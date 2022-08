Memphis Depay restera-t-il à Barcelone ou Man Utd et Chelsea pourraient-ils intervenir?

La fenêtre de transfert d’été se précipite vers la date limite du 1er septembre, et il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Memphis prêt pour le séjour au Camp Nou?

Memphis Depay a été lié à un départ de Barcelone pendant la majeure partie de la fenêtre de transfert, mais devrait désormais rester au Camp Nou, selon Diario Sport.

On s’attend maintenant à ce que la seule chose susceptible de changer ce résultat soit une offre lucrative faite dans les dernières heures de la fenêtre de transfert, Chelsea et l’ancien club de Manchester United étant les deux candidats nommés.

L’international néerlandais n’a joué aucune minute dans aucun des BlaugranaLes trois matches de Liga cette saison au milieu de liens avec la Juventus, qui se sont depuis effondrés.

Memphis est toujours prêt à écouter les offres mais ne le fera que si cela est convaincant, alors qu’il convient de mentionner que Chelsea a également été lié à ses coéquipiers Pierre-Emerick Aubameyang et Frenkie de Jong.

Avec Aubameyang apparemment se dirigeant vers la porte de sortie avec Abdé – qui est lié à Osasuna – Depay serait le sixième attaquant du Barça.

Xavi Hernandez est satisfait de la configuration offensive de Robert Lewandowski, Ousmane Dembele, Raphinha, Ansu Fati, Ferran Torres et Memphis, la flexibilité du Néerlandais sur la ligne de front signifiant qu’il pourrait toujours entrer dans leur rotation pour obtenir des minutes.

Memphis Depay avait été lié à un déménagement de Barcelone. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

– Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, intervient pour tenter de ramener le défenseur central de l’Internazionale Milan Skriniar au Parc des Princes, selon Marché du pied. Il prévoit de s’entretenir directement avec le président de l’Inter, Steven Zhang, pour conclure un accord qui dure depuis des mois.

– La Juventus est liée depuis longtemps au milieu de terrain du PSG Leandro Paredeset Calciomercato ont signalé qu’un déménagement est maintenant sur le point d’être terminé. L’Argentin rejoindra la Juve avec un prêt de 5 millions d’euros avec une obligation conditionnelle de rendre le déménagement permanent pour 15 millions d’euros. Arsenal aurait également fait un geste tardif pour le joueur de 28 ans.

– L’athlétisme ont rapporté que Idrissa Gueye doit s’envoler pour l’Angleterre avant de terminer son déménagement à Everton pour une somme modique, car un accord avec le PSG est en place depuis un certain temps. L’international sénégalais subira un examen médical et signera un contrat de deux ans pour revenir à Goodison Park, avec l’option d’une troisième année, si tout se passe comme prévu.

– Tutosport ont signalé que tout était prêt pour Denis Praet de retourner à Turin en prêt de Leicester City avec l’obligation de rendre l’accord permanent pour 8,5 millions d’euros. Il Toro travaillent également sur les sorties avec Simone Verdi direction Hellas Vérone et Simone Zaza pouvoir résilier son contrat.

– Brighton & Hove Albion espèrent pouvoir signer définitivement Billy Gilmour de Chelsea avant la fin de la fenêtre de transfert, rapporte Le courrier quotidien. L’international écossais, cependant, est revenu dans l’équipe première sous Thomas Tuchel et tout mouvement devrait être permanent car les Seagulls ont déjà signé Levi Colwill en prêt des Blues.