Mémoire du Soudan : un effort d’une décennie pour préserver la culture menacée par un conflit dévastateur

Alors que le Soudan est dévasté par un conflit qui a déjà coûté la vie à des centaines de personnes, la préservation de la culture et de l’histoire du pays devient de plus en plus importante.

Des combats ont éclaté au Soudan le 15 avril et, alors qu’un cessez-le-feu est actuellement en place, au moins 730 civils ont été tués et 1,3 million de personnes ont fui leur foyer.

La bibliothèque de l’université d’Omdurman Ahlia n’est que l’un des bâtiments qui ont récemment été incendiés par des pillards, alors que les institutions culturelles du Soudan sont prises entre deux feux.

L’équipe de Sudan Memory a mis en place des centres de numérisation à travers le pays au fil des ans pour permettre aux gens d’ajouter des documents culturels à ses archives numériques en pleine croissance. (Mémoire du Soudan)

L’équipe de Sudan Memory a passé la dernière décennie à développer une énorme archive numérique visant à préserver l’histoire soudanaise, les participants expliquant que la dernière destruction montre exactement pourquoi elle est si importante.

Marilyn Deegan, professeur émérite d’humanités numériques au King’s College de Londres, et ses partenaires soudanais – Dr Badreldin ElhagMusa, Association soudanaise pour l’archivage des connaissances, et Dr Mohammed Azred, Bureau national des archives du Soudan – ont fondé le groupe en 2013, en partie en réponse aux préoccupations la destruction des bibliothèques au Mali.

« Cela me touche au cœur, car je connais ces endroits, je connais ces gens », a-t-elle déclaré. « Je suis tellement reconnaissant que nous ayons fait Sudan Memory parce que c’est pourquoi nous l’avons fait.

« La crise humanitaire au Soudan est la priorité la plus importante et la plus urgente – mais si la culture n’est pas là quand les gens rentrent, c’est une énorme perte, elle ne peut être minimisée. La culture est ce qui unifie un pays, vous donne une identité, et est l’esprit et l’âme d’un pays.

Le conflit oppose les parties belligérantes de l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires, créant une crise humanitaire. Son impact a également englobé la destruction, l’incendie, le vol et le bombardement d’institutions culturelles importantes, ainsi que de collections d’art, de culture et de documents dans des archives et des bibliothèques privées et communautaires.

Jusqu’à présent, 2 500 films documentaires réalisés dès 1940 ont été numérisés dans le cadre du projet de numérisation des archives cinématographiques soudanaises de Sudan Memory – mais on craint que ces archives ne soient explosées. (Mémoire du Soudan)

Mme Deegan a déclaré que Sudan Memory avait levé 1,6 million de livres sterling de financement, ce qui a permis au projet de mettre en place des centres de numérisation à travers le pays au fil des ans. Les gens peuvent numériser des documents culturels pour les ajouter aux archives numériques croissantes sur son site Web d’environ 60 000 images.

« Nous essayons désespérément de capturer des images avant que les choses ne soient pillées ou explosées », a déclaré Mme Deegan. « Nous pensons que le Musée d’histoire naturelle rattaché à l’Université de Khartoum a été explosé – mais nous avons des photos de chaque échantillon sur notre site Web, donc nous avons au moins une trace de ce qu’il y avait là-bas. »

Katharina von Schroeder, une travailleuse humanitaire L’indépendant interviewée alors qu’elle était piégée dans une école de Khartoum alors que le conflit éclatait, est également cinéaste et a mis en place le projet de numérisation des archives cinématographiques soudanaises de Sudan Memory. Jusqu’à présent, 2 500 films documentaires réalisés dès 1940 ont été numérisés – mais on craint que ces archives ne soient également explosées.

L’équipe de Sudan Memory a passé la dernière décennie à développer une énorme archive numérique de la culture soudanaise, qui est devenue de plus en plus précieuse depuis le déclenchement de la guerre dans le pays. (Mémoire du Soudan)

Sudan Memory co-organise un événement au King’s College de Londres le mardi 30 mai pour sensibiliser à ce qui arrive au peuple soudanais et à sa culture, et pour discuter de la manière de protéger et de préserver le patrimoine culturel du pays.

« Les documents et les artefacts, ainsi que les souvenirs et les histoires qu’ils contiennent, soutiennent la culture et les valeurs pluralistes qui sont le fondement d’une société civile florissante », a déclaré Mme Deegan. « Au Soudan, un pays déjà tributaire du patrimoine oral, les artefacts historiques matériels sont d’autant plus précieux.

Pour plus d’informations sur l’événement de Sudan Memory du mardi 30 mai, visitez ici.