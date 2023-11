Memorial Health dévoile un centre de cancérologie de haute technologie à West Broward

PEMBROKE PINES — Memorial Healthcare System a dévoilé mercredi son centre de cancérologie autonome de 125 millions de dollars, doté des dernières technologies et conçu pour la collaboration entre spécialistes.

Qu’un patient ait besoin d’une chimiothérapie, d’une radiothérapie, d’un essayage de perruque ou qu’il souhaite simplement acheter des produits sans produits chimiques, il peut tout faire dans un vaste immeuble de quatre étages à Pembroke Pines. Le bâtiment situé sur Flamingo Road et Pines Boulevard est doté de grandes fenêtres pour optimiser la lumière du soleil, et la plupart des salles de soins donnent sur un jardin sur le toit ou sur le parc CB Smith à proximité.

“Il fait clair et lumineux parce que souvent les centres de cancérologie sont sombres et sombres”, a déclaré Lara Scrimenti, directrice administrative du service clinique de Institut Mémorial du Cancer. “Donc celui-ci est vraiment magnifique et je pense qu’il donnera beaucoup d’espoir à nos patients.”

Le système de santé de South Broward a acheté l’ancien site de Toys R Us en 2018 pour créer le nouveau Memorial Cancer Institute, qui regroupera les services ambulatoires de cancérologie hébergés dans divers bâtiments du Memorial Hospital West en un seul endroit.

“Avec la croissance de tous les quartiers d’ici, nous avons dû ouvrir de nombreux petits bureaux et nous sommes à pleine capacité”, a déclaré le Dr. Luis Raez, directeur médical du Memorial Cancer Institute. “Mais ce n’est pas seulement la commodité d’être dans le même bâtiment qui nous passionne, c’est aussi le progrès technologique.”

Les patients pourront entrer dans le bâtiment avec une pièce d’identité personnalisée et demander à une équipe soignante de connaître leur emplacement et de les accueillir.

Au premier étage se trouve le Centre pour le corps, l’esprit et l’esprit avec un salon, des appareils de prothèses, un magasin de détail et des services de massothérapie. De plus, le premier étage abrite un laboratoire d’analyses sanguines ainsi que des cabinets de médecins, et le côté nord est destiné à la radio-oncologie avec les machines les plus récentes pour délivrer des radiations avec plus de précision. Comme le disent les médecins : « Nous travaillons en millimètres ».

Désignant un nouvel appareil géant Varian pour la radiothérapie, le Dr Ignacio Castellon, directeur médical de la radio-oncologie au Memorial Cancer Institute, a déclaré : « Vous pouvez obtenir un scanner à faisceau conique assez rapidement afin de pouvoir préparer le patient très rapidement et efficacement. , et essentiellement, vous pouvez administrer le traitement de manière précise et pratique en quelques minutes.

Castellon affirme qu’en plus des machines, de nouvelles améliorations logicielles amélioreront les traitements. L’une de ces améliorations est un moniteur respiratoire. « Le système est capable de suivre où se trouve la tumeur par rapport à tout mouvement respiratoire. Nous serons en mesure de délivrer les radiations pour en tenir compte.

Jusqu’à présent, le service de radiothérapie de Memorial West devait alterner les jours où il proposait des radiothérapies ou des interventions avec le Cyber ​​Knife utilisé pour traiter le cancer de la prostate et les tumeurs cérébrales. Désormais, avec plus d’espace dans le nouveau bâtiment, les deux fonctionneront en même temps. « Nous avons amélioré l’accès aux soins pour les patients », a déclaré Castellon.

Le deuxième étage du Memorial Cancer Institute, d’une superficie de 125 000 pieds carrés, abrite un centre de ressources familiales proposant des défenseurs des droits des patients et des informations sur les essais cliniques. L’étage abrite également le cabinet d’hématologie et de tumeurs solides pour les patients atteints de troubles sanguins cancéreux ou de lymphome. « Ces services se trouvaient à différents endroits de notre campus, ils sont désormais regroupés sous un même toit », déclare Dr Hugo Fernández, chaire d’hématologie maligne et de thérapie cellulaire, qui a un partenariat avec le Moffitt Cancer Center de Tampa. Les salles d’examen de ce domaine de pratique ont été agrandies, avec 63 chambres de patients, contre 29.

L’espace et les ressources supplémentaires, a déclaré Fernandez, mèneront probablement à de nouvelles découvertes.

« Cela nous permet de nous réunir pour partager nos approches en matière de traitement et les choses que nous avons apprises », a-t-il déclaré. “Nous espérons développer un programme de traitement médicamenteux en phase précoce pour pouvoir traiter les personnes qui n’ont peut-être pas d’autres options parce qu’elles ont déjà épuisé ce qui existe actuellement.”

Fernandez a déclaré qu’il considère également le nouveau bâtiment comme un endroit agréable pour former de jeunes médecins.

“C’est une époque où les gens vivent plus longtemps et, à mesure qu’ils le font, le cancer va être plus répandu dans leur vie”, a-t-il déclaré. « Il est donc important d’avoir l’espace et la capacité de voir plus de patients et de former les futurs oncologues de ce programme.

Memorial a dédié l’espace du troisième étage aux soins du cancer du sein. Memorial est passé de 11 fauteuils de perfusion pour les traitements du cancer du sein à 18. Adriana Milillo Naraine, un oncologue médical du sein au Memorial Cancer Institute a déclaré qu’en moyenne, les femmes atteintes d’un cancer du sein viennent pour 16 traitements. « Nous voyons beaucoup de patients et nous grandissons », a-t-elle déclaré.

“Tout le personnel de traitement et de soutien sera ici, dans ce bâtiment”, a déclaré Milillo Naraine. « À l’heure actuelle, un patient allait voir plusieurs médecins ici pendant plusieurs jours. Nous aurons le service de radiothérapie au premier étage et le chirurgien oncologue du sein juste à côté de nous et tous les services auxiliaires.

Au dernier étage se trouvent le sanctuaire de méditation, le jardin sur le toit et d’autres salles de traitement par perfusion pour tous les autres types de cancer.

La pharmacie du dernier étage est équipée de machines en acier qui permettent de mélanger et de doser les agents toxiques qui tuent les cellules cancéreuses mais empêchent la personne qui l’utilise de les inhaler. « Rien ne repousse. tout est intégré », a expliqué Meredith Feinberg, vice-président des services d’oncologie pour Memorial Healthcare System. À quelques mètres se trouvent des rangées d’écrans où des spécialistes surveillent les médicaments mélangés pour garantir un dosage précis. “La façon dont nous l’avons mis en place est qu’il y a plusieurs étapes de vérification pour garantir que les mesures de sécurité sont prises”, a-t-elle déclaré.

Maray Salina, directrice des services de soutien en oncologie à Memorial, a déclaré qu’elle disposait désormais de l’espace nécessaire pour offrir des services tels que le yoga, la méditation, la prière, les ressources familiales et l’éducation. «C’est la partie holistique des soins», a-t-elle déclaré.

Au cours de sa première année, a déclaré Feinberg, Memorial prévoit que le bâtiment sera utilisé pour au moins 30 000 traitements de chimiothérapie et de perfusion et jusqu’à 28 000 visites de patients.

Le bâtiment ouvrira ses premiers patients en janvier. Le Memorial Cancer Institute continuera d’exploiter des bureaux satellites à Memorial Regional à Hollywood, Hallandale Beach et Miramar.

“Nous consolidons mais nous nous développons également”, a déclaré Raez, le directeur médical. « Nous voulons être préparés. À mesure que la demande de soins contre le cancer augmentera, nous serons prêts.

La journaliste santé de Sun Sentinel, Cindy Goodman, peut être contactée à [email protected].