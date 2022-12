Memora Health et PeriGen s’associent pour coordonner les soins de santé post-partum

Memora Health, une plate-forme virtuelle de prestation et de gestion de soins, a annoncé son partenariat avec la société d’IA de santé périnatale et prénatale, PeriGen, pour fournir des soins de santé coordonnés aux femmes, de l’accouchement au post-partum.

Fondée en 2000, PeriGen fabrique des produits logiciels axés sur l’accouchement. Son système d’alerte précoce et son outil d’aide à la décision clinique utilisent l’IA pour surveiller les patientes en travail et trouver les problèmes potentiels qui doivent être résolus.

Memora Heath est une plate-forme basée sur l’IA pour la gestion des besoins de soins complexes, y compris la messagerie, les rappels automatisés, les mesures et la planification.

La collaboration permettra aux systèmes de santé à l’échelle nationale d’effectuer des soins continus pendant le travail et l’accouchement jusqu’au suivi post-congé pour le même patient.

“Les systèmes de santé offrant une surveillance maternelle et fœtale robuste qui soutient les nouvelles familles pendant le travail et tout au long de leur transition vers la maison peuvent gagner une fidélité à vie énorme grâce à ces investissements”, a déclaré Manav Sevak, cofondateur et PDG de Memora Health, dans un communiqué. “Nous sommes ravis de nous associer à PeriGen pour offrir cette solution innovante qui peut aider les systèmes de santé à continuer d’utiliser leurs actifs numériques comme un levier stratégique clé pour rester compétitifs sur un marché difficile.”

LA GRANDE TENDANCE

En octobre, Memora Health a lancé la première phase d’un programme de recherche avec le Clinique Mayo qui permettront aux équipes de soins maternels de fournir des soins post-partum continus.

En février, Memora a annoncé avoir marqué 40 millions de dollars de financement. Selon Crunchbaseson augmentation totale est de 50,5 millions de dollars.

En 2021, PeriGen était acquis par Halmaune société basée au Royaume-Uni, pour 58 millions de dollars.