Si vous avez déjà été victime d’abus dans votre enfance, vous savez comment cela change la fibre de votre âme et les atomes de votre corps. Des études corroborent les effets de la violence non seulement sur la structure du cerveau des enfants, mais aussi sur leurs comportements. Ils glissent dans un état d’hyper-vigilance propulsé par l’instinct de se protéger des prédateurs. Certains vivent dans l’ombre d’une peur constante, tandis que d’autres ont plus de mal à faire confiance aux adultes. Rares sont ceux qui développent des troubles d’apprentissage, sont incapables d’entretenir des relations saines et sont aux prises avec un manque d’estime de soi. Chaque enfant traite le traumatisme de la maltraitance différemment et dans les cas où le traumatisme n’est pas traité, le traumatisme non traité a des manifestations émotionnelles et physiques. Des études montrent comment les traumatismes non traités sont stockés dans les tissus de notre corps et peuvent causer des maladies chroniques plus tard.

Selon une estimation de l’Organisation mondiale de la santé (publiée en juin 2020) dans le monde, jusqu’à 1 milliard d’enfants âgés de 2 à 17 ans ont été victimes de violence ou de négligence physique, sexuelle ou émotionnelle au cours de l’année écoulée (2019). C’est un nombre beaucoup plus élevé que ceux qui ont souffert de coronavirus cette année. Pourtant, la maltraitance des enfants reste une «pandémie silencieuse» qui continue d’affecter tous les pays, groupes raciaux et ethniques et couches de la société pendant des siècles, sans qu’une grande attention soit accordée à la question. L’auteur Rituparna Chatterjee l’appelle un «fléau» qui ne peut être entièrement effacé que par des changements culturels et sociétaux.

Dans son livre récent, The Water Phoenix, Chatterjee plonge profondément dans les crevasses de sa mémoire et revisite les incidents d’abus auxquels elle a été confrontée dans son enfance et comment cela a façonné sa vie. Le livre, un mémoire, est percutant et émotionnellement déchirant dans des parties où Chatterjee reconstruit des épisodes d’abus, mais dans son essence, il est rempli de compassion et d’espoir. Cela fonctionne chronologiquement, alors que nous rencontrons Chatterjee en tant que jeune Ritu – l’amant de l’arbre Peepul et de tout ce qui est magique – qui perd sa mère tôt et est poussée à une vie de négligence parentale dans laquelle elle subit des abus sexuels à plusieurs reprises. À travers l’histoire de sa vie, Chatterjee aborde non seulement les formes d’abus les plus largement reconnues – comme la violence sexuelle et physique contre les enfants – mais aussi les types plus subtils d’abus émotionnel et psychologique comme la négligence, la critique ou le jugement constant, les manipulations émotionnelles, les railleries et les brimades auxquelles les enfants sont souvent confrontés mais ne savent pas comment les étiqueter.

Dans une interview avec News18, l’auteur a expliqué qu’il est difficile pour les enfants de faire face à la violence psychologique parce qu’ils n’ont pas les ressources pour le faire. Chaque partie de la société encourage la violence psychologique, invalide les sentiments des enfants, les rend ainsi plus vulnérables et les transforme en victimes ou les incite à l’abus et aux comportements violents et les transforme en intimidateurs.

« Les enfants se frayent un chemin à travers le monde avant qu’on leur apprenne à penser ainsi, par conséquent, ils sont instinctivement sensibles, et nous n’avons pas besoin de les sensibiliser (à ces formes plus subtiles d’abus). Tout ce que nous devons faire est de respecter leur sensibilité inhérente », a souligné Chatterjee. « La sensibilité est notre boussole, car elle nous dit ce qui est sûr et ce qui ne l’est pas. Donc, nous devons l’aiguiser au lieu de le supprimer. Ce n’est qu’alors que nous aurons une société plus à l’écoute de l’humanité, qui à son tour conduira à un un monde meilleur et plus gentil », a-t-elle ajouté.

Le livre de Chatterjee est essentiel car il ne s’adresse pas seulement à de nombreuses personnes qui ont vécu des abus, mais comble également un grand vide dans la littérature. Bien qu’environ un enfant soit abusé toutes les 15 minutes en Inde, il n’y a pas beaucoup de récits à la première personne de tels cas dans le domaine public jusqu’à présent. Par conséquent, il n’est pas surprenant que The Water Phoenix ait déjà suscité beaucoup d’intérêt.

« La réponse a été formidable et profondément humiliante. Je me noie dans un tsunami d’histoires d’autres survivants d’abus, dont beaucoup sont des hommes. Si je pouvais réécrire le livre, j’écrirais aussi à leur sujet parce que je pense que c’est encore plus difficile sur les hommes. Tous les hommes ont dit que je devais parler du fait que les petits garçons sont aussi des cibles et des victimes « , a déclaré l’auteur.

« Inutile de dire que je suis submergé par ces messages qui affluent, principalement de la part d’étrangers, mais beaucoup de gens que je pensais connaître toute ma vie. Ils estiment que cela les a inspirés à partager leurs propres histoires, à confronter leur propre famille au sujet de leurs abus et commencer leur voyage vers la guérison. Je suis tellement ému… Le Phénix d’Eau peut-être mon mémoire, mais ce n’est pas seulement mon histoire. C’est l’histoire de millions, sinon d’un milliard ou deux », a ajouté Chatterjee.

Une autre raison pour laquelle le livre de Chatterjee a trouvé un écho parmi tant de personnes à travers le monde est qu’il s’agit autant d’un livre sur les abus que sur la guérison. Dans son cas, le chemin de la guérison a été pavé par le pardon. Dans le livre, l’auteur écrit: «Le pardon est le choix le plus égoïste que vous puissiez faire. C’est le choix le plus égoïste que vous puissiez faire. Le pardon est la dernière étape, mais vous ne pouvez pas vous précipiter ou le forcer. Vous ne pouvez pas simplement vous réveiller un matin et décidez de pardonner. Contrairement à la pression exercée dans les cercles spirituels, cela ne peut et ne doit pas être forcé. Ce ne serait pas de l’amour-propre n’est-ce pas? Vous ne pouvez pardonner que lorsque vous êtes prêt. Le pardon vient souvent naturellement quand vous avez suffisamment guéri pour connaître vraiment votre propre Pouvoir et réaliser qu’il n’y a plus rien à pardonner. Pourquoi? Parce qu’il ne s’agit pas du tout de l’agresseur. C’est le seul moyen de combler le vide en vous, quel que soit le traumatisme. Et ainsi c’est souvent le seul choix qui fonctionne. Cela prend une minute et une simple décision pour changer. (Mais cet état de résolution n’arrive qu’après que beaucoup de guérison – y compris s’éloigner physiquement de l’agresseur – a déjà eu lieu.) n’a pas d’importance, ce qui compte, c’est ce que vous en faites. le pouvoir de la conscience, nous alchimisons la souffrance en or. Nous réalisons que peu importe nos histoires, quelle que soit l’ampleur de nos souffrances, la liberté est entre nos mains. «

Pour Chatterjee, le pardon est un acte «d’amour-propre radical». «Si nous pardonnons parce que nous sommes censés le faire, alors c’est un acte de haine de soi. Mes raisons de pardonner étaient de me libérer… parce que c’était à propos de moi et pas du tout de l’agresseur. J’avais grandi et passé trois décennies. ou 90% de ma vie dans cet enfer qui ne s’était produit que lorsque j’étais enfant. J’avais atteint le bord de la folie et un emprisonnement si profond qu’il devenait impossible de rester en vie. Je devais enfin mourir ou renaître moi-même. a choisi ce dernier, et la voie était le pardon. C’était aussi important de me pardonner que les personnes qui étaient censées prendre soin de moi », a-t-elle ajouté.