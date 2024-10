La musique de Waterhouse explore de nombreux angles créatifs. (Avec l’aimable autorisation d’Instagram)

Après un été de succès viraux de grands noms comme Sabrina Carpenter, Chappell Roan et Charli XCX, la transition vers l’automne ressent toujours le sillage des icônes pop montantes. Cependant, « Mémoires de Sparklemuffin » est l’album parfait pour la seconde moitié de l’automne, froide et humide. L’album est sorti le 13 septembre par la chanteuse indie pop, actrice et mannequin Suki Waterhouse. L’album contient 18 chansons, dont le single à succès « OMG ». Il s’agit du deuxième album de Waterhouse depuis son premier single « Brutally » en 2016, le tube viral « Good Looking » en 2017 et son premier album, « I Can’t Let Go ». en 2022.

La voix rêveuse caractéristique de Waterhouse ajoute à l’énergie brumeuse de l’album. L’album retrace une relation toxique désormais terminée, commençant par une rupture post-toxique dans « Gateway Drug » et se terminant par « To Love », qui capture parfaitement l’adoration qui se produit au début d’une nouvelle relation. Les paroles et la narration de Waterhouse dans l’album sont difficiles à égaler alors qu’elle explore les difficultés, tant physiques qu’émotionnelles, de quitter une relation abusive. L’histoire de l’album transcende uniquement les paroles des chansons et s’étend également à ses vidéoclips.

Dans « Actrice, Modèle, Peu importe », Waterhouse explore l’industrie cinématographique, mettant en lumière la violence verbale des réalisateurs et l’hypersexualisation des femmes. Waterhouse explore ses expériences dans les industries du mannequin et du cinéma, dans lesquelles elle a été initiée dès son plus jeune âge. Tout au long de la vidéo, les tenues qu’elle porte semblent moqueuses par rapport à sa co-star entièrement habillée. Le clip a également un certain niveau de fantaisie dans ses références apparentes à des émissions des années 80 comme « She-Ra : Princess of Power » et « He-Man & Masters of the Universe ». combinée à une rage chaotique alors qu’elle regarde le plateau de tournage brûler. Ce passage de la fantaisie à la rage peut être vu comme un clin d’œil aux sentiments de Waterhouse envers l’industrie cinématographique, d’une jeune de 16 ans à ses débuts, à une jeune femme furieuse, puis à une jeune de 32 ans acceptante.

« Supersad » rappelle des chansons pop des années 80 comme « We Belong » de Pat Benetar et « Don’t You (Forget About Me) » de Simple Minds. La chanson est plutôt optimiste par rapport au reste de l’album et a un ton plein d’espoir par rapport à l’énergie de type post-rupture du reste de l’album. Le clip correspond à l’énergie de la chanson pop des années 80 et ressemble à un hommage à « The Breakfast Club » de John Hughes. Des couleurs vives atténuées pour imiter celles des films des années 80, à la façon dont les angles de caméra la regardent danser sur un fond noir avec des gribouillis colorés comme les tapis emblématiques que nous avons tous vus dans « Stranger Things », Waterhouse capitalise vraiment. sur l’énergie des années 80 de la chanson. Cependant, vers la moitié de la vidéo, elle commence à ajouter des graphismes de dessins animés, ajoutant une énergie enfantine au clip, probablement un clin d’œil à la fille nouvellement née de Waterhouse. La chanson a l’énergie parfaite pour danser dans votre chambre avec vos écouteurs pour votre « Breakfast Club » moment de danse éclair.

Waterhouse dépasse toutes les attentes avec « Memoir of a Sparklemuffin ». Sa voix à couper le souffle est parfaite pour l’automne à venir et ses paroles sont à admirer, de la narration aux références aux contes de fées en guise de clin d’œil à sa fille nouveau-née. Bien que l’album entier ait la capacité de changer la chimie de votre cerveau, « Supersad », « OMG » et « To Love » sont des points forts de l’album. «Mémoire d’un Sparklemuffin» propose des chansons pour toutes les humeurs, du rythme énergique de « Supersad » conçu pour danser dans votre chambre, à rester allongé dans votre lit en criant « Could’ve Been a Star », en passant par rêver de votre cours de théologie sur « To Love ». L’album est le complément parfait à toute playlist d’automne et nous ne pouvons que remercier Suki Waterhouse de l’avoir sorti juste à temps pour les épices de citrouille et la météo Ugg.