Mémoire de la Cour suprême, révélant une nouvelle décision concernant les armes à feu, dans l’affaire Garland c. Blackhawk

Lundi après-midi, la Cour suprême a rendu une très brève ordonnance établissant que les vendeurs d’« armes fantômes », des armes vendues démontées dans des kits prêts à assembler, doivent se conformer aux mêmes lois sur la sécurité des armes à feu et aux lois anticriminalité que n’importe quel autre pays. autre vendeur d’armes.

À ce stade, vous ressentez peut-être une impression de déjà vu, car en août, la Cour suprême a également rendu une brève ordonnance obligeant les vendeurs d’armes fantômes à se conformer à ces lois. Le cas le plus récent, connu sous le nom de Garland c.Blackhawk Manufacturing Groupest arrivé sur le rôle de la Cour après que le juge du tribunal de district fédéral Reed O’Connor, un ancien membre du personnel républicain de Capitol Hill connu pour avoir rendu des opinions douteusement motivées qui profitent aux causes républicaines, a effectivement tenté de neutraliser la décision de la Cour suprême d’août 2023.

Notamment, même si l’ordonnance rendue par la Cour en août a été une décision de 5 voix contre 4, le juge en chef John Roberts et la juge Amy Coney Barrett se joignant aux trois juges nommés par les démocrates, aucun juge n’a publiquement contesté l’ordonnance rendue lundi – ce qui suggère que même les quatre juges ceux qui étaient dissidents en août ont peut-être considéré la décision la plus récente d’O’Connor en faveur des vendeurs d’armes fantômes comme un acte de défi qui devait être annulé.

La décision est révélatrice non seulement parce qu’elle est potentiellement indique que la Cour a perdu patience face aux pitreries d’O’Connor. La décision de lundi suggère également qu’il existe une solide majorité au sein de la Cour contre les armes fantômes, ce qui était au moins quelque peu mis en doute après la décision de la Cour en août.

Que sont les armes fantômes ?

Les armes fantômes sont des kits qui, du moins selon O’Connor, ouvrent une faille géante dans la loi fédérale sur les armes à feu.

La loi fédérale exige que les acheteurs d’armes à feu se soumettent à une vérification de leurs antécédents avant de pouvoir acheter une arme à feu, et elle exige également que toutes les armes à feu aient un numéro de série qui peut être utilisé pour les suivre si elles sont utilisées dans un crime. Ces lois s’appliquent à « toute arme… qui sera ou est conçue pour ou peut être facilement convertie pour expulser un projectile par l’action d’un explosif ». Cela s’applique également au « cadre ou au boîtier d’une telle arme », la partie squelettique d’une arme à feu qui abrite d’autres composants, tels que le canon ou le mécanisme de déclenchement.

Ainsi, même si quelqu’un achète une collection de pièces d’armes à feu dans l’intention d’assembler l’arme à la maison, il sera toujours soumis à une vérification d’antécédents lors de l’achat du cadre ou du récepteur de l’arme, et ce cadre ou ce récepteur doit avoir un numéro de série.

Les pistolets fantômes, quant à eux, sont généralement vendus sous la forme d’un ensemble de pièces qui peuvent facilement être assemblées pour former un pistolet fonctionnel. Souvent, le cadre ou le récepteur de ce kit est vendu dans un état légèrement inachevé. Selon le ministère de la Justice, ces cadres et récepteurs incomplets sont souvent très faciles à terminer. Dans certains cas, un acheteur d’arme fantôme peut construire une arme fonctionnelle après avoir percé un seul trou supplémentaire dans le cadre du kit. Dans d’autres cas, il leur suffit de poncer un petit rail en plastique.

Néanmoins, O’Connor a initialement statué en juin 2023 que les kits d’armes fantômes étaient exemptés des lois fédérales sur la vérification des antécédents et sur le numéro de série, même si ces lois s’appliquent à « toute arme » qui peut être « facilement convertie pour expulser un projectile ». O’Connor a estimé que « les pièces d’armes… ne sont pas des « armes » », seule une arme à feu entièrement complète l’est. Et donc le kit dans son ensemble ne compte pas comme une « arme ».

De même, O’Connor a également affirmé que les récepteurs presque complets vendus dans les kits de pistolets fantômes sont à l’abri de la loi car « ce qui peut devenir ou être converti en récepteur fonctionnel n’est pas en soi un récepteur ».

Quoi qu’il en soit, dans son ordonnance du mois d’août, la Cour suprême a semblé en désaccord avec la conclusion d’O’Connor selon laquelle les fabricants d’armes peuvent échapper à la loi fédérale en ne perçant simplement pas un seul trou dans une seule pièce d’arme. Mais cet ordre était suffisamment ambigu pour qu’O’Connor tente de le contourner dans une nouvelle décision qu’il a rendue en septembre.

Pourquoi cette affaire a-t-elle dû être portée deux fois devant la Cour suprême ?

Pour comprendre pourquoi O’Connor a pu penser qu’il pourrait s’en tirer avec une deuxième décision de justice en faveur des fabricants d’armes fantômes, après que la Cour suprême a déjà rendu sa première décision en leur faveur, il est utile de comprendre un débat en cours entre les juges. sur le pouvoir que devraient avoir les juges fédéraux individuels pour définir la politique à l’échelle nationale.

Dans sa décision initiale de juin, O’Connor a estimé que tous les fabricants d’armes fantômes à l’échelle nationale étaient à l’abri des lois sur la vérification des antécédents et sur les numéros de série. Certains membres de la Cour suprême se sont plaints du fait que les juges de première instance fédéraux ne devraient pas avoir ce pouvoir de définir la politique nationale – ou du moins qu’ils ne devraient utiliser ce pouvoir que rarement. Comme l’a écrit le juge Neil Gorsuch dans une récente opinion concordante, « un tribunal de district devrait « réfléchir à deux fois – et peut-être à deux fois encore – avant d’accorder » une réparation aussi radicale.

(Notamment, Gorsuch n’a pas fait grand-chose pour freiner les ordonnances nationales visant l’administration Biden – bien qu’il ait été assez alarmé lorsque les juges ont émis de telles ordonnances bloquant les politiques de l’administration Trump. Gorsuch était en désaccord avec la décision de la Cour d’août bloquant O’Connor.)

L’ordonnance d’août de la Cour suprême, quant à elle, ne contenait qu’un seul paragraphe. Et cela n’explique pas grand-chose pourquoi la Cour n’est pas d’accord avec O’Connor. O’Connor semble donc avoir parié qu’une majorité des juges n’étaient pas réellement en désaccord avec sa tentative de créer une faille qui engloutirait deux lois majeures sur les armes à feu – ils ne voulaient tout simplement pas qu’il émette une ordonnance à l’échelle nationale.

Ainsi, dans son ordonnance de septembre, O’Connor a une fois de plus statué que les fabricants d’armes fantômes pouvaient défier la loi fédérale, mais il n’a appliqué cette ordonnance qu’à deux sociétés d’armes fantômes qui étaient en réalité parties à ce procès. Les autres sociétés souhaitant vendre des armes fantômes n’étaient pas visées par l’ordonnance de septembre d’O’Connor et étaient donc toujours tenues de se conformer à la loi fédérale.

D’un point de vue pratique, l’ordonnance plus limitée d’O’Connor en septembre aurait quand même eu un effet à l’échelle nationale. Si une seule entreprise est autorisée à vendre des armes fantômes sans vérification d’antécédents, alors les criminels et autres individus qui échoueraient à une vérification d’antécédents pourraient acheter des armes à feu auprès de cette entreprise. Et, comme le souligne le ministère de la Justice, les deux sociétés qui bénéficient de l’ordonnance d’O’Connor « sont des distributeurs commerciaux vendant leurs produits sur Internet », de sorte que l’ordonnance de septembre d’O’Connor aurait permis à n’importe qui dans le pays d’obtenir une arme fantôme sans une vérification des antécédents.

De toute façon, cela n’arrivera pas. L’ordonnance de la Cour suprême de lundi met la dernière décision d’O’Connor sur la glace, au moins temporairement pendant que cette affaire est toujours en cours. L’affaire sera ensuite entendue par la Cour d’appel du cinquième circuit des États-Unis, un tribunal d’extrême droite qui a l’habitude de soutenir des juges partisans comme O’Connor, même si la Cour suprême a précédemment indiqué que le cinquième circuit ne devrait pas le faire. donc.

Mais quelle que soit la décision du Cinquième Circuit, l’ordonnance de lundi suggère qu’il y a cinq voix solides à la Cour suprême contre l’approche d’O’Connor concernant les armes fantômes, et pas seulement cinq voix pour penser que l’ordonnance de juin d’O’Connor n’aurait pas dû s’appliquer à tous. entreprise en Amérique.

Et le fait qu’aucun juge ne s’est publiquement opposé à l’ordonnance de lundi suggère également que la Cour voulait envoyer un message à O’Connor – et peut-être à d’autres juges comme lui – qu’ils ne peuvent pas défier la Cour suprême des États-Unis.