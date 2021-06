Memphis Depay et Denzel Dumfries envoient les Pays-Bas dans les 16 derniers après 13 ans d’écart

Le penalty anticipé de Memphis Depay a mis les Pays-Bas sur la voie d’une victoire 2-0 sur l’Autriche à Amsterdam jeudi, leur deuxième victoire consécutive à l’Euro 2020 assurant déjà la qualification pour les 16 derniers en tant que vainqueurs du groupe C. Depay ne s’est pas trompé sur place. à la 11e minute après que la faute de David Alaba sur Denzel Dumfries n’ait été repérée par l’arbitre israélien seulement après qu’il soit passé pour revoir les images. Dumfries, si impressionnant lors de la passionnante victoire d’ouverture 3-2 contre l’Ukraine, a ajouté un autre but au milieu de la seconde mi-temps, son deuxième but du tournoi.

Les Néerlandais étaient à l’aise à domicile dans la Johan Cruyff Arena et l’équipe de Frank de Boer réussit jusqu’à présent sa première apparition dans un tournoi majeur depuis la Coupe du monde 2014.

C’est une excellente nouvelle pour De Boer, dont le prédécesseur en tant qu’entraîneur national, l’actuel patron de Barcelone, Ronald Koeman, était parmi les spectateurs.

L’Ukraine a battu la Macédoine du Nord 2-1 plus tôt à Bucarest et, avec un tête-à-tête le premier bris d’égalité, les Néerlandais ne peuvent désormais plus être rattrapés en tête du groupe.

Ils ont six points, tandis que l’Autriche et l’Ukraine en ont trois et la Macédoine du Nord rien.

Cela signifie que De Boer peut laisser les joueurs au repos pour le dernier match de groupe contre la Macédoine du Nord lundi, sachant que les Néerlandais se rendront à Budapest pour un match des huitièmes de finale le 27 juin contre un troisième.

De Boer a déclaré en arrivant à l’Euro que les champions de 1988 étaient « entre la quatrième et la huitième meilleure équipe » et qu’ils peuvent déjà voir leur chemin s’ouvrir vers les quarts de finale.

Ils devront encore s’améliorer s’ils veulent avoir une chance d’aller plus loin, mais ils semblent trouver leurs marques dans le système 3-5-2 que De Boer a choisi de manière controversée.

ENCORE DE L’ESPOIR POUR L’AUTRICHE

L’Autriche, après tout, est une équipe médiocre et n’a pas été aidée par le penalty accordé négligemment par Alaba, son capitaine et meilleur joueur.

L’équipe de Franco Foda a également été handicapée par l’absence de Marko Arnautovic, suspendu pour avoir insulté un adversaire après être sorti du banc et marqué contre la Macédoine du Nord.

Foda avait dit qu’il était en ligne pour commencer ici.

L’Autriche peut néanmoins encore se qualifier pour les huitièmes de finale avec un match contre l’Ukraine à venir.

Le deuxième de ce groupe affrontera les vainqueurs du groupe A – le Pays de Galles ou l’Italie – à Londres le 26 juin.

Si le roi et la reine des Pays-Bas étaient présents lors de leur premier match, cette fois le président de la FIFA Gianni Infantino était dans les tribunes, ainsi que Koeman.

Depay, en fin de contrat à Lyon, a laissé entendre à la veille du match qu’il allait faire équipe avec Koeman à Barcelone.

L’ancien homme de Manchester United pense qu’il est assez bon pour jouer pour un club de la stature de Barcelone, et il a frappé avec confiance le premier coup de pied accordé à la suite d’un examen VAR pour la faute d’Alaba sur Dumfries.

Il a ensuite raté une gardienne juste avant la mi-temps, n’ayant pas réussi à atteindre la cible après que Wout Weghorst l’ait touché.

C’est d’un corner de Depay que Weghorst a fait signe à Stefan de Vrij de voir son effort à bout portant sauvé par le gardien autrichien Daniel Bachmann à l’heure de jeu.

Quelques instants plus tard, De Boer a fait bouger les choses avec un triple changement, notamment en envoyant l’attaquant du PSV Eindhoven Donyell Malen pour Weghorst.

Et à mi-chemin de la seconde mi-temps, c’est Depay qui a libéré Malen pour qu’il se qualifie pour que Dumfries, l’une des stars du tournoi jusqu’à présent, marque.

Koeman aura également été impressionné par une autre prestation assurée de Frenkie de Jong de Barcelone au milieu de terrain, tandis que Matthijs de Ligt a traversé le match en défense à son retour de blessure.

