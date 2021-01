La cérémonie commémorative rendra hommage aux personnes perdues à cause du COVID-19

Le comité inaugural du président élu Joe Biden organisera mardi un événement commémoratif national pour commémorer et honorer les près de 400000 vies perdues en Amérique à cause du COVID-19. À 17 h 30 HE, une cérémonie à Washington, DC, mettra en vedette l’éclairage du bassin réfléchissant du Lincoln Memorial. Les villes du pays sont invitées à se joindre à nous en illuminant des bâtiments emblématiques et en faisant sonner les cloches des églises. Biden a défini des objectifs ambitieux pour faire face à la pandémie, appelant à l’administration de 100 millions de doses de vaccin au cours de ses 100 premiers jours et à un programme économique pour aider les familles et les petites entreprises.

Plusieurs candidats au Cabinet font face aux législateurs pour des audiences de confirmation

Les audiences de confirmation commencent mardi pour une série de principaux candidats au Cabinet du président élu Joe Biden. Le plus controversé est peut-être Lloyd Austin, le général de l’armée à la retraite que Biden a choisi pour diriger le Pentagone. Austin aura besoin non seulement d’un vote de confirmation favorable au Sénat, mais aussi d’une renonciation de la part de la Chambre et du Sénat, car il n’est plus en uniforme depuis quatre ans. Le confident de Biden, Antony Blinken, a été nommé à la tête du département d’État. Blinken est un choix plus conventionnel que l’un ou l’autre des hommes qui ont été le plus grand diplomate américain sous le président Donald Trump – Mike Pompeo et Rex Tillerson. Si elle est confirmée, Avril Haines, ancienne directrice adjointe de la CIA, serait la première femme à occuper le poste de directrice du renseignement national. Alejandro Mayorkas, le candidat de Biden au poste de secrétaire du Département de la sécurité intérieure, et Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor, une autre première pour une femme.

Donald Trump peut pardonner 100 personnes dans les derniers jours en tant que président

Le président Donald Trump publiera une liste finale de grâces quelque temps avant l’expiration de son mandat à midi mercredi, ont déclaré deux conseillers qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat car la liste n’est pas encore publique. On ne s’attend pas à ce que Trump se pardonne ou émette des pardons préventifs pour les membres de sa famille. Certains des pardons de Trump sont susceptibles d’être critiqués, ont déclaré des conseillers, et ont fait l’objet d’un lobbying intense auprès du président par des avocats, des alliés politiques et d’autres parties intéressées. Les Alliés ont également averti Trump de ne pas pardonner aux partisans qui ont été accusés d’avoir pénétré par effraction dans le Capitole américain le 6 janvier.

Le Sénat revenant de la pause, engagera la mise en accusation

Le Sénat devrait se réunir à nouveau mardi, une semaine après que la Chambre a voté pour destituer le président Donald Trump – et un jour avant que Joe Biden ne prenne serment en tant que président. Les démocrates avaient espoir d’aller de l’avant immédiatement avec un procès pour affirmer que Trump était coupable d’incitation à une insurrection, mais les dirigeants des deux côtés ont hésité à commencer un procès au moment même où le mandat de Biden commence. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que le procès au Sénat ne serait pas précipité et que le Sénat reprendrait la destitution de Trump une fois de retour à Washington et une fois que la Chambre transmettrait officiellement l’article à la chambre. Si le Sénat reçoit l’article de mise en accusation mardi, les règles stipulent que la chambre commencerait ses travaux le lendemain à 13 heures, ce qui signifie que le processus commencerait le 20 janvier à peu près au même moment où Biden est inauguré.

Fièvre de loterie: le jackpot du Mega Millions atteint 850 millions de dollars

Les joueurs de loterie ont la possibilité d’encaisser le troisième plus gros jackpot américain de tous les temps mardi soir – un prix Mega Millions d’une valeur estimée à 850 millions de dollars. Personne n’a remporté le premier prix des jeux Mega Millions ou Powerball depuis des mois, et cela fait près de deux ans qu’un jackpot de loterie est devenu aussi important. Le prix en espèces estimé pour le prochain jackpot Mega Millions est de 628,2 millions de dollars; pour obtenir le montant total, les gagnants doivent opter pour une rente versée sur 30 ans. Le tirage Powerball de mercredi est estimé à 730 millions de dollars.

Contribuer: The Associated Press