Memphis Bleek a une théorie sur la raison pour laquelle Nicki Minaj déteste autant JAY-Z

Bien sûr, le fait que le patron de Nicki Minaj, Lil Wayne, et son partenaire de label, Drake, aient également eu des relations tendues avec Hov au fil des ans n’aide pas. Roc Nation et Young Money ne semblent pas s’entendre, ce qui confirme la théorie de Memphis Bleek. L’idée que JAY-Z n’ait pas choisi Weezy pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, ou l’équipe de Young Money dans son ensemble, est un exemple de ce qu’il n’a pas fait pour Minaj. Il faut prendre en compte des décennies d’histoire et de contexte supplémentaires. Au bout du compte, cependant, la théorie de Bleek est toujours assez solide.

Memphis Bleek a peut-être raison. Nicki Minaj et JAY-Z sont tous deux originaires de New York, mais il n’y a jamais eu de dynamique particulièrement proche entre eux. Minaj et Hov ont rappé ensemble sur le tube de Kanye West « Monster » en 2010, mais ne sont jamais apparus sur les albums respectifs de l’autre. Nicki Minaj a également déclaré qu’elle voulait « détrôner » JAY-Z lors d’une interview en 2012 avec Magazine AllureElle a expliqué qu’elle avait fait cette déclaration audacieuse au visage du rappeur pendant le défilé de mode de Victoria’s Secret. « Je lui ai dit : ‘Ouais, je viens pour toi' », s’est souvenue Minaj. « ‘Je viens pour ta place, M. Mogul' ».

