Mémorial national de guerre : Site sacré ou point de ralliement ?

OTTAWA –

Les sacrifices des Canadiens qui ont combattu et sont morts pour la démocratie et la liberté pendant la guerre de Corée ont été honorés lors d’une petite cérémonie la semaine dernière au Monument commémoratif de guerre du Canada.

L’esplanade cérémonielle, située à deux pas de la Colline du Parlement et qui comprend la Tombe du soldat inconnu, a été construite pour de tels actes commémoratifs.

Cette année, cependant, les Canadiens ont vu des images très différentes du mémorial, y compris des actes de vandalisme, et en tant que point de ralliement pour ceux qui s’opposent aux mandats de vaccination contre la COVID-19 et au gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau.

Cela a suscité des inquiétudes quant à l’utilisation du site sacré dédié aux Canadiens morts à la guerre à des fins politiques, et un débat sur les mesures qui pourraient être prises pour mieux le protéger.

Le week-end dernier, quelqu’un a été vu en train de draper des drapeaux canadiens et américains sur la tombe dans le cadre d’une cérémonie diffusée en direct en ligne. Des photos et des vidéos ont été largement partagées sur les réseaux sociaux avant que les comptes, qui semblaient liés à des partisans du “Freedom Convoy”, ne soient fermés.

Cela a déclenché un tollé, notamment de la part de la ministre de la Défense Anita Anand, qui l’a qualifié de “profanation”.

Cela a également suscité des appels à plus de sécurité, y compris de la part de la Légion royale canadienne, qui avait d’abord fait une telle demande après que le mémorial ait été considéré comme irrespectueux, notamment par la miction publique, vers le début de la manifestation de trois semaines qui s’est emparée du centre-ville d’Ottawa cet hiver. .

À la veille de la fête du Canada, le réserviste de l’armée James Topp s’est adressé à des centaines de personnes rassemblées près du cénotaphe et s’est comparé lui-même et d’autres combattant les mandats de vaccination au soldat canadien non identifié tué pendant la Première Guerre mondiale dont les restes ont été enterrés dans la tombe.

Face à une cour martiale pour avoir publiquement critiqué les exigences fédérales en matière de vaccins alors qu’il portait son uniforme, Topp était arrivé sur la tombe après une marche de quatre mois depuis Vancouver, au cours de laquelle il est devenu une célébrité pour de nombreuses personnes opposées aux vaccins et aux libéraux.

“C’est nous. Nous sommes le soldat inconnu”, a déclaré Topp à la foule, qui comprenait un certain nombre de personnes portant des couvre-chefs militaires et des médailles pour indiquer leur statut d’anciens combattants.

“Qu’avions-nous en commun avec cette personne ? Nous avions du courage.”

Un groupe appelé Veterans 4 Freedom, qui a soutenu la marche de Topp et comprend des membres liés au « Freedom Convoy », a également organisé un rassemblement au mémorial lors de l’événement « Rolling Thunder » en avril, où les membres ont prononcé des discours contre les vaccins et les restrictions pandémiques.

“Les Canadiens doivent se sacrifier pour garder notre liberté”, a déclaré un orateur à la foule. “Ils sont allés en France. Ils ont combattu dans le Pacifique Sud, la bataille d’Angleterre. Ils ont sacrifié leur vie. Mais aujourd’hui, nous devons sacrifier d’une manière différente.”

Veterans 4 Freedom a refusé de commenter. Topp a fait référence à son discours du 30 juin.

David Hofmann est professeur agrégé à l’Université du Nouveau-Brunswick et codirecteur du Réseau de recherche sur la conduite haineuse et l’extrémisme de droite dans les Forces armées canadiennes, financé par le gouvernement.

Il a dit que les mouvements politiques ont besoin de symboles pour réussir, et qu’il ne devrait peut-être pas être surprenant que certains groupes au Canada essaient maintenant de transformer le Monument commémoratif de guerre du Canada et la Tombe du soldat inconnu à de telles fins.

“C’est un symbole puissant”, a déclaré Hofmann. “Vous avez le soldat inconnu, le martyr ultime, quelqu’un dont on ne se souvient même pas pour son nom. Et vous avez ces individus qui essaient d’assimiler ce qu’ils font à un sentiment de martyre.”

Le brigadier-général à la retraite Duane Daly, qui a joué un rôle déterminant à la tête de la Légion royale canadienne avec la création de la Tombe du soldat inconnu il y a plus de 20 ans, n’était pas d’accord avec ceux qui voulaient utiliser le site « comme pièce maîtresse de la dissidence politique ».

“C’est une tombe,” dit-il. “S’ils veulent faire une déclaration comme celle-là, allez au Parlement. C’est pour ça, pas la tombe.”

D’autres ont suggéré que certains de ceux qui utilisent le mémorial pour amplifier les griefs contre le gouvernement représentent en fait le contraire de l’altruisme auquel les sites sont dédiés.

“Le soldat inconnu est mort pour son pays. Il est mort dans un acte désintéressé”, a déclaré Youri Cormier, directeur exécutif du groupe de réflexion de l’Institut de la Conférence des associations de la défense.

“Lorsque vous klaxonnez et criez à propos d’une idée des libertés personnelles qui exclut son devoir envers sa nation, l’obéissance à la loi et le respect du principe selon lequel sa liberté s’arrête là où elle empiète sur les libertés des autres, c’est se mettre soi-même avant la nation.”

C’est dans ce contexte que certains comme la légion et Cormier, qui ont noté que la tombe du soldat inconnu à Arlington, en Virginie, est défendue 24 heures sur 24 par des militaires armés, ont appelé à une plus grande sécurité au mémorial.

“Personne n’est autorisé à usurper ou à s’approprier le sol sacré de la tombe du soldat inconnu pour une cascade ou une campagne”, a déclaré Cormier. “Cet espace sacré n’est pas à prendre.”

Services publics et Approvisionnement Canada affirme que le site est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais ne commenterait pas les appels à plus de sécurité. Alors que les Forces armées canadiennes ont une garde de cérémonie au mémorial pour les touristes, la police d’Ottawa est responsable de la sécurité du site.

Le meurtre du cap. Nathan Cirillo par un sympathisant de l’État islamique en octobre 2014 a provoqué un examen de la sécurité au mémorial et le placement éventuel de la police militaire. Mais leur travail consiste à protéger les gardes de cérémonie pendant qu’ils sont en service.

Le type exact de mesures de sécurité à adopter n’est pas clair.

La plupart des experts s’accordent à dire que les autorités ne devraient pas limiter ou restreindre l’accès du public au mémorial, en partie parce que la grande majorité des visiteurs du site sont respectueux, mais aussi parce qu’une telle décision pourrait faire le jeu de certains groupes.

“À certains égards, c’est plus dangereux parce que cela alimente la mentalité de victime que nous sommes réduits au silence, que nous sommes opprimés”, a déclaré Barbara Perry, directrice du Centre of Hate, Bias and Extremism de l’Ontario Tech University.

Les autorités ont érigé des clôtures autour du mémorial au début du “convoi de la liberté” après qu’une femme se soit tenue sur la tombe. Mais ils ont ensuite été abattus par des manifestants. Beaucoup d’entre eux se sont identifiés comme des anciens combattants et ont déclaré qu’ils récupéraient le site – un message répété comme raison de se rassembler au cénotaphe lors de l’événement “Rolling Thunder” ce printemps.

Le lieutenant-général à la retraite Mike Day a également repoussé l’idée de restrictions à l’américaine au mémorial, telles que des cordes et des clôtures empêchant le public de s’approcher.

“Tous les monuments nationaux doivent être accessibles. J’accepte que cela ait un coût”, a déclaré Day.

“Mais je pense que le coût de les enfermer et de ne pas les rendre accessibles est plus élevé. J’accepte donc qu’il y aura des individus comme nous l’avons vu qui en profiteront.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 31 juillet 2022.