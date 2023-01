Mémoires scolaires: Nouvelle exigence de crédits pour les diplômés pour les étudiants du centre de l’Okanagan

Les parents commencent à recevoir des avis des écoles secondaires les alertant du changement des exigences d’obtention du diplôme pour les élèves de l’année 2023-24.

À compter de l’automne prochain, tous les étudiants de la Colombie-Britannique qui préparent leur diplôme de fin d’études Dogwood devront suivre une option de cours de quatre crédits axés sur les Autochtones.

Les écoles publiques du centre de l’Okanagan indiquent que plusieurs cours seront offerts pour s’assurer que tous les élèves de 12e année ont la possibilité de planifier leurs cours pour répondre à cette exigence d’obtention du diplôme.

Cette nouvelle exigence de cours répond à un mandat du ministère de l’Éducation et de la garde d’enfants dans le cadre de l’engagement du gouvernement provincial envers l’entente tripartite sur l’éducation de la Colombie-Britannique.

Il n’y a pas d’augmentation du nombre de crédits de fin d’études Dogwood, qui restent à 80, mais les nouveaux cours autochtones peuvent également servir un double objectif pour satisfaire aux exigences de English Language Arts 12 ou de Social Studies 12 (deux crédits chacun).

Bien que le ministère ait adopté cette nouvelle initiative, les écoles publiques du centre de l’Okanagan offrent déjà des cours liés aux Autochtones depuis un certain temps, en commençant à l’école secondaire Mount Boucherie et depuis, elles se sont étendues à d’autres écoles secondaires.

***

La présentation par le Central Okanagan Board of Education de l’équipe des services de technologie d’apprentissage lors de sa réunion du 11 janvier était opportune, étant donné qu’au même moment, l’Okanagan College était en train de faire face à une cyberattaque qui affectait les étudiants et les services collégiaux.

Troy White, directeur de district des services de technologie d’apprentissage, a déclaré que la situation du Collège Okanagan rappelle la dépendance du système scolaire à l’égard de la technologie, tout en louant l’engagement de son personnel à répondre à ces demandes de manière sûre et équitable.

Les objectifs visionnaires du département portent sur l’apprentissage approfondi, le bien-être numérique, la confidentialité et la sécurité, l’infrastructure de réseau intelligent, la mobilité, la continuité et la durabilité des activités.

Les administrateurs ont également été présentés à Dave Swystun, gestionnaire du service de technologie d’apprentissage; Sharon Cairney, coordinatrice de la formation numérique et des applications pour le support numérique ; Grant Hughes, coordinateur des services sur le terrain ; et Tobias Blaskovits et Tess Perry, consultants en technologie des enseignants.

***

La commission scolaire a déclaré la semaine du 22 au 29 janvier Semaine de l’alphabétisation familiale dans les écoles publiques du centre de l’Okanagan.

***

L’esprit sportif et la réussite ont été célébrés avec le succès des équipes féminines seniors de volley-ball de l’école Okanagan Mission Secondary et Mount Boucherie Secondary lors des récents championnats provinciaux organisés par notre district scolaire.

OKM a remporté la médaille d’or du tournoi, tandis que Mount Boucherie a remporté l’argent après avoir perdu un match serré face à ses rivaux interdistricts en finale.

Les entraîneurs Rob Steciuk et Paul Berisoff étaient présents pour OKM lors de la réunion du conseil d’administration, ainsi que les joueurs Shea Berisoff, Anna Von Krosigk, Brooke Tombs, Jersey Graves, Kylie Taylor, Mahala Umeris et Tasha Valeriote.

L’équipe de Mount Boucherie était représentée par les entraîneurs Shauna King et Jason Elder, ainsi que les membres de l’équipe Marija Josipovic, Sarah Henriksen et Hannah Gray.

Kevin Kaardal, surintendant/PDG des écoles publiques du centre de l’Okanagan, a reconnu qu’encourager deux écoles locales lors de la finale était difficile, mais il a noté que le niveau d’esprit sportif et de leadership dans un événement compétitif était exemplaire.

« J’étais fier de tous ceux qui étaient impliqués. C’est ce que le sport est censé être », a déclaré Kaardal.

Il a également crédité les efforts de Rob Steciuk, qui, avec l’entraînement de l’OKM, était également l’organisateur principal du tournoi, qui a abouti à la première bannière de championnat pour l’école.

Les joueurs des deux équipes ont exprimé des sentiments similaires sur le plaisir de jouer, la camaraderie de leurs coéquipiers et la façon dont les entraîneurs ont contribué à créer une atmosphère familiale et un soutien mutuel.

***

Les administrateurs ont accueilli plusieurs nouveaux employés récemment embauchés à des postes administratifs : Vince Hunter, directeur de l’École Okanagan Mission Secondary; Bobbi Hunter, directrice, École Glenrosa Middle ; Johanne Martinez, responsable de la prestation des programmes, centre d’accueil; Scott Kocil, coordinateur chez l’habitant, programme d’éducation internationale ; Kirsten Nugent, gestion des processus métier ; et Jason Groetchen, responsable de la maintenance, opérations.

***

L’inscription en ligne pour la maternelle et les nouveaux élèves ouvre à 7 h, le lundi 30 janvier.

De plus amples informations sur le processus d’inscription sont disponibles sur le site Web du district scolaire (www.sd23.bc.ca).

***

Pour les familles qui souhaitent en savoir plus sur le programme de maternelle en immersion française, le district scolaire organisera une séance d’information via Zoom le mardi 17 janvier à 18 h.

Le lien vers la séance se trouve sur le site Web du district scolaire sous Nouvelles – Infos sur la maternelle en immersion française.

OkanaganDistrict scolaireÉlèves