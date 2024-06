Mémoire visuelle sous-utilisée : nous nous souvenons de moins que nous pouvons

Résumé: Les gens sous-utilisent souvent leur mémoire de travail visuelle (VWM), se souvenant généralement de moins d’éléments que leur capacité ne le permet. Les participants à l’étude choisissaient généralement de se souvenir d’un seul élément à la fois, même s’ils étaient capables de se souvenir de 3 à 4 éléments.

Cette découverte offre de nouvelles perspectives sur la manière dont VWM est utilisé dans la vie quotidienne. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer les raisons de ce comportement.

Faits marquants:

Les gens sous-utilisent leur capacité de mémoire de travail visuelle et se souviennent de moins d’éléments. Les participants se souvenaient généralement d’un seul élément à la fois. L’étude fournit de nouvelles informations sur l’utilisation réelle de VWM.

Source: Université Ben Gourion du Néguev

Les gens ont tendance à sous-utiliser leur mémoire de travail visuelle (VWM) plutôt que d’optimiser ses capacités, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université Ben Gourion.

La recherche a été publiée dans Rapports scientifiques en avril.

La mémoire visuelle de travail (VWM) est la capacité de garder à l’esprit des informations visuelles pendant quelques secondes. Il est extrêmement important pour le comportement quotidien, mais sa capacité est strictement limitée.

Dans l’étude, ils ont introduit un nouveau paradigme appelé tâche de « reconstruction de modèle ». Crédit : Actualités des neurosciences

Les expériences évaluant cette capacité présentent généralement aux personnes un ensemble d’éléments visuels et leur demandent de s’en souvenir pour un futur test de mémoire. En moyenne, les gens ne peuvent se souvenir que de 3 à 4 éléments environ.

Une nouvelle étude menée par le Dr Yoav Kessler et son étudiant Shalva Kvitelashvili a révélé que ce nombre est en réalité beaucoup plus faible, souvent juste un seul élément, dans les cas où les gens peuvent décider du nombre d’éléments à retenir.

Ces résultats apportent un nouvel éclairage sur la manière dont VWM est utilisé dans des situations réelles.

« L’utilisation du VWM a été sous-étudiée principalement parce qu’elle a été difficile à évaluer. En plus de nos découvertes surprenantes sur le VWM, nos expériences ouvrent la voie à de nombreuses recherches supplémentaires sur cet événement quotidien fascinant », déclare le professeur Kessler. Lui et Shalva sont tous deux membres du Département de psychologie et de l’École des sciences du cerveau et de la cognition.

Dans l’étude, ils ont introduit un nouveau paradigme appelé tâche de « reconstruction de modèle ».

« Dans cette tâche, les participants doivent recréer un « modèle cible » composé d’un agencement aléatoire de carrés colorés. Dans un premier temps, la maquette est présentée aux participants, après quoi ils passent à la phase de reconstruction. Durant cette phase, ils disposent d’un cadre noir vide.

« Pour recréer le modèle, les participants ont utilisé la souris de l’ordinateur pour indiquer la position et la couleur de chaque carré. Il est important de noter que les participants peuvent librement examiner le modèle en appuyant sur un bouton et alterner entre le modèle et l’écran de reconstruction à leur guise.

« En suivant le nombre de positions d’articles après chaque examen du modèle, nous pouvons estimer l’utilisation de la capacité VWM à chaque étape.

« En plus de nos nouvelles tâches, les participants ont été évalués avec une tâche de détection visuelle des changements pour nous permettre d’examiner la corrélation entre la capacité VWM, telle que mesurée dans les tâches standard, et l’utilisation et la précision du VWM dans notre tâche de reconstruction de modèle », écrivent les deux hommes. .

Dans deux expériences, les chercheurs ont découvert qu’au lieu d’exploiter leur pleine capacité, les participants sous-utilisaient leur VWM. Dans la plupart des cas, ils ont choisi de ne conserver qu’un seul élément à la fois, malgré leur capacité à mémoriser davantage d’éléments. D’autres études devraient examiner pourquoi les gens agissent ainsi et comment cette décision affecte les performances dans les tâches réelles.

Financement: L’étude a été financée par la Fondation israélienne pour la science (subvention n° 1088/21).

Abstrait

L’utilisation volontaire de la mémoire de travail visuelle

Alors qu’un grand nombre de recherches se sont concentrées sur la compréhension des limites de capacité de la mémoire de travail visuelle (VWM), on sait peu de choses sur la manière dont les ressources de VWM sont utilisées dans un comportement non forcé et sur leur corrélation avec les contraintes de capacité individuelles.

Nous présentons un nouveau paradigme, ouvertement disponible et facile à administrer, permettant aux participants d’utiliser librement leur capacité VWM. Les participants devaient reconstituer un ensemble de carrés colorés.

Dans chaque essai, ils étaient autorisés à alterner entre la matrice mémoire et l’écran de reconstruction autant de fois qu’ils le souhaitaient, en choisissant à chaque fois le nombre d’éléments à reconstruire. Cette approche nous a permis d’estimer le nombre d’éléments utilisés, ainsi que la précision de la reconstruction.

De plus, la capacité VWM a été mesurée à l’aide d’une tâche de détection de changement. Dans deux expériences, nous montrons que les participants ont tendance à sous-utiliser leurs ressources VWM, avec des performances bien inférieures à leurs limites de capacité.

Étonnamment, même si la mesure dans laquelle les participants ont utilisé leur VWM était très fiable, elle n’était pas corrélée à la capacité du VWM, ce qui suggère que l’utilisation du VWM est limitée en raison de considérations stratégiques plutôt que de limites de capacité.