprudentes et inhumaines” et a déclaré vendredi que son département n’avait pas été en mesure de prouver l’allégation de conduite imprudente qui avait motivé l’interpellation.

“Autant que je sache aujourd’hui, je crois que l’arrêt lui-même était très discutable”, a-t-elle déclaré à Good Morning America.

Tire Nichols, décédé dans un hôpital le 10 janvier, trois jours après avoir été blessé lors de son arrestation par des policiers, est vu sur cette photo non datée obtenue sur les réseaux sociaux. (Deandre Nichols/Facebook/Reuters)

Davis a déclaré qu’elle s’attendait à ce que des manifestations éclatent après la diffusion de la vidéo. Mais elle a exhorté la communauté à rester pacifique.

“J’attends de nos concitoyens qu’ils exercent leur droit au premier amendement de manifester, d’exiger des actions et des résultats, mais nous devons nous assurer que notre communauté est en sécurité dans ce processus”, a-t-elle déclaré. “Rien de tout cela n’est une carte de visite pour inciter à la violence ou à la destruction sur notre communauté ou contre nos citoyens.”

Vidéo à paraître après le travail, l’école

La vidéo de l’arrêt de la circulation sera rendue publique vendredi soir, a déclaré Mulroy, notant que les enquêteurs locaux et étatiques souhaitaient réaliser autant d’entretiens que possible avant de la diffuser.

Davis a déclaré à GMA que la décision de diffuser la vidéo vendredi soir plutôt que plus tôt dans la journée avait été prise après avoir consulté d’autres dirigeants locaux, qui pensent qu’il est préférable de le faire lorsque les écoles sont fermées et que les gens rentrent du travail.

Par mesure de précaution, les écoles de la région de Memphis ont annulé toutes les activités après les cours et reporté un événement scolaire prévu samedi matin.

Le beau-père de Nichols, Rodney Wells, a déclaré à l’Associated Press par téléphone que lui et sa femme, RowVaughn Wells, qui est la mère de Nichols, avaient discuté des accusations de meurtre au deuxième degré et étaient “d’accord”. Ils avaient demandé des accusations de meurtre au premier degré.

“Il y a d’autres accusations, donc je suis d’accord avec ça”, a-t-il déclaré.

RowVaughn Wells, mère de Tire Nichols, sourit aux supporters à la fin d’une veillée aux chandelles pour son fils, à Memphis, Tennessee, jeudi. (Gerald Herbert/Associated Press)

Les Wells ont été rejoints par plusieurs dizaines de supporters par un froid jeudi soir pour une veillée aux chandelles et un service de prière dans un skate park de Memphis. Nichols, qui avait un fils de quatre ans, était un skateur passionné.

Une mère plaide pour des manifestations pacifiques

RowVaughn Wells, qui a déclaré que sa famille était “affligée de chagrin”, a averti les partisans de la nature “horrible” de la vidéo qui devait être publiée vendredi, mais comme Davis, a plaidé pour des manifestations pacifiques.

“Je ne veux pas que nous brûlions notre ville, détruisions les rues, parce que ce n’est pas ce que mon fils représentait”, a-t-elle déclaré. “Si vous êtes là pour moi et Tyre, alors vous protesterez pacifiquement.”

Les archives judiciaires ont montré que les cinq anciens officiers – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III et Justin Smith – ont été arrêtés.

L’avocat de Martin, William Massey, a confirmé que son client s’était rendu. Lui et l’avocat de Mills, Blake Ballin, ont déclaré que leurs clients plaideraient non coupables. Les avocats de Smith, Bean et Haley n’ont pu être joints.

“Personne là-bas cette nuit-là n’avait l’intention de faire mourir Tire Nichols”, a déclaré Massey.

Le meurtre au deuxième degré est passible de 15 à 60 ans de prison en vertu de la loi du Tennessee.

Le procureur de district Steve Mulroy, au centre, a déclaré que les enquêteurs locaux et étatiques voulaient réaliser autant d’entretiens que possible avant de publier la vidéo de l’arrestation. (Gerald Herbert/Associated Press)

Les avocats de la famille de Nichols, Ben Crump et Antonio Romanucci, ont publié une déclaration disant que Nichols “a perdu la vie d’une manière particulièrement dégoûtante qui souligne le besoin désespéré de changement et de réforme pour s’assurer que cette violence cesse de se produire pendant les procédures à faible risque, comme dans ce cas, un contrôle routier.”

À la Maison Blanche, le président américain Joe Biden a déclaré que la famille Nichols et la ville de Memphis méritaient “une enquête rapide, complète et transparente”.

“La confiance du public est le fondement de la sécurité publique, et il y a encore trop d’endroits en Amérique aujourd’hui où les liens de confiance sont effilochés ou rompus”, a déclaré Biden dans un communiqué.

Crump a déclaré que la vidéo montrait que Nichols avait été choqué, aspergé de gaz poivré et retenu lorsqu’il a été arrêté près de chez lui. Il revenait d’un parc de banlieue où il avait pris des photos du coucher de soleil.

La police a déclaré que Nichols avait été arrêté pour conduite imprudente et qu’à un moment donné, il s’était enfui des lieux.