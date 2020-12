Des étincelles volent à l’extérieur du Grand frère maison.

Moins de deux mois après la fin de l’émission de téléréalité de CBS Toutes les étoiles saison, deux anciens concurrents sont passés de concurrents féroces à petit ami et petite amie.

E! Les nouvelles peuvent exclusivement confirmer Grand frère: All Star joueurs Memphis Garrett et Noël Abbott sortent ensemble.

«Mon trait préféré à propos de Memphis est qu’il comprend et sait exactement qui je suis», a partagé Noël avec E! Nouvelles. « Il me voit et m’apprécie pour moi et non pour qui il pense que je devrais être, ou pour qui j’ai été dans le passé. Il se sent comme chez moi. J’aime aussi son moi sauvage et sans excuse. Il est ce qu’il est. »

Memphis a ajouté: « La liste pourrait durer des jours, mais son sourire contagieux, son rire sans excuse et son authenticité ne sont que quelques traits que j’aime. »

Les gens ont commencé à spéculer que les deux se fréquentaient quand un site de fans a partagé une photo du couple dans un bar de Floride en novembre.

Et bien qu’ils deviennent de proches alliés au sein du Comité tout en Big Brother: Toutes les étoiles, aucune des parties ne s’attendait à trouver l’amour grâce à l’émission.