Memphis dissout une unité de police après une vidéo de coups mortels

Memphis, aux États-Unis, a dissous son unité de police spéciale, Scorpion, après que la vidéo graphique d’un passage à tabac mortel d’un jeune homme noir, Tire Nichols, a suscité l’indignation et des appels à une réforme de la police.

Les cinq officiers de Memphis impliqués dans les passages à tabac ont été accusés de meurtre au deuxième degré et font face à des actes d’accusation pour voies de fait graves et enlèvement.

La mort de Tire Nichols a entraîné de petites manifestations pacifiques dans plusieurs villes, dont Memphis, et met en lumière le problème persistant de la brutalité policière et la nécessité de rendre des comptes et de réformer la police.

La ville américaine de Memphis a dissous samedi l’unité spéciale de police dont les officiers ont mortellement battu un jeune homme noir, après que la vidéo graphique de l’agression a provoqué un choc et une indignation généralisés.

La vidéo, qui montre cinq officiers donnant des coups de pied et de poing à plusieurs reprises à Tire Nichols, 29 ans, alors qu’il gémit et appelle sa mère, a déclenché des appels à la réforme de la police.

La ville du sud des États-Unis a annoncé samedi qu’elle avait désactivé l’unité spéciale des officiers, connue sous le nom de Scorpion, qui a été lancée en 2021 pour réduire les activités illégales en affectant davantage de policiers dans les zones à forte criminalité.

Le département de police de Memphis a déclaré dans un communiqué qu’il était “dans l’intérêt de tous de désactiver définitivement l’unité SCORPION”, qui signifie Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods.

“Les officiers actuellement affectés à l’unité sont d’accord sans réserve avec cette prochaine étape”, a ajouté le ministère.

Plusieurs dizaines de manifestants ont appelé à une réforme de la police samedi après-midi alors qu’ils se rassemblaient sous la pluie glaciale devant la mairie en criant “Pas de justice, pas de paix!” et portant des pancartes avec des slogans tels que “Justice pour Tire Nichols”.

À un moment donné, une voiture de police s’est retrouvée encerclée par un groupe de manifestants, qui ont dirigé leurs chants de colère vers le véhicule.

JB Smiley Jr, membre du conseil municipal de Memphis, a répondu aux demandes de la foule, s’adressant aux manifestants sous la pluie.

“Memphis a l’occasion d’établir la norme sur la façon de réagir à des actions comme celle-ci”, leur a-t-il dit.

“Une chose horrible”

Les cinq officiers de Memphis, qui sont tous noirs, ont été accusés de meurtre au deuxième degré après avoir battu Nichols, décédé à l’hôpital le 10 janvier trois jours après avoir été arrêté pour conduite imprudente.

La longue séquence vidéo des caméras du corps de la police publiée vendredi soir montre le groupe d’officiers détenant Nichols, tentant de l’abattre à l’aide d’un Taser, puis le poursuivant alors qu’il leur échappe.

Les segments suivants – les images durent environ une heure au total et ne sont audio que par parties – montrent Nichols appelant sa mère et gémissant alors que les agents l’agressent à plusieurs reprises.

“Ils l’avaient battu en bouillie”, a déclaré vendredi à CNN la mère de Nichols, RowVaughn Wells. “Il avait des ecchymoses partout. Sa tête était enflée comme une pastèque. Son cou éclatait à cause de l’enflure.”

Malgré les appels nationaux à la réforme de la police après la mort de George Floyd et les manifestations qui ont suivi en 2020, le nombre de personnes décédées lors d’interactions avec la police a atteint un sommet en 10 ans en 2022, avec 1 186 décès, selon le site Web Mapping Police Violence.

Nancy Schulte, 69 ans, qui travaille dans un hôtel du centre-ville de Memphis, a déclaré qu’elle avait perdu le respect de la police de la ville après avoir visionné les sombres images.

“C’est juste une chose horrible”, a déclaré Schulte. “Regarder cinq gros gars battre le diable vivant hors de cet homme.”

“Approprié et proportionné”

Même après la sortie de la vidéo, certaines questions clés sont restées sans réponse, principalement ce qui a provoqué l’arrêt de Nichols.

L’avocat de la famille Benjamin Crump a accusé la police d’avoir tenté de dissimuler leurs actions et a insisté sur le fait que Nichols n’avait pas enfreint les règles de la circulation ni atteint les armes des officiers, comme le dit la police.

“Cette (violence) est la culture policière institutionnelle. Peu importe que la police soit noire, hispanique ou blanche”, a-t-il déclaré sur MSNBC samedi matin.

“Il y a des insinuations, des règles non écrites selon lesquelles s’il y a une personne d’une ethnie particulière, vous pouvez recourir à une force excessive contre elle.”

La famille de Nichols a qualifié la dissolution de l’unité Scorpion de réponse “appropriée et proportionnelle” à la mort de leur parent.

“Nous devons garder à l’esprit qu’il ne s’agit que de la prochaine étape de ce voyage vers la justice et la responsabilité, car il est clair que cette inconduite ne se limite pas à ces unités spécialisées”, a déclaré samedi un communiqué des avocats de la famille.

“Cela s’étend tellement plus loin.”

‘Même vieux’

Les manifestations à Memphis, Washington, New York, Philadelphie, Atlanta et une poignée d’autres villes vendredi soir après la diffusion de la vidéo étaient petites et largement pacifiques.

En plus des accusations de meurtre au deuxième degré, les policiers font face à des inculpations pour voies de fait graves et enlèvement aggravé.

Robert Jones, 26 ans, vendeur dans un magasin du centre-ville de Memphis, a déclaré à l’AFP qu’il était consterné que la brutalité policière soit toujours d’actualité.

“Ils disent que c’est une nouvelle année, mais la même vieille, la même vieille”, a déclaré Jones.