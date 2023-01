Memphis DA: la sortie de la vidéo peut coïncider avec la décision d’inculpation

MEMPHIS, Tenn. (AP) – La diffusion d’une vidéo de la police liée à la mort d’un homme noir après une arrestation violente – qui pourrait prendre jusqu’à la semaine prochaine – sera soigneusement programmée pour éviter que les suspects ou les témoins adaptent leurs déclarations à quoi ils ont vu dans les images, a déclaré mardi le principal procureur de Memphis.

Le procureur du district du comté de Shelby, Steve Mulroy, a déclaré à l’Associated Press que les enquêteurs enquêtant sur l’arrestation de Tire Nichols le 7 janvier souhaitaient réaliser autant d’entretiens que possible avant de diffuser la vidéo cette semaine ou la semaine prochaine. Le calendrier a bouleversé les militants qui s’attendaient à ce que la vidéo soit publiée après que la famille de Nichols a visionné les images, qui ont eu lieu lundi.

Mulroy a déclaré qu’il craignait que la diffusion de la vidéo trop tôt dans l’enquête n’influence les témoins. Il a demandé de la patience au public.

“Si vous avez des suspects ou des personnes d’intérêt et qu’ils voient la vidéo, alors ils pourraient théoriquement… adapter leurs déclarations aux forces de l’ordre en fonction de ce qu’ils ont vu”, a déclaré Mulroy, parlant en général plutôt qu’à ce cas spécifique. “Même les témoins qui ne sont pas des suspects ou des personnes d’intérêt, il est facile de s’embrouiller, et plutôt que de parler aux forces de l’ordre de ce dont ils se souviennent eux-mêmes, ils peuvent commencer à le confondre avec ce qu’ils ont vu à la télévision.”

Lundi, Ben Crump, qui représente la famille de Nichols, a déclaré qu’une vidéo de la police que la famille avait visionnée montrait que Nichols – un employé et père de FedEx âgé de 29 ans – avait été choqué, aspergé de gaz poivré et retenu lorsqu’il a été arrêté pour un arrêt de la circulation. près de son domicile. Il revenait d’un parc de banlieue, où il avait pris des photos du coucher de soleil. L’équipe juridique a déclaré que les policiers avaient battu Nichols pendant trois minutes lors d’une rencontre “sauvage” rappelant le tristement célèbre passage à tabac de l’automobiliste de Los Angeles Rodney King en 1991.

Mulroy a déclaré qu’il ne pouvait pas discuter des détails de la vidéo, mais en tant qu’être humain et père, il en était bouleversé.

“Mon cœur est allé à la famille”, a-t-il déclaré. “Je suis un parent … Je ne peux rien imaginer de pire que de perdre un enfant, à l’exception peut-être de perdre un enfant dans des circonstances vraiment violentes et prolongées.”

Crump a publié mardi une déclaration disant qu’un médecin légiste engagé par la famille a effectué une autopsie indépendante qui a montré une hémorragie interne importante. La déclaration n’indiquait pas la cause du décès ni n’incluait le rapport du pathologiste indépendant. Le communiqué indique que de plus amples détails seront publiés ultérieurement. Les autorités du Tennessee n’ont pas publié d’autopsie de Nichols.

Des proches ont accusé la police d’avoir causé à Nichols une crise cardiaque et une insuffisance rénale. Les autorités ont seulement dit que Nichols avait eu une urgence médicale.

La diffusion de la vidéo pourrait coïncider avec une décision d’inculper ou non cinq services de police de Memphis qui ont été renvoyés de la force pour leur implication dans l’arrestation de Nichols, a déclaré Mulroy. Il a refusé de dire si des accusations étaient probables.

La famille de Nichols a accepté la demande des enquêteurs d’attendre une semaine ou deux avant de rendre la vidéo publique pour “s’assurer de donner à cette famille ce qu’elle veut le plus, et c’est la justice”, a déclaré Crump.

Le maire Jim Strickland et le chef de la police Cerelyn “CJ” Davis avaient précédemment publié une déclaration indiquant que les images de la caméra corporelle seraient rendues publiques après une enquête interne du département et après que la famille les aurait visionnées. Le département de police a terminé son enquête vendredi, date à laquelle les policiers ont été licenciés.

Mulroy a reconnu que certains avaient peut-être mal compris le moment mentionné dans la déclaration du maire et du chef de la police comme un problème de « langage et de sémantique » dans une situation émotionnellement chargée.

Deux employés du service d’incendie de Memphis ont également été démis de leurs fonctions pendant que l’agence mène une enquête sur la mort de Nichols. Les employés ont été impliqués dans les premiers soins aux patients de Tire Nichols, a déclaré le service d’incendie de Memphis dans un communiqué.

Les employés des pompiers ont été “relevés de leurs fonctions” la semaine dernière alors qu’une enquête interne est menée, a indiqué l’agence. Aucune autre information n’a été publiée.

La mort de Nichols a conduit à trois enquêtes distinctes des forces de l’ordre – et cinq officiers noirs ont été licenciés la semaine dernière après qu’une enquête policière a déterminé qu’ils avaient utilisé une force excessive et manqué à leur devoir d’intervenir et de prêter assistance.

Nichols a été arrêté après que des agents l’ont arrêté pour conduite imprudente. Le lendemain de la rencontre, la police a déclaré dans un communiqué qu ‘”une confrontation s’était produite” alors que des agents s’approchaient du véhicule et que Nichols courait; ils ont dit que les policiers l’avaient rattrapé et qu'”une autre confrontation s’était produite” pendant qu’ils le plaçaient en garde à vue. La police a déclaré que Nichols s’était plaint d’essoufflement et avait été transporté à l’hôpital, où il est décédé trois jours plus tard.

Adrian Sainz, Associated Press