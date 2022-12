Memphis change la façon dont ses lycéens lisent, syllabe par syllabe

Certains élèves peuvent également avoir manqué des cours de lecture importants dès le début.

Du début au milieu des années 2010, lorsque les lycéens d’aujourd’hui étaient à l’école primaire, de nombreuses écoles pratiquaient – et pratiquent toujours – une «alphabétisation équilibrée», qui vise à favoriser l’amour des livres et de la narration. L’instruction peut inclure de la phonétique, mais aussi d’autres stratégies, comme inciter les enfants à utiliser des indices contextuels – tels que des images – pour deviner des mots, une technique qui a été fortement critiquée pour détourner les enfants des lettres elles-mêmes.

Pendant au moins une partie du temps, Memphis utilisait un programme populaire appelé Journeys. Son éditeur, Houghton Mifflin Harcourt, l’a décrit dans un communiqué comme un programme complet “fondé sur la recherche et étayé par des preuves scientifiques”, avec un enseignement quotidien et systématique sur les compétences en littératie, y compris la phonétique, et “une variété de ressources pour soutenir les enseignants”.

Mais Mark Seidenberg, un scientifique cognitif de l’Université du Wisconsin-Madison qui a étudié la lecture, a décrit le programme comme “l’héritage d’une littératie équilibrée” car il offre aux enseignants de nombreuses options, certaines plus efficaces que d’autres.

“Il y a des choses là-dedans qui permettraient aux enseignants d’enseigner de différentes manières – et c’est là le problème”, a-t-il déclaré.

Le Dr Schwinn, commissaire à l’éducation du Tennessee, a déclaré qu’avec une littératie équilibrée, l’État ne répondait aux besoins que de certains enfants pour lesquels la lecture est relativement facile – peut-être 40%, selon certaines estimations. «Nous avions atteint ces enfants», a-t-elle déclaré. “Mais il y en avait beaucoup d’autres que nous n’avions pas abordés.”

Le rattrapage peut être difficile. En quatrième année, les écoles passent généralement de l’enseignement de la lecture aux élèves pour s’attendre à ce que les élèves utilisent la lecture pour apprendre.

Et dans les classes supérieures, les enseignants ne sont souvent pas formés à l’alphabétisation.

Tamarah Brandon, professeur d’anglais à Oakhaven, est titulaire d’un baccalauréat en études anglaises et afro-américaines et d’une maîtrise en programmes et enseignement. Rien de tout cela, a-t-elle dit, ne couvrait comment enseigner la lecture.