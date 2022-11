Mémorial de l’Holocauste : les photos de la Nuit de cristal ont déjà été vues

JÉRUSALEM (AP) – Le mémorial israélien de l’Holocauste Yad Vashem a reconnu dimanche qu’une série de photos des pogroms de l’Allemagne nazie de 1938 contre les Juifs avaient déjà été vues et publiées, révisant une affirmation faite lors de la publication des photos la semaine dernière.

Les photos, qui ont récemment été données par la famille d’un ancien militaire américain à Yad Vashem à Jérusalem, montrent de rares images en gros plan de responsables nazis en train de piller et de détruire des biens juifs à Nuremberg et dans une ville voisine.

Yad Vashem a déclaré que les photos étaient “jamais vues auparavant”, mais beaucoup de la collection avaient en fait été publiées sur Twitter, dans une publication de recherche et un récent documentaire de PBS. Le groupe a reconnu l’erreur en réponse à une requête de l’Associated Press.

Après que les photos publiées par Yad Vashem la semaine dernière aient été publiées dans les médias, y compris par l’AP, la petite-fille du militaire, Elisheva Avital, a tweeté que l’annonce de Yad Vashem était “inexacte”.

Elle avait publié plusieurs photos dans un fil Twitter en 2018 qui sont devenus viraux, et plusieurs clichés ont été publiés dans un livre « New Perspectives on Kristallnacht » par Purdue University Press en 2019, et plus d’une douzaine sont apparus dans la série PBS « The US and l’Holocauste » du documentariste Ken Burns.

Yad Vashem a déclaré qu’en dépit de son erreur, “le public restait pour la plupart ignorant de l’existence et de la valeur de la collection” et que l’annonce de l’organisation était “digne d’intérêt, quelle que soit l’exposition partielle précédente”.

Yad Vashem a publié les photographies du 84e anniversaire du pogrom de novembre, également connu sous le nom de Kristallnacht, ou “La nuit du verre brisé”. Des foules d’Allemands et d’Autrichiens ont attaqué, pillé et incendié des boutiques et des maisons juives, détruit 1 400 synagogues, tué 92 Juifs et envoyé 30 000 autres dans des camps de concentration.

La violence est largement considérée comme un point de départ de l’Holocauste, au cours duquel l’Allemagne nazie a assassiné 6 millions de Juifs.

The Associated Press