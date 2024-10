Mémoires : Début de la campagne de vaccination contre la grippe dans l’Est de l’Ontario

Contenu de l’article

La composition du vaccin varie chaque année en fonction des variantes du virus de la grippe détectées au fur et à mesure de leur propagation dans le monde. Le BSEO recommande à toutes les personnes présentant un risque plus élevé de complications si elles attrapent la grippe de recevoir la vaccination annuelle.

Les groupes à risque plus élevé comprennent les enfants âgés de six mois à cinq ans ; ceux âgés de 65 ans et plus ; les personnes souffrant de maladies chroniques ; et celles qui sont enceintes. Il est également conseillé aux autres personnes en contact avec une personne présentant un risque plus élevé de se vacciner.

Le BSEO a déclaré que les prestataires de soins de santé locaux, les centres de santé communautaires et les pharmacies participantes disposent de doses et que les gens doivent nous contacter pour confirmer et prendre rendez-vous si nécessaire. Les familles d’enfants âgés de six mois à cinq ans peuvent prendre rendez-vous au BSEO en visitant www.eohu.ca, ou en appelant au 613-933-1375 ou sans frais au 1-800-267-7120.