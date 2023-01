Memphis PD licencie 5 officiers noirs accusés d’avoir tué Tire Nichols

Les autorités n’ont pas encore publié la surveillance et métrage de la caméra corporelle de ce qui est arrivé à Pneu Nicholsmais la police de Memphis licenciant rapidement les agents impliqués a confirmé les pires soupçons.

WREG rapporte qu’après une enquête interne, le département de police de Memphis a licencié cinq flics accusés de battre brutalement Nichols à mort. Les licenciements rapides valent mieux que des vacances payées, mais ils ne sont toujours pas justice pour Tyr ou empêchent une autre mort insensée comme la sienne.

Rappelant le Rodney King battu, ce qui a commencé comme un simple arrêt de la circulation pour «conduite imprudente» le 7 janvier a laissé Nichols sévèrement battu et ensanglanté. L’hôpital St. Francis a admis l’homme de 29 ans dans un état critique. Il s’est plaint d’essoufflement en plus d’une fracture du cou, d’un arrêt cardiaque et d’autres problèmes médicaux liés à l’agression. Nichols est décédé des suites de ses blessures trois jours plus tard, le 10 janvier.

Plus tôt cette semaine, BOSSIP a rapporté que les officiers avaient été informés d’une “action immédiate imminente”. D’après les photos de Nichols après l’attaque, la résiliation ne devrait être que le début des conséquences pour ces flics lâches.

« Le département de police de Memphis a conclu son enquête administrative sur la mort tragique de M. Tire Nichols. Après un examen approfondi des circonstances entourant cet incident, nous avons déterminé que cinq (5) agents du MPD ont enfreint les politiques de plusieurs départements, y compris l’usage excessif de la force, le devoir d’intervenir et le devoir de prêter assistance », a déclaré le chef de la police de Memphis, Cerelyn « CJ ». Davis a annoncé. «Plus tôt dans la journée, chaque officier inculpé a été licencié du département de police de Memphis. Le service de police de Memphis s’engage à protéger et à défendre les droits de chaque citoyen de notre ville. La nature flagrante de cet incident ne reflète pas le bon travail que nos agents accomplissent, avec intégrité, chaque jour. »

Plus de détails et d’éventuelles accusations criminelles à venir du meurtre de Tire Nichols

Comme le cas de Freddie Grey’s mort tragique aux mains de la police de Baltimore, les garçons en bleu abusant de leur pouvoir étaient également noirs. Des cas comme celui-ci soulignent que la réforme et la formation ne peuvent pas réparer ce système meurtrier de gangs légalisés. Memphis PD a identifié les officiers comme Haricot tadarrius, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr.et Justin Smith.

On ne sait toujours pas quel rôle chacun des hommes a joué cette nuit-là, mais la ville a annoncé que des séquences vidéo seraient bientôt accessibles au public.





Le bureau du procureur du district du comté de Shelby s’est engagé à faire preuve de transparence lors de l’enquête sur le recours à la force par les agents avec le Tennessee Bureau of Investigation. Le FBI et le ministère de la Justice ont également lancé une enquête conjointe sur les droits civils.

La famille de Tire Nichols continue de chercher des réponses et justice

Selon les proches de Nichols, il était un père de famille et n’avait jamais eu de problèmes. L’employé de FedEx adorait aider les gens, faire de la planche à roulettes et être un jeune père. Il laisse derrière lui un fils de 4 ans. La famille de Nichols a engagé des avocats des droits civiques Ben Crump et Antonio Romanucci pour les représenter dans cette affaire déchirante.

“La famille de Nichols dit que la police l’a brutalisé au point d’être méconnaissable. La famille et leurs avocats tiendront une conférence de presse lundi après avoir visionné des images de la mort de Nichols », indique un communiqué de presse de la société Crump. “Nous nous joignons à la famille de Tyr pour soutenir la décision du Département de licencier les cinq cinq officiers qui l’ont brutalisé, causant finalement sa mort. C’est le premier pas vers la justice pour Tyr et sa famille. Ils doivent également être tenus responsables d’avoir privé cet homme de sa vie et son fils d’un père », poursuit le communiqué.

La vraie justice ressemble à Tire Nichols survivant à un arrêt de la circulation pour revoir son fils. Cela ressemble à un monde où les arrêts de la circulation visent à faire respecter la sécurité plutôt que la violence de la foule. Tant que les services de police à travers les États-Unis autorisent la violence qui a sauvagement mis fin à la jeune vie de Nichols, nous sommes loin d’être rendus à la justice.