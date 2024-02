Memorizer est une application de suivi de films et de livres qui vous aide également à trouver l’inspiration

Il existe de nombreuses applications qui vous permettent d’enregistrer les films, émissions de télévision et livres que vous avez regardés et lus. Certaines d’entre elles sont des applications indépendantes qui tirent parti de diverses bases de données en ligne. Certains d’entre eux, comme Boîte aux lettres, Bonnes lectures et Traktsont des services à part entière avec de larges communautés d’utilisateurs.

Mémoriseur commence par cette même idée et vous montre qu’il est toujours agréable d’écrire une liste des choses que vous avez appréciées pour y revenir plus tard. Mais cela va dans une autre direction. Cette application mobile vous aide également à trouver l’inspiration et vous encourage à découvrir de nouvelles choses.

Et cela fonctionne plutôt bien puisque la startup a réussi à attirer une base d’utilisateurs fidèles de 70 000 utilisateurs actifs par mois. Plus important encore, ces utilisateurs continuent de rouvrir l’application sur le long terme. Dans un pitch deck, la société affirme qu’environ 50 % des utilisateurs utilisent encore l’application après trois mois. Et si vous n’êtes pas familier avec les statistiques relatives aux applications mobiles grand public, ce chiffre est inhabituellement élevé.

Cela commence par une poignée de fonctionnalités qui vous permettent d’ajouter rapidement des éléments pour vous aider à vous en souvenir plus tard. Par défaut, Memorizer vous permet de créer des listes de livres, de films et d’émissions de télévision, mais aussi de lieux tels que des restaurants, des musées, des expositions et des villes.

Ce ne sont là que quelques idées de liste, car vous pouvez également utiliser l’application pour enregistrer des jeux vidéo, mémoriser tous les concerts auxquels vous avez assisté, ajouter des podcasts et bien plus encore. L’idée, comme le nom de l’application l’indique, est que Memorizer agira comme une sorte d’application de brain dumping.

« Nous oublions naturellement 80 % de ce que nous faisons. Le cerveau élimine 80 % de votre journée. Et ce mode de purge ne fonctionne pas très bien avec nos vies modernes », m’a dit le fondateur et PDG Charles Baron. Il a mentionné les médias sociaux, l’afflux constant de notifications push et les chaînes d’information 24 heures sur 24 comme responsables de la surcharge cognitive.

« Du coup, on a tendance à oublier les choses qu’on aime vraiment. Par exemple, je lisais des livres et j’oubliais ce qu’il y avait dans le livre quelques semaines plus tard. Parfois, un an plus tard, j’oubliais complètement que j’avais lu le livre même si je l’avais vraiment aimé.

Chaque « souvenir » que vous ajoutez à l’application peut être soit quelque chose que vous venez de vivre, soit quelque chose qui vous a été recommandé pour référence ultérieure. Comme vous l’avez peut-être deviné, Memorizer vous permet de suivre d’autres personnes et d’ajouter des souvenirs depuis l’onglet « Inspirations ». Lorsque vous ajoutez quelque chose à votre profil, vous pouvez choisir de le rendre public ou privé.

Enfin, Memorizer dispose également de groupes privés et publics. Ces groupes publics fonctionnent un peu comme des groupes thématiques pour trouver de nouvelles recettes ou consulter les sorties récentes de films. C’est une alternative rafraîchissante aux résultats de recherche contenant du spam dans Google.

Les utilisateurs expérimentés créent également des listes de leurs livres préférés de tous les temps ou des meilleurs films de 2023. Vous voyez l’idée, si vous aimez créer des listes et les partager avec d’autres, Memorizer est un outil intéressant pour cela.

Lorsque vous ajoutez quelque chose à votre profil, vous pouvez utiliser la fonction de recherche intégrée. Vous pouvez généralement saisir un mot ou deux et filtrer par type (film, livre, restaurant, etc.) pour trouver ce que vous recherchez. Vous pouvez également démarrer une publication à partir d’une photo.

Une alternative aux algorithmes de recommandation

Memorizer n’est pas seulement une application de prise de notes visuelle conçue pour les listes. S’il existe une tonne de sous-communautés axées sur la cuisine italienne, les romans policiers ou les conseils de voyage sur Instagram, TikTok ou YouTube, Memorizer promeut également une manière différente de consommer du contenu.

Au lieu de laisser l’algorithme recommander votre prochaine émission télévisée sur Netflix, Memorizer promeut un modèle de consommation centré sur la décision. Si vous souhaitez regarder un film, vous disposez déjà d’une liste de recommandations dans l’application Memorizer. Et s’il figure dans cette liste, c’est que vous avez reçu une recommandation d’une personne que vous connaissez ou que vous recherchiez activement des recommandations dans des groupes publics.

C’est aussi la raison pour laquelle la startup parie sur sa communauté de base pour faire de cette application une entreprise prospère, car c’est le meilleur moyen d’aligner les intérêts. Vous pouvez créer un compte gratuitement mais vous avez besoin d’un abonnement premium pour créer des souvenirs privés et pouvoir créer davantage de listes personnalisées. La société a également levé jusqu’à présent 900 000 € (près d’un million de dollars au taux de change actuel) auprès de Kima Ventures et de plusieurs business angels.

Memorizer décrit son application comme le Strava de la culture et des loisirs. Et c’est une bonne façon de décrire ce mélange de fonctionnalités de journalisation personnelle et sociales. Cela commence par enregistrer ce que vous avez lu, regardé et vécu – et trouver la suite. Voyons maintenant si Memorizer peut transformer cette idée d’application intéressante en la prochaine grande application sociale grand public.