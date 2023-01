Memphis Depay prêt à quitter Barcelone

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Memphis s’approche de la sortie de Barcelone

Memphis Depay est ouvert à un transfert à l’Atletico Madrid alors que l’attaquant néerlandais de 28 ans devrait quitter Barcelone dans la fenêtre de transfert de janvier, selon Fabrice Romano.

Bien qu’aucune décision ni accord n’ait été finalisé, le séjour de Depay au Camp Nou semble toucher à sa fin. Au total, il a fait 42 apparitions pour Barcelone et a marqué 14 buts depuis son arrivée en 2021.

Un précédent rapport de Mundo Deportivo a déclaré samedi que l’Atletico Madrid avait approché Barcelone pour Depay dans le cadre d’un accord d’échange suite aux départs de João Félix (Chelsea) et Matheus Cunha (Vagabonds de Wolverhampton). L’Atlético propose également Thomas Lemar dans l’accord, le contrat du milieu de terrain de 27 ans expirant à la fin de la saison.

Cependant, le manager de Barcelone Xavi Hernandez préférerait Yannick Carrasco pour le reste de la saison, mais Los Colchoneros ne sont pas impatients d’inclure le milieu de terrain de 29 ans dans l’accord avec leurs rivaux. L’international belge est en fin de contrat en 2024, donc l’équipe catalane devrait payer des frais de transfert au club madrilène.

Des sources ont déclaré à ESPN plus tôt cette semaine que l’attaquant international espagnol Borja Iglesias était également sur le radar de l’Atletico Madrid, mais le Real Betis exige une grosse somme, ce qui a forcé l’entraîneur Diego Simeone à chercher ailleurs.

Memphis Depay reste intéressant pour l’Atletico Madrid alors qu’il s’approche d’une sortie de Barcelone. Mateo Villalba/Images sportives de qualité/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Milieu de terrain des États-Unis Yunus Musah restera à Valence pour le reste de la saison malgré l’intérêt des meilleures équipes européennes, selon Fabrice Romano. Le joueur de 20 ans serait une cible pour les équipes de Premier League Chelsea et Arsenal, ainsi que pour l’équipe de Serie A Internazionale. La star de l’USMNT devrait plutôt quitter la Liga cet été.

– Attaquant de Villarreal Arnaut Danjuma s’est envolé pour Londres pour poursuivre son transfert en janvier en Premier League, rapporte l’Athletic. L’équipe de LaLiga aurait donné au joueur de 25 ans la permission de partir en prêt, et une option ou une obligation d’achat peut être incluse dans le cadre d’un accord. L’international néerlandais, sous contrat jusqu’en 2026, a fait part de l’intérêt de plusieurs équipes à travers l’Europe.

– L’Inter Milan envisage de déménager pour Lecce Federico Baschirotto alors qu’ils recherchent un défenseur central cette fenêtre de transfert de janvier, rapporte Calciomercato. Le défenseur de 26 ans a marqué deux buts en 18 matches de Serie A jusqu’à présent cette saison, et il a récemment été appelé par Roberto Mancini pour s’entraîner avec l’équipe nationale italienne.

– LAFC a rejeté une offre pour Christian Arango du club saoudien Al Ahli, selon Tom Bogert de MLSSoccer.com. L’offre pour le joueur de 27 ans était estimée à environ 3 millions de dollars. L’équipe MLS demande plus de 6,5 millions de dollars pour l’attaquant, qui a inscrit 18 buts et quatre passes décisives au cours de la saison 2022. L’international colombien voudrait prolonger son contrat actuel et rester à Los Angeles.

– Josef Martinez est prêt pour un déménagement à l’Inter Miami CF, selon César Luis Merlo. Il est rapporté que le joueur de 29 ans signera pour l’équipe de la Major League Soccer pour un contrat d’un an avec la possibilité de prolonger pour un autre. L’international vénézuélien, qui a marqué 98 buts en 134 matchs avec l’Atlanta United FC, a déjà terminé sa visite médicale. Le MVP MLS 2019, qui a mené Atlanta au titre de la Coupe MLS la même année, aurait rejeté plusieurs autres offres avant d’accepter de passer aux côtés de Phil Neville.