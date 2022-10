Mémorisez la trigonométrie de manière musicale avec le professeur Bala Reddy

Beaucoup d’entre nous ont eu peur des mathématiques pendant notre enfance. En toute honnêteté, beaucoup d’entre nous le sont encore. Par exemple : résoudre les valeurs de x et y et déterminer l’aire de formes géométriques était une tâche ardue pour ces élèves. Cependant, avec des enseignants comme Bala Reddy, apprendre les mathématiques est une tâche amusante. Apparemment, l’ancienne vidéo de Bala a fait surface sur Twitter où il enseigne aux étudiants la formule et les théorèmes de la trigonométrie. La torsion dans la méthode de Bala est qu’il enseigne ces théorèmes sous forme de chansons.

La vidéo d’une minute et 47 secondes est sous-titrée : « Les mathématiques peuvent aussi être amusantes… Un professeur indien enseigne la trigonométrie aux États-Unis ». La meilleure chose à propos de cette méthode d’enseignement est qu’ils ont facilement mémorisé toutes les formules difficiles. La vidéo a également récolté plus de 9 41 000 vues.

Les mathématiques peuvent aussi être amusantes… Professeur indien enseignant la trigonométrie aux États-Unis 😅 pic.twitter.com/GnrCT40YEv — AK 🇮🇳 (@AK_Inspire) 16 octobre 2022

Les utilisateurs ont été ravis de la méthode d’enseignement adoptée par Bala. Cependant, un utilisateur a suggéré une méthode plus simple, aidant les étudiants. Selon cet utilisateur de médias sociaux, tout ce dont vous avez besoin de vous souvenir, ce sont de simples valeurs numériques comme 0°, 30°, 45°, 60°, 90. De même, les valeurs de sin sont 0, 1/2, 1/√2,√(3/2) et 1. Pour décoder Cos, il suffit simplement d’inverser l’ordre de ces valeurs. De la même manière, les valeurs de Tan, Cosec, Sec et Cot peuvent également être déchiffrées.

Ils mettent tellement d’efforts, tout ce que je sais, c’est

0°,30°,45°,60°,90° Pour le péché

0, 1/2, 1/√2 ,√(3/2),1 Et pour cause

Inverser la commande Pour le bronzage

péché/cos Cosec est l’inverse du péché

Sec est l’inverse de cos

Cot est l’inverse de tan Et la table est prête pour examen 😅😅 — रूद्र 🇮🇳 (@DesabhaktaSacca) 16 octobre 2022

Un autre utilisateur a proposé une méthode plus originale. Son professeur a enseigné une ligne, “Certaines personnes ont des cheveux bruns bouclés devenus noirs en permanence”. À partir de cette déclaration, un acronyme peut être conçu, ce qui aidera au calcul des valeurs Sin, Cos et Tan.

Sin-perpendiculaire/hypoténuse

Cos-base/hypoténuse

Tan-perpendiculaire/base !

Notre professeur nous a enseigné par “Certaines personnes ont des cheveux bruns bouclés devenus noirs permanents” et l’acronyme sera –

Sin = perpendiculaire/hypoténuse

Cos= base/hypoténuse

Tan= perpendiculaire/base ! — #Wethepeople (@goeloverseas) 16 octobre 2022

Une nouvelle similaire est devenue virale il y a quelque temps lorsqu’un enseignant, Subash Chandra Sahu, a développé Maths Park dans le bloc Paikmal, Bargarh. Les rochers, la canopée et les branches ont été peints comme des formes géométriques, des symboles mathématiques aux nombres. Des peintures murales étaient également présentes et représentaient des informations sur divers mathématiciens et théorèmes.

