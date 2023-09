Memphis Bleek admet avoir demandé des billets à Jay-Z pour Beyoncé

Nous ne vous en voulons pas, Memph

Personne ne veut jamais être cette personne mais Roc-A-Fella pour la vie Memphis Bleek était bien, cette personne quand il a demandé au grand pote JAY Z pour Beyoncé Billets pour la tournée mondiale « Renaissance » pour l’anniversaire de sa femme.

Le rappeur « Dear Summer » a dévoilé la vérité sur le grand » demander lors de son apparition divertissante dans le dernier épisode de la populaire émission REVOLT Boire des champions podcast.

«Pour moi, obtenir des billets pour Beyoncé était un problème. Ma femme m’a frappé comme, ‘yo, tu sais qu’elle est à Philadelphie pour mon anniversaire’, je lui ai dit ‘d’accord, cool !’ Le F***! Qu’est-ce que ça doit faire avec moi ?? Tu essaies de m’envoyer là-bas pour la guerre, bébé, comme… alors, tu sais, ok, merde ! C’est ma femme, je dois le retenir. Donc, j’ai frappé tous les meilleurs chiens. Je ne dirai même pas de noms. TOUS les patrons… Ils ont TOUS dit : ‘yo Bleek, tu es con,’ tu sais que tu dois frapper Jay’, alors je me dis : ‘d’accord, j’ai essayé de ne pas le faire mais maintenant je dois te frapper.’ Je dois! J’ai essayé de faire le tour mais maintenant ce message doit t’être adressé, genre merde ! Yo grand pote, j’ai besoin de billets pour le spectacle c’est l’anniversaire de ma femme…' »

Réponse de Hov : « Ahh naaa n***** j’essaie de faire de moi le gars des billets maintenant ! » ce qui est encore plus drôle si vous le lisez dans sa voix.

Consultez l’interview complète ci-dessous:

Reine Bey continue de remplir les salles de sa tournée mondiale à succès qui s’est finalement arrêtée dans sa ville natale de Houston ce week-end.

La reine s’est associée à un autre héros de H-Town Megan toi étalon pour une performance à couper le souffle de leur hit « Savage (Remix) », lauréat d’un Grammy.

Avec plus de 154 millions de dollars de recettes à l’étranger et des spectacles à guichets fermés jusqu’en octobre, le Renaissance Le World Tour vise à surpasser Le weekendla tournée « After Hours Til Dawn » (350 millions de dollars), Michael Jackson‘Bad’ Tour (311 millions de dollars), et Bruno MarsLa tournée « 24K Magic » (305 millions de dollars) deviendra la tournée la plus rentable de TOUS LES TEMPS.

À ce stade, l’expérience de changement de culture est certifiée iconique avec une liste toujours croissante de participants de premier plan, notamment Meghan Markle et Prince Harry, Tyler Perry, Tracee Ellis Ross, Ke Ke Palmer, Kelly Rowland, Gabrielle Union, Jordyn Woodset beaucoup plus.