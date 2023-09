Mémorial de Channahon pour les « guerriers oubliés » honorant ceux qui ont perdu le stress post-traumatique – Shaw Local

Les gens de toute la région sont encouragés à venir à Channahon dimanche et à rendre hommage aux anciens combattants qui ont perdu la vie par suicide.

Une cérémonie d’une heure aura lieu à 13 heures au Forgotten Warrior Memorial du Channahon State Park.

Michael Tellerino de Plainfield, vétéran de l’armée américaine et fondateur du Forgotten Warrior Memorial, ainsi que de l’association à but non lucratif K9s for Veterans, se consacre à fournir des ressources aux anciens combattants souffrant de syndrome de stress post-traumatique et aux familles des anciens combattants souffrant du SSPT.

Tellerino a déclaré que le Forgotten Warrior Memorial est un moyen d’honorer les anciens combattants décédés des suites directes de leur SSPT.

« Nous voulons juste que les gens viennent honorer ces familles, leur faire savoir [their service] a été apprécié, que leur perte signifiait quelque chose pour quelqu’un. — Michael Tellerino de Plainfield, fondateur du Forgotten Warrior Memorial à Channahon

Les noms de ces anciens combattants sont gravés dans la pierre de granit représentant leur branche de service au mémorial afin de garantir qu’ils resteront à jamais dans les mémoires. Les noms des anciens combattants sont également répertoriés sur le site Web Forgotten Warrior Memorial à l’adresse theforgottenwarriormemorial.org.

« Les anciens combattants doivent être honorés comme de véritables héros, car ils ont perdu la vie au service de notre pays », a déclaré Tellerino. « Et ils doivent être reconnus pour cela. »

Tellerino a déclaré que l’événement d’une heure, qui a lieu deux fois par an, comprend une bénédiction et la lecture des noms de chaque ancien combattant commémoré au monument.

« Cette année, nous ajoutons – malheureusement – ​​quatre noms au mémorial », a déclaré Tellerino. « Nous demandons aux familles de se déplacer et de retirer la bande du nom de leur fils, puis de se diriger vers le devant du mémorial et de placer une rose. »

Tellerino a déclaré que chaque nouvelle famille recevrait un drapeau américain. Des membres de l’armée seront présents en uniforme et présenteront la ligne du drapeau, a-t-il indiqué. Il y aura une bénédiction pour les vétérans, un joueur de claquettes et un joueur de cornemuse, a-t-il déclaré.

« Nous avons une véritable cérémonie », a déclaré Tellerino. « Et puis après la cérémonie, nous organisons un déjeuner gratuit pour tout le monde, sur place, dans le parc. »

Tellerino a déclaré que la cérémonie permettait aux familles de tourner la page.

« Ils se retrouvent toujours avec des questions lancinantes : ‘Qu’aurais-je pu faire de mieux ?’ ou Qu’est-ce que j’ai raté ?' », a déclaré Tellerino. « Il y a tellement de questions quand quelqu’un se suicide. »

Tellerino espère également que la communauté se manifestera également et montrera son soutien.

Pour plus d’informations sur l’ajout du nom d’un vétéran au Forgotten Warrior Memorial, appelez le 773-0854-1000, envoyez un e-mail à [email protected] ou remplissez le formulaire de demande à theforgottenwarriormemorial.org.

SI VOUS ALLEZ

QUOI : Cérémonie commémorative du Guerrier Oublié

QUAND : 13h, dimanche

OÙ : Parc d’État de Channahon, 25302 Story St., Channahon

ETC : Cérémonie pour les anciens combattants décédés des suites directes de leur SSPT. Déjeuner libre pour les participants.

INFORMATION: theforgottenwarriormemorial.org.